Sestriere/Vialattea: campionesse in pista a Sestriere

SESTRIERE – Sulle piste della Vialattea si è appena conclusa la sessione di allenamenti delle Squadre Nazionali di Sci Alpino maschili ed ora è la volta del gruppo World Cup femminile. Un riconoscimento importante per le montagne olimpiche a riconferma delle ottime condizioni attuali dell’innevamento nonché dell’alto livello agonistico delle piste di Sestriere e delle sue strutture particolarmente apprezzate dagli atleti del Circo Bianco.

A Sestriere si è presentato al gran completo lo squadrone della nostra nazionale che si è dimostrato in grandissima forma dopo i magnifici risultati nelle ultime gare. Da Sofia Goggia a Federica Brignone, Elena Curtoni, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Roberta Milesi e Karoline Pichler sono tutte impegnate, nella giornata di oggi, in una sessione di allenamento sulla storica pista di Coppa del Mondo di Sestriere, la Kandahar G.A. Agnelli, barrata in tempi record dal personale Vialattea. La stessa pista che tra un anno esatto, dicembre 2022, vedrà il ritorno della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile a Sestriere, in occasione di un altro doppio appuntamento come quello magico ospitato a gennaio 2020.

“Accogliere in allenamento sulle piste della Vialattea le atlete Azzurre, dominatrici in Coppa del Mondo, rappresenta come sempre un’emozione unica ed è motivo di orgoglio. Queste ragazze sono un esempio da seguire per tutto il vivaio dello sci nazionale che sarà protagonista, sempre qui a Sestriere, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti in programma a fine marzo“. – ha dichiarato Gualtiero Brasso, Direttore Sportivo della Sestrieres Spa.

“Complimenti a tutte le nostre ragazze – aggiunge il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – che hanno iniziato alla grande anche questa nuova stagione. Oltre che in pista si sono allenate anche al Sestriere Sport Center, struttura ideale per lavorare in abbinamento allo sci. Arrivederci in gara tra un anno esatto in occasione di una nuova edizione della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile sulle nevi di Vialattea-Sestriere. Nel frattempo aspettiamo tutti gli appassionati a Sestriere per tornare a sciare in sicurezza su piste davvero fantastiche!”.

Al fianco delle nostre atlete sono scese in pista anche le campionesse del circuito di Coppa del Mondo delle squadre nazionali straniere: Svizzera, Francia, Slovenia, Finlandia e USA e da domani, giovedì 16 dicembre, arriverà anche la detentrice del titolo della scorsa edizione, la slovacca Petra Vlhova.

La sessione di allenamento delle squadre nazionali straniere si concluderà domenica 19 dicembre.

Un motivo in più per tutti gli appassionati del mondo della neve per scegliere le piste della Vialattea, sciare accanto alle campionesse ed osservare da vicino le fasi degli allenamenti.