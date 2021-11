Store Tips, la nuova rubrica di Le Gru inaugura mentre si accendono le luci di Natale

Per raccontare il mondo di Le Gru durante i lunghi mesi di pandemia il team creativo di Le Gru ha inventato gli Store Talking, vere e proprie video interviste a chi nel mall di Grugliasco trascorre le sue giornate e con entusiasmo trasforma un semplice luogo di lavoro in un mondo ricco di opportunità e prospettive: in un anno quarantadue storie di amicizie, amori, impegni, passioni e sogni hanno disegnato un vero e proprio affresco del mondo di oggi. Un format semplice, divertente e immediato che ha trasformato gli esercenti di Le Gru in vero e propri personaggi e che ha conquistato una increbile audience social, tanto da diventare un vero esempio di comunicazione a livello europeo.

Ma a Le Gru non si smette mai di inventare nuovi modi per trasformare la semplice esperienza dello shopping di qualità in qualche cosa di speciale ed ecco che da venerdì 12 novembre sui canali online del Centro inaugura una nuovissima rubrica.

Si intitola Store Tips e sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta dei punti vendita di Le Gru durante il quale ci sarà l’occasione per aprire insieme la scatola dei segreti e dei consigli più utili. Tutti i venerdì, con un divertente video, l’occasione per sapere come sono fatti i prodotti, per scoprire i brand e le nuove collezioni. Ma soprattutto per ascoltare i consigli su abbinamenti, outfit, musthave e trucchi del mestiere. E per che no, per sapere in anteprima quali sono le offerte speciali di cui approfittare subito!

Il primo appuntamento online, venerdì 12 novembre, è con L’Occitane en Provence, che a Le Gru propone tanti raffinati prodotti di bellezza e profumi sensoriali di alta qualità, ispirati all’arte di vivere mediterranea e elaborati secondo i principi della fitoterapia e dell’aromaterapia con solo ingredienti naturali tracciabili. Cura delle mani, del corpo, dei capelli, del viso e anche le eau de toilette che si posso sperimentare anche attraverso mini-trattamenti in boutique. Grazie ai consigli di Stefano, poi, la beauty routine quotidiana non ha più segreti!

Non c’è atmosfera migliore per ascoltare i nuovissimi Store Tips che quella del Natale. Così da sabato 13 novembre Le Gru si accendono con la magia del Natale! Quest’anno saranno tanti piccoli elfi, gli aiutanti di Babbo Natale, a accompagnare il pubblico di Le Gru: vestiti di rosso e di verde accendono le migliaia di lampadine che rendono tutto speciale, incartano doni, preparano la slitta, conquistano con grazia e leggerezza in un’atmosfera unica dentro e fuori dal Centro. In Piazza Nord, uno dei cuori di Le Gru, un vero villaggio degli gnomi accoglie i visitatori grandi e piccoli, accanto una piattaforma rotante tutta natalizia, che, con il grandissimo albero di Natale di all’esterno sarà anche quest’anno l’occasione per splendide foto!

Per chi deciderà di regalare o regalarsi una Gift Card di Le Gru da almeno 20 euro, acquistabile al Box Info del Centro, si aggiunge, ai tanti vantaggi, la possibilità di entrare gratuitamente al Museo A Come Ambiente, il primo museo in Europa interamente dedicato ai temi ambientali che da oltre 15 anni offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici esperienze che incoraggiano l’esplorazione e diffondono la cultura ambientale. E sono tantissimi i musei del territorio che accrescono l’offerta delle Gift Card: il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, Infini-To Il Planetario di Torino, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.