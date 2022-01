Stellantis prevede di acquisire una quota di maggioranza nella joint venture con GAC Group in Cina

Oggi Stellantis N.V. ha annunciato il progetto per aumentare la sua partecipazione azionaria in GAC-Stellantis dal 50% al 75%. L’annuncio è un elemento fondamentale del piano di Stellantis per la costruzione di nuove basi per la sua attività in Cina. GAC Group e Stellantis collaboreranno per completare le formalità dell’accordo, che rimane soggetto all’approvazione del governo cinese.

GAC-Stellantis è una joint venture formata nel marzo 2010 tra il gruppo cinese Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC Group) e Stellantis.

Nel settembre 2021, il gruppo ha annunciato che avrebbe creato un’organizzazione operativa semplificata “Stellantis Jeep” per sviluppare il marchio in Cina. La JV è ora in grado di supportare l’efficienza di questa strategia integrata “One Jeep” in Cina, focalizzata sullo stabilimento produttivo di Changsha che sta attualmente preparando il lancio del modello Compass. GAC Group e Stellantis continueranno a collaborare strettamente tra loro per far crescere l’attività redditizia del marchio in Cina.

Ulteriori dettagli sui progetti di Stellantis per il mercato cinese verranno annunciati all’interno del piano strategico globale il 1° marzo 2022.

Stellantis

