Inspired: accordo con Aristocrat per portare le sue VLT in Italia

I giochi di Aristocrat lanciati per la prima volta sui VLT di Inspired in Grecia, Italia e Regno Unito

Inspired Entertainment, società quotata a New York, ha concordato un accordo per la fornitura di contenuti di gioco di Aristocrat attraverso i suoi terminali di video lotterie (VLT) in numerosi mercati europei.

Il nuovo accordo di licenza vedrà i giochi di Aristocrat lanciati per la prima volta sui VLT di Inspired in Grecia, Italia e Regno Unito.

“Siamo entusiasti di collaborare con Inspired per portare i nostri contenuti di gioco di fama mondiale ad un maggior numero di clienti e di giocatori in più segmenti di mercato in Europa”, ha dichiarato il responsabile dei prodotti per Casinò tradizionali di Aristocrat Matt Primmer.

“Questo accordo espande le opportunità di crescita di Aristocrat in alcuni segmenti del mercato EMEA e fornisce un altro canale per la monetizzazione dei nostri formidabili contenuti di gioco. Non vediamo l’ora di lavorare con Inspired per offrire vantaggi per le nostre attività, giocatori e clienti in questi mercati.”

Brooks Pierce, presidente e direttore operativo di Inspired, ha dichiarato: “Queste particolari aree geografiche presentano barriere all’ingresso molto elevate. In qualità di fornitore leader sul mercato con oltre 33.000 macchine su una piattaforma aperta di gioco basata su server che offre una perfetta integrazione di contenuti di terze parti, siamo entusiasti di aggiungere i titoli iconici di Aristocrat al nostro portafoglio di contenuti, offrendo ai nostri clienti una varietà senza pari dei popolari giochi del settore “.

Le azioni di Inspired Entertainment Inc (NSQ: INSE) hanno chiuso l’1,98% a $ 6,17 per azione a New York mercoledì scorso, mentre le azioni di Aristocrat Leisure Ltd (ASX: ALL) hanno guadagnato l’1,14% per chiudere a $ 37,25 a Sydney il giorno successivo all’annuncio.

Tra le popolari slot Aristocrat figurano:

– The Walking Dead® III Slot Game

– WestWorld

– Game of Thrones Fire & Blood

– Buffalo Diamond

Embed: https://youtu.be/7bkwle0ZT8Y

