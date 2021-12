Ski bus in funzione a Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – Con il weekend prenatalizio parte il servizio di navette “Ski bus”.

Il via è previsto da sabato 18 dicembre come conferma Davide Allemand, consigliere comunale delegato ai trasporti: “Il servizio ski bus partirà sabato 18 dicembre. Quest’anno avremo in funzione tre linee per toccare tutti i punti del paese. Linee di facile individuazione in quanto suddivise per colore. In particolare entreranno in servizio la linea blu (da Gran Villar a Prariond seggiovia Sportinia) e la linea rossa (da Jouvenceaux a Prariond seggiovia Sportinia) mentre la linea arancio (da Prariond seggiovia Sportina per Richardette) inizierà a funzionare lunedì 20 dicembre. Presso le fermate avremo anche una tabella che indica l’orario dei passaggi, che sarà poi consultabile tramite applicazione telefonica”.

Il consigliere Davide Allemand indica le rivendite dove è possibile acquistare i biglietti: “Come sempre abbiamo predisposto una serie di punti vendita dei ticket di viaggio, ricordando che la corsa singola è acquistabile anche a bordo dei bus della neve, con una maggiorazione. I biglietti sono quindi acquistabili presso l’Ufficio del Turismo di viale Genevris 7. Gli altri punti vendita dove acquistare i biglietti singoli, il giornaliero ed il settimanile sono: Tabacchi Serendipity di via Monfol 19, Tabacchi Gorlier di via Clotes 15, Scotch Bar di via Miramonti 22/24 e Bar Jouvenceaux in frazione Jouvenceaux 35”.

Uno sguardo ai costi: la corsa semplice presso i punti vendita è fissata a €.1.50, che sale a €. 2 se acquistato a bordo, corsa giornaliera €. 2 solo acquistabile a terra, abbonamento settimanale €. 8.5 solo acquistabile a terra. I bambini fino a 5 anni compiuti non pagano e non bisogna rilasciare alcun biglietto. L’abbonamento settimanale è nominativo e deve sempre riportare Nome e Cognome ed ha validità 7 giorni dalla prima data di obliterazione, non è cedibile, non è rimborsabile e non è sostituibile.

Dal 4 dicembre e sino al 25 aprile saranno anche in funzione i parcheggia a pagamento con monete, carte di credito e app sostapiù: Autorimessa di viale Genevris (0.50 euro l’ora e 5 euro il giornaliero valevole 24 ore), piazzale Genevris di fronte ad autorimessa (0.50 euro l’ora e 5 euro il giornaliero valevole 24 ore), piazza Terzo Reggimento Alpini, Spiazzo di via Assietta, via Monfol dal numero civico 15 e via Seguret (0,50 euro prima ora, 1 euro ore successive, 7 euro giornaliero), piazzale Miramonti (0.50 euro l’ora, 1 euro ore successive, 5 euro giornaliero) e piazzale Prariond (a pagamento dalle 9 alle 16 a 5 euro tariffa giornaliera, 3 euro messa giornata dalle 9 alle 12,30 oppure dalle 12,30 alle 16).