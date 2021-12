Different sostiene la Fondazione Crescere Insieme Onlus, in aiuto dei neonati prematuri

Different, communication company associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite, in occasione di questo Natale ha deciso sostenere con una donazione economica la Fondazione Crescere Insieme Onlus.

Il ricavato finanzierà le principali attività della Fondazione all’interno del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino e nella ricerca nel campo della neonatologia.

La collaborazione tra Different e la Fondazione Crescere Insieme Onlus non si limita a questa iniziativa, la communication company infatti ha spesso messo a disposizione la propria expertise per supportare la Fondazione nelle attività di comunicazione per contribuire ad aumentare la visibilità e l’impatto delle diverse iniziative e della propria mission.

Il Dottor Daniele Farina, Vice Presidente Fondazione Crescere Insieme e Direttore S.C. Neonatologia Ospedale Sant’Anna – Torino commenta: “È per noi molto importante ricevere questo supporto. Ogni anno nel nostro territorio nascono circa 4.000 bambini prematuri, di questi, alcuni presentano problemi che, se non vengono trattati adeguatamente, possono creare conseguenze per il resto della loro vita. Essere in un Reparto di Eccellenza vuol dire aggiornare continuamente macchinari ed attrezzature: per questo ogni aiuto è per noi fondamentale. Grazie Different per il vostro meraviglioso sostegno”.

Davide Arduini, Chairman di Different aggiunge: “Attività come queste rispecchiano quella che è la nostra indole più naturale, sia come singoli individui che come company. Apprezziamo la dedizione e l’impegno delle persone che da anni si prodigano in un contesto di così alto valore come quello della Fondazione e sapere che in qualche maniera il nostro contributo è stato d’aiuto è qualcosa che ci fa enormemente piacere”.

DIFFERENT

Non chiamateci agenzia. Siamo una communication company con una missione: liberare il potenziale dei brand e aiutarli a definire i loro obiettivi.

Creiamo le migliori soluzioni originali e personalizzate con i tanti e diversi talenti che accogliamo.

Immaginiamo un mondo in cui i brand offrono solo contenuti rilevanti che valgono tutto il tempo che il pubblico vorrà dedicargli.

differentglobal.com