Di corsa a Sauze d’Oulx per sostenere la lotta al tumore al seno

SAUZE D’OULX – Giovedì pomeriggio Sauze d’Oulx si tingerà di rosa per sostenere la campagna di lotta al tumore al seno di “Race for the cure”. L’appuntamento è per giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 16.30 al Parco Giochi di Sauze d’Oulx.

Il sindaco Mauro Meneguzzi plaude all’iniziativa: “Come Amministrazione Comunale siamo lieti di poter ospitare una tappa di questa fondamentale campagna nazionale di lotta al tumore al seno. Il grazie va agli organizzatori e anticipatamente a tutti coloro che vorranno venire a correre nelle vie del nostro paese per l’occorrenza addobbato di rosa”.

In tante città di Italia dal mese di aprile in poi si sono organizzate e si stanno ancora organizzando delle camminate per contribuire a questa causa. Ed anche Sauze vuole dare il suo supporto, grazie all’impegno di tre cittadine che si sono adoperate per l’organizzazione. Un paese in rosa, perché il colore dominante sarà il rosa anche per i maschietti.

Il ritrovo sarà presso il parco giochi comunale “Vincent Hawkins” e di qui alle 17 circa partiranno due passeggiate o corse goliardiche in compagnia per le vie del paese. Non ci sono limiti di età per partecipare e si potrà scegliere tra due percorsi: quello breve da 1.5 km oppure quello da 5 km che si potranno percorrere camminando o correndo e per questo si consigliano le scarpe da ginnastica.

La partecipazione alla manifestazione richiede un’offerta minima di 20 euro e per tutti è garantito un gadget ricordo, ovviamente sono gradite anche le donazioni liberali di chi non partecipa fisicamente all’evento. Ci si può iscrivere chiamando o scrivendo al numero 3403944186 oppure direttamente al parco dalle 16.30 alle 17. L’invito degli organizzatori è quello di abbellire le case e le attività commerciali con qualsiasi cosa purché rosa. Perché il rosa è il filo conduttore di questa giornata che unisce una buona causa ad un pomeriggio in compagnia. Il ricavato della giornata sarà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno.