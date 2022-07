Intervista a Jessie Wagner, tutto il talento e l’energia dell’artista americana

Tutta l’energia e la stupenda musica di Jessie Wagner arriva su CronacaTorino per travolgerci e portarci via con lei.

La giovane artista americana si è imposta al fianco di musicisti come Lenny Kravitz, Kid Rock, Nile Rodgers and Chic e Stevie Van Zandt. Ora, però, è tempo per i suoi lavori solisti e c’è da credere che ne sentiremo molto parlare tra musica e cinema. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao Jessie, come stai? Progetti per questa estate?

Quest’estate mi sono concentrata sulla recitazione. Ho lavorato in un film che uscirà l’anno prossimo. Ho anche scritto qualcosa a cui sto cercando di dare vita. Spero davvero che ciò accada.

Possiamo aspettarci nuova musica?

In realtà, quest’anno ho fatto uscire molti dischi di danza. Faccio molte sessioni di lavoro in cui canto, scrivo o entrambe le cose per i DJ di tutto il mondo. Per quanto riguarda un album solista di Jessie Wagner, è tutto scritto e pronto per l’uso! Sto solo valutando con l’etichetta quando pubblicarlo il prossimo anno.

Sono rimasto particolarmente colpito dalla tua canzone “End of Time”. Come nasce questo pezzo?

Con alcune canzoni è la musica stessa a dirmi di cosa parlerà. Il mio amico, Jorgen Kjaer, mi ha mandato delle melodie e mi ha chiesto se volessi scriverci un testo. Sapevo che avrebbe dovuto avere un tema felice. Ho ascoltato il tutto un paio di volte e poi mi è venuto in mente il testo.

Come funziona il tuo processo creativo?

Dipende su cosa sto lavorando. Magari sto guidando o guardando un film e mi viene in mente un pensiero. Prendo immediatamente una nota vocale sul mio telefono per ricordare l’idea. Potrebbe sembrare una follia, ma a volte i testi mi vengono in mente nei miei sogni. Devo svegliarmi e scriverlo o me lo dimenticherò.

Di solito ascolto prima una melodia. La canticchio fino a quando il testo non nasce spontaneo. A uno dei miei chitarristi canterò poi la mia idea o farò una demo approssimativa. Quindi, lo costruiamo da lì. Se sto lavorando a qualcosa per un altro artista chiaramente è diverso, di solito sono loro a farmi sapere cosa vogliono.

Quanto è arricchente aver lavorato con un artista come Steve Van Zandt?

È stimolante vedere il suo sforzo per mantenere vivo il sogno musicale. Stevie non si ferma mai. Ha una profonda passione per la sua musica e le sue convinzioni. Guardarlo mi ricorda come devo concentrarmi e continuare a lavorare per rendere tutto possibile.

Lui mi ha fatto firmare ed è stato una sorta di riconoscimento: credeva nella mia musica. Ne avevo bisogno perché lavoro da così tanto tempo e questo settore può logorarti. È anche un artista molto eclettico con molti stili diversi.

Questo è il tipo di musicista che sono: scrivo quello che ho nel cuore e mescolo tanti generi.

Mi ha mostrato che è possibile essere semplicemente me stessa e non bloccare la mia musica in una scatola.

Tornando a te. Qual è stata la tua introduzione alla musica? Cosa ti ha convinto a iniziare a cantare?

La musica è sempre stata parte di me. Mia madre mi faceva sempre cantare nel coro in chiesa. Avevamo anche l’adorazione del venerdì sera a casa dove cantavamo inni e leggevamo le Scritture.

Al liceo sono uscita dal mio guscio cantando negli spettacoli teatrali. Quando sono arrivata al college, ho finito per vincere il concorso della mia scuola!

In quel momento pensai a come fosse farlo di professione. Poco dopo, molte opportunità di cantare iniziarono ad affluire nella mia vita. Lo chiamo intervento Divino: mi ha messo sulla strada della musica invece di andare a giurisprudenza.

Quali sono state alcune delle tue prime influenze?

Ho ascoltato di tutto crescendo, ma mia madre adorava i cantanti jazz. Avrebbe ascoltato a ripetizione Nancy Wilson e io per molto tempo ho modellato il mio canto su di lei. Crescendo, però, inizi a scoprire i tuoi gusti musicali e il tuo stile si evolve. Ho ancora pezzi di Nancy qua e là, ma ora ci sono Tina Turner, Alanis Morissette, Bonnie Raitt e altri.

Hai lavorato molto anche con Kid Rock. Com’è lavorare con lui?

Lavorare con lui è stata la mia introduzione al rock. Prima cantavo con Nile Rodgers e Chic. L’ho amato davvero. Nile ha segnato il mio inizio, ma ho sempre voluto essere più nel mondo del rock.

Lavorare con Kid è stato decisamente più selvaggio e folle che con Chic, ma ne ho amato ogni minuto. Lui è anche un uomo d’affari davvero intelligente che è stato in grado di tenere in piedi un qualcosa di rilevante. Il mio apprezzamento per il rock e il blues classico è cresciuto grazie a lui e alla band. Quell’esperienza ha contribuito a sviluppare ulteriormente il mio suono.

E che dire di Lenny Kravitz?

Lavorare con Lenny è stato un sogno diventato realtà. Ho sempre immaginato di poter essere una versione femminile di lui. Ho amato la sua energia e la sua atmosfera, ma anche la sua versatilità musicale. Era uno degli artisti con cui ho sempre voluto lavorare e quando c’è stata l’opportunità l’ho colta.

La band è stata fenomenale e sono stata in paesi che non avrei mai pensato di vedere con la migliore versione di me. Lenny ha imposto uno stile di vita sano con allenamenti e buon cibo. È un altro artista che sa esattamente cosa vuole e lavorerà instancabilmente per ottenerlo. Potrebbe essere intimidatorio a volte, ma ci ha persuaso con esibizioni potenti e si vede quando lo guardi sul palco.

Siamo italiani. Hai ricordi speciali legati all’Italia?

Amo tutto dell’Italia. La moda a Milano, la bella architettura a Firenze e il cibo!

Oh mio Dio, il cibo! In ogni tour ci mettevamo a dieta in modo che una volta arrivati ​​in Italia, potessimo impazzire e goderci tutto il cibo delizioso. Non vedo l’ora di tornare. Voglio tornare a Roma e finire di esplorare tutte le meravigliose strutture che sono ancora in circolazione dai tempi antichi. Devo tornare a Venezia. Non ho mai avuto modo di andare in gondola! Ho bisogno di qualche mese in Italia. C’è solo troppo da vedere e da fare! Mi piace davvero lì.

Ultima domanda: un messaggio per i tuoi fan italiani

Grazie mille per aver ascoltato la mia musica e aver sostenuto il mio sogno. Spero di tornare presto e di esibirmi per tutti voi!

(Alessandro Gazzera)