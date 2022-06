Intervista a Peter Goalby, l’ex cantate degli Uriah Heep presenta “I Will Come Runnin”

Il viaggio nella musica di CronacaTorino continua con una leggenda della musica rock: Peter Goalby.

L’ex cantante degli Uriah Heep e dei Trapeze si era ufficialmente ritirato dal mondo della musica nel 1992. Nel giro di sei mesi però, è arrivata una bella sorpresa: i due album solisti tanto attesi dai fans.

Prima è stata la volta di “Easy With The Heartaches” e ora è arrivato “I Will Come Runnin”. Una gemma rara di un artista che continua a regalare grandi emozioni.

Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao Peter, come stai? Come ha trascorso il periodo della pandemia?

Un grandissimo saluto a tutti i miei amici in Italia. Ho passato il tempo con mia moglie, i cavalli, i cani e i gatti. Le cose ora vanno molto meglio e spero che tutti possiamo provare a ricostruire le nostre vite e vedere tutti i nostri amici. E spero di andare presto in vacanza.

Prima di parlare del tuo nuovo album. Qual è stata la tua introduzione alla musica? Cosa ti ha convinto a iniziare a giocare?

Amo la musica capace di muovere qualcosa dentro di me. Da ragazzo avevo una chitarra di plastica con sopra una foto di Elvis e guardavo tutti gli spettacoli di musica folk dall’America.

Ricordo che quando avevo circa 12 anni andai alle prove di un gruppo locale, si chiamavano Georgio and Marcos Men. E indovinate? Erano italiani! Ho pensato che fossero davvero fantastici. C’era qualcosa dentro di me, ho sentito l’emozione che mi è sempre rimasta per tutta la vita. Se sento qualcosa che mi tocca, soprattutto un bravo cantante, mi vengono le lacrime agli occhi. Mia moglie sa che piangerò di nuovo ascoltando i cantanti che hanno quel dono.

Quali sono stati i musicisti che ti hanno influenzato?

Dusty Springfield, Tom Jones e i Beatles che cantano “The Long And Winding Road”.

Cosa devono aspettarsi i fan da “I Will Come Runnin”?

Ho pubblicato il mio primo album da solista, “Easy With The Heartaches”, sei mesi fa. È stato un grande successo in tutto il mondo. Sono così felice che i miei amici si ricordino ancora di me dei Trapeze e dei miei 3 album con gli Uriah Heep.

Il nuovo album è in realtà una sorta di seconda parte, quindi se vi è piaciuto il primo adorerete anche “I Will Come Runnin”. Sono così orgoglioso di questi due album. Ho scritto le canzoni, le ho cantate e ho suonato le chitarre tranne che negli assoli. C’è una parte enorme di me in questi dischi.

Eddy Morton ha suonato la maggior parte degli assoli, tranne il secondo in cui ci ha messo le mani il mio grande amico Robin George. Devo dire un enorme grazie al mio migliore amico Paul Hodson, Mr Music. Suonava le tastiere, il basso e la batteria. (Paul è semplicemente fantastico, un talento pazzesco).

C’è una canzone a cui sei particolarmente legato?

Le amo davvero tutte per ragioni diverse, come per il primo album. Quando le ascolto mi stupisco di aver creato tutto questo.

Adoro la voce di “It Was There All The Time”. Adoro l’assolo di chitarra di Robin in “Dancin On Water”. Sento i Beatles proprio lì in quell’assolo. Amo “I Will Come Runnin”. Adoro “Waitin For An Angel To Call”. Adoro le tastiere per tutto il tempo.

“A Little Piece Of Heaven” è una canzone davvero incredibile. Ci racconti come è nata? Come ti sei sentito quando l’hai scritta?

Sono felice che tu abbia scelto quella canzone, grazie. Ero preoccupato di includerla per tanti motivi. Penso davvero che sia fantastica, ma pensavo che la gente si aspettasse che io fossi un cantante e uno scrittore rock. Non ero sicuro se sarebbe stato la benvenuta. È importante per me perché è stata l’ultima canzone che ho scritto e registrato. L’ho fatta ascoltare a Paul Hodson, l’ha adorata e ha voluto registrarla subito. La canzone parla di me e di come mi sentivo riguardo al mondo della musica quando mi sono allontanato nel 1992.

Le canzoni di entrambi gli album “Easy With The Heartaches” e “I Will Come Runnin” sono state scritte e registrate dal 1986 al 1991.

Sappiamo che hai una vita frenetica. Ti rivedremo mai più sul palco? Come funziona una tua giornata tipo?

La mia giornata scorre velocemente! Non ho alcun desiderio di sfidare la fortuna a 72 anni, sono davvero felice di sapere che le mie migliori canzoni siano finalmente disponibili per i miei amici e resteranno qui da condividere per molto tempo anche quando me ne sarò andato. Questo mi dà una bella sensazione dentro.

Siamo italiani. Hai avuto ricordi speciali riguardo al nostro paese? Progetti per il futuro?

Amo l’Italia e vorrei essere italiano. Ragazzi siete così fighi. Non vedo l’ora delle vacanze a Malcesine e Ravello. Ci siamo stati molte volte, lo adoriamo. Questo è il mio progetto per il futuro.

Ultima domanda: un messaggio per i tuoi fan italiani

Siate gentili, onesti e felici. Dio vi benedica amici miei, grazie per tutto. Spero che la mia musica vi piaccia.

