Stellantis rafforza il potenziale delle sue attività di finanziamento in Europa

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) (“Stellantis”) ha avviato trattative esclusive con BNP Paribas Personal Finance (“BNPP PF”), Crédit Agricole Consumer Finance (“CACF”) e Santander Consumer Finance (“SCF”) per migliorare l’attuale panorama europeo dei finanziamenti di Stellantis e offrire attività di finanziamento coerenti e attraenti a tutti i clienti, rivenditori e distributori del marchio Stellantis.

“A seguito del recente completamento dell’acquisizione di First Investors Financial Services Group negli Stati Uniti, Stellantis ribadisce la propria volontà di rafforzare ulteriormente la propria attività di finanziamento globale, compiendo un ulteriore passo avanti in Europa con partner bancari di lunga data e creando una vera e propria società di leasing in Europa” ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Si tratta di una mossa strategica per sfruttare le nostre prestazioni finanziarie, in tutti i paesi europei. Questa trasformazione, gestita con partner leader, consentirebbe a Stellantis di offrire una gamma completa di prodotti a tutti i suoi clienti, rivenditori e marchi”.

Stellantis intende:

Creare una società operativa multimarca di leasing in cui Stellantis e CACF detengano ciascuna una quota del 50%, risultante dall’unione delle attività di Leasys e F2ML, con la finalità di diventare leader in Europa;

riorganizzare le attività di finanziamento attraverso JV costituite con BNPP PF o SCF in ciascun Paese per gestire le attività di finanziamento per tutti i marchi Stellantis.

Di conseguenza, l’obiettivo previsto è:

CACF acquisirebbe il 50% delle quote di FCA Bank e Leasys Rent attualmente di proprietà di Stellantis, con l’intesa che tali entità continuerebbero a svolgere le proprie attività di finanziamento principalmente nell’ambito dei White Label Agreement esistenti e futuri;

BNPP PF svolgerebbe attività di finanziamento (escluso il leasing operativo B2B) attraverso JV con Stellantis in Germania, Austria e Regno Unito al fine di diventare partner esclusivo di Stellantis per le attività di finanziamento in questi Paesi; e,

SCF svolgerebbe attività di finanziamento (escluso il leasing operativo B2B) attraverso JV con Stellantis in Francia, Italia, Spagna, Belgio, Polonia, Paesi Bassi e tramite un accordo commerciale in Portogallo, per diventare partner esclusivo di Stellantis per le attività di finanziamento in questi paesi.

I relativi accordi potrebbero essere firmati nel primo trimestre del 2022 al termine delle procedure di informazione e consultazione con gli organi di rappresentanza del personale in relazione al piano.

Le transazioni proposte dovrebbero essere completate nella prima metà del 2023, una volta ottenuta la necessaria autorizzazione dalle autorità antitrust competenti e dalle autorità di regolazione del mercato.

Société Générale opera in qualità di consulente finanziario di Stellantis.

Stellantis

Stellantis è leader a livello mondiale nella produzione di veicoli e fornitore di mobilità, guidata da una chiara visione: offrire libertà di movimento con soluzioni originali, economicamente accessibili e affidabili. Il punto di forza della nostra azienda risiede nel suo ampio portfolio di marchi iconici, nella diversità e nella passione dei suoi 300.000 dipendenti e in un profondo radicamento nelle comunità in cui opera. Con operazioni industriali in quasi 30 Paesi e una presenza commerciale in oltre 130 mercati, Stellantis ha le capacità per soddisfare qualsiasi esigenza e superare le aspettative in continua evoluzione dei clienti, creando nel contempo un valore superiore per tutti gli stakeholder.