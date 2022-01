Dream Theater: arrivato il video di “Transcending Time”

I DREAM THEATER pubblicano un nuovo video estratto dal loro ultimo e quindicesimo album “A View From The Top Of The World”, pubblicato su Inside Out Music lo scorso anno.

“Transcending Time” è il quarto video estratto dall’ultimo album e ancora una volta è stato creato dal collaboratore di lunga data Wayne Joyner. Il brano è uno dei favoriti dei fan dell’ultimo lavoro in studio ed è la canzone più corta dell’album. Guarda il video a questo link: https://youtu.be/LbzrxFRCyAk

I Dream Theater torneranno in Europa ad aprile 2022, con i Tesseract di supporto per le date inglesi e Devin Townsend per le restanti. Di seguito le tre date italiane:

6.5 – Palazzo dello Sport, Roma

7.5 – Mediolanum Forum, Milano

8.5 – Kione Arena, Padova

I Dream Theater hanno celebrato la fine del 2022 con la terza nomination ai Grammy per il brano “The Alien”. La canzone è l’opener del nuovo album ed è stata nominata come Best Metal Performance.

“A View From The Top Of The World” è stato pubblicato in tutto il mondo venerdì 22 ottobre. L’album è finito al #1 della iTunes Store Top Albums Metal chart, al #1 della Top Rock Albums e al #4 della All Genres iTunes Top Albums nel giorno di pubblicazione. Il nuovo album è entrato alla posizione #2 anche su Amazon Best Sellers nella sezione rock, battuto dalla ristampa di “Let It Be” dei The Beatles.

“A View From The Top Of The World” è disponibile in differenti configurazioni inclusa la limited Deluxe Box contenente Gatefold 2LP (180g bright gold vinyl), 2CD+Blu-ray Artbook con artwork alternativo, slipmat, cappellino, portachiavi, 8 art card, poster e certificato di autenticità numerato a mano.

L’album è stato inoltre pubblicato nei formati limited Deluxe 2CD+Blu-ray Artbook, Special Edition CD Digipak e Gatefold 180g 2LP+CD+LP-booklet. Il Blu-ray contiene un mix 5.1 dell’intero album e tutti i visual e il documentario “Digging For A Spark – A View From Inside DTHQ”.

Il nuovo capitolo è stato prodotto dallo stesso John Petrucci, registrato da James “Jimmy T” Meslin e successivamente mixato e masterizzato da Andy Sneap. L’album è disponibile a questo link: https://dream-theater.lnk.to/AViewFromTheTopOfTheWorld.

I Dream Theater, formati da James LaBrie, John Petrucci, Jordan Rudess, John Myung e Mike Mangini, erano nel pieno di un tour mondiale sold-out in supporto all’ultimo album “Distance Over Time” quando la pandemia globale portò il mondo a fermarsi. Tutti si ritrovarono nelle proprie case, con James LaBrie bloccato in Canada e il resto della band negli Stati Uniti. Il destino ha voluto che la band avesse appena ultimato la costruzione dei DTHQ (Dream Theater Headquarters), un complesso contenente uno studio di registrazione, sala prove, control room, un magazzino per la strumentazione oltre che un luogo per dar vita alla propria creatività.

Inizialmente LaBrie si unì alla band tramite ZOOM attraverso un monitor nei DTHQ raggiungendoli fisicamente solo a marzo 2021, in quarantena, per registrare le linee vocali assieme a Petrucci.