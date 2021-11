Sestriere: Vialattea ha presentato le novità della stagione invernale a Skipass Modena

SESTRIERE – Prosegue il countdown verso la prossima stagione invernale fissato a Sestriere e in Vialattea per il prossimo 4 dicembre 2021. La ripartenza dell’intero settore neve è stata anticipata come consuetudine da Skipass Modena, appuntamento irrinunciabile per migliaia di appassionati arrivati da tutta Italia. Un’edizione particolarmente attesa, confortata dalla presenza del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che ha rassicurato tutti gli operatori di settore confidando in una ripresa dove saranno fondamentali il dialogo e la collaborazione in tema di misure di contenimento della pandemia.

Proprio nel capoluogo emiliano-romagnolo, Vialattea ha presentato, sabato 30 ottobre presso lo stand della Regione Piemonte, le novità commerciali e tecniche e tutte le misure atte a consentire ai propri clienti di sciare in sicurezza. Presenti il presidente della Sestrieres Spa, Ing. Giovanni Brasso, il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, ed il vice presidente FISI, Pietro Marocco.

“Da Skipass a Modena arriva un segnale importantissimo di ripresa e di ripartenza di tutto il mondo neve. Indispensabile e vitale per Sestriere e tutta la Vialattea a livello economico ed occupazionale di tutto il comprensorio. Attendiamo le ultime norme, a partire dall’utilizzo del green pass, per accogliere non solo i turisti italiani ed anche quelli stranieri. Ospiteremo importanti competizioni sciistiche come i Campionati Italiani Assoluti, organizzati dallo Sporting Club Sestrieres, ed anche i CASTA che torneranno a Sestriere, in Vialattea. La Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile nel dicembre 2022 con l’obiettivo di arrivare ad avere periodicamente una prova di coppa del mondo in notturna a Sestriere. Ringrazio l’Ing. Giovanni Brasso, presidente della Sestreieres Spa il direttore generale Luisella Bourlot, oltre al vice presidente Fisi Pietro Marocco, sempre molto vicino alle nostre montagne. Qui a Skipass Modena abbiamo vissuto una giornata speciale, primo atto di una stagione dove si respirava tantissima voglia di montagna” – ha dichiarato il sindaco di Sestriere Gianni Poncet.

LE PROMO DEL CONSORZIO TURISTICO – Quattro giorni di fiera, dal 29 ottobre al 1° novembre all’insegna del payoff di Skipass “Snow must go on”, con il Consorzio Turistico Via Lattea, ospite all’interno dello stand della Regione Piemonte e di Turismo Torino e Provincia, che ha presentato le promozioni Free Ski e Hotel + Skipass insieme a tutte le attività ed esperienze che si possono praticare per vivere emozioni uniche sulle montagne olimpiche piemontesi. Per iniziare a sciare la promo Free Ski, valida dell’8 dicembre al 24 dicembre 2021, è l’ideale con tariffe scontate di soggiorno e skipass compreso! E poi ancora, dall’8 gennaio al 30 gennaio 2022, approfittate dell’offerta Hotel/Residence + Skipass per sciare subito dopo le feste natalizie su una neve fantastica! Scopri di più a questo link https://www.sestriere.it/super-promozioni-stagione-invernale-2021-2022-consorzio-turistico-via-lattea/

VIALATTEA: NOVITÀ IN PISTA – Ecco le novità commerciali e tecniche, e tutte le misure atte a consentire ai propri clienti di sciare in sicurezza, presentate da Vialattea. Sicurezza che parte dal potenziamento della vendita on line di skipass, dall’emissione di skipass direttamente alla reception degli hotel e dall’incremento dei pick-up box / print&ski operativi h24. Il prezzo dello skipass giornaliero è di 40 euro. Inoltre, comprare on line, grazie alla Vialattea Skicard, consente di saltare le code (in biglietteria o alle casse automatiche) e di arrivare più velocemente in pista per godersi una giornata sugli sci.

WINTER PASS VIALATTEA – A livello commerciale a tenere banco è stato il Winter Pass, la nuova formula che ha sostituito l’abbonamento stagionale. Si tratta di una tessera che consente di acquistare on line skipass giornalieri Vialattea a prezzo scontato di 5 euro (esclusivamente indicando la data effettiva di utilizzo). Il Winter Pass si acquista on line sul sito www.vialattea.it registrandosi nell’apposita sezione dedicata. Il costo del Winter Pass Vialattea 2021/2022 è di 200 euro (da pagarsi tramite carta di credito) e comprende: assicurazione Protezione Neve comprensiva di Assicurazione Infortuni e RCT sulle piste della Vialattea (solo su territorio italiano); 3 skipass gratuiti a Monginevro comprensivi di copertura assicurativa Protezione Neve; 3 skipass giornalieri omaggio per Riserva Bianca Limone Piemonte; 9 skipass giornalieri omaggio Grand Galaxie. E poi ancora 5 buoni sconto su giornalieri Vialattea e Montiluna (cedibili a terzi); 10% di sconto sull’iscrizione all’associazione Golf Club Sestrieres; 1 viaggio autostradale gratuito ogni 5 effettuati sulla A32, per soli possessori di Telepass Family per ogni senso di marcia alle barriere di Avigliana e Salbertrand; 1 carnet di Co-marketing e 1 gadget Vialattea. Al superamento degli 850 euro spesi (costo tessera 200 euro + acquisto di un numero di skipass giornalieri pari a 650 euro sempre intestati all’intestatario della tessera) i titolari di Winter Pass potranno ottenere, on line o in biglietteria, i giornalieri Vialattea a tariffa “zero euro” fino al termine della stagione invernale 2021/2022. I titolari di tessera ACI, con l’acquisto del Winter Pass Vialattea, avranno un bonus di 15 euro da scontare dalla soglia dei 650 euro (che scende così 635 euro).

NOVITÀ PISTE E IMPIANTI – Sulle piste che si affacciano sull’area di Sestriere è stata realizzata la nuova sciovia Sises. È più corta di 200 metri rispetto alla precedente in quanto la parte terminale era particolarmente esposta al sole e alle raffiche di vento che spazzavano via la neve. Inoltre, subito dopo abbondanti nevicate, l’area era soggetta a pericolo valanghe staccate dai fuoripista. Un intervento che ha consentito anche di assolvere dalle richieste da parte della FIS in vista della Coppa del Mondo di Sci Alpino a Sestriere nel dicembre 2022 che prevedevano l’ampliamento dei gate di partenza e la predisposizione di aree e postazioni di riscaldamento. Rimessa a nuovo anche la sciovia Motta, che porta alla vetta più alta raggiunta dagli impianti Vialattea, ovvero 2.823 metri. Un impianto per sciatori esperti che serve una pista nera, la 31 e, dalla stazione intermedia, una pista rossa, la 32. Sul versante opposto sul polo delle piste del Polo del Monte Fraiteve (2.700 metri) si è intervenuti per migliorare la fruibilità ed i collegamenti tra le aree sciabili di Sestriere, Sauze d’Oulx e Sansicario. Un ampio progetto di interventi e di allargamento e manutenzione straordinaria consentiranno anche agli sciatori meno esperti di spostarsi agevolmente tra le varie località rendendo più accessibile attraverso piste facili il Vallone che scende da cima Fraiteve. Nel corso dell’estate sono state ultimate le opere di allargamento e sistemazione della pista 27 alta e del tratto iniziale della 27 bassa, due piste blu, facili, che rendono così decisamente più facile ed agevole il passaggio degli sciatori. Potenziato e ottimizzato anche l’impianto di innevamento nell’area di Sestriere. Sono stati sostituiti tutti i generatori di neve con unità di ultima concezione lungo la tratta finale della pista 3 rossa e lungo tutta la pista 3 blu fino a Borgata.

GARE DI SCI – Sestriere e Vialattea ospiteranno importanti manifestazioni sciistiche in programma per il 2022. Tra queste ricordiamo il Criterium Regionale Cuccioli SL e SX (19 e 20 febbraio); il Trofeo Kelemata (5-6 marzo); i Campionati Sciistici Truppe Alpine Ca.S.T.A. 2022 (dal 7 al 12 marzo); i Campionati Italiani Assoluti GS-SL-M-W (25-26-27 marzo); il 39° Uovo d’Oro (2-3 aprile). Gran finale la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile in programma a Sestriere a dicembre 2022.

OLTRE LO SCI – Tante le opportunità per muoversi, condividere esperienze uniche e divertirsi tra sport, natura, relax scegliendo tra le attività alternative o complementari allo sci adatte a tutta la famiglia. Dal Centro Sleddog Sestriere, dove imparare a condurre una slitta trainata dai siberian husky, alle passeggiate sulla neve con le ciaspole o lungo strade e sentieri in alta quota. E poi ancora la piscina comunale con due vasche, interna ed esterna con acqua riscaldata, il Sestriere Sport Center per mantenersi in forma in palestra e sui campi multisport al coperto, il centro sci di fondo in località Monterotta, la pista di pattinaggio su ghiaccio, escursioni in e-bike con gomme chiodate e molto altro ancora. Spazio anche alla cultura e alla storia con appuntamenti e presentazioni letterarie e ospito illustri. Una vera chicca per la stagione invernale è rappresentata dalla Mostra sui XX Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006 allestita nei locali espositivi del nuovo ufficio del turismo ai 2035 metri del Colle. Tanti anche gli appuntamenti enogastronomici targati Casa Eccellenze Sestriere e Gusto in Quota cui si aggiungono mercatini dei sapori da tutta Italia.

Per maggiori informazioni:

Consorzio Turistico Via Lattea c/o l’ufficio di Turismo Torino e Provincia a Sestriere