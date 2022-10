Dai una svolta alla tua carriera: scopri come entrare nel mondo della programmazione

La programmazione informatica è un ambito lavorativo in costante ascesa, complice l’evoluzione tecnologica e digitale. Nessuna azienda, infatti, può rinunciare ad avere nel suo organico degli sviluppatori e programmatori informatici per soddisfare ogni esigenza lavorativa ed essere sempre al passo con i tempi, ma anche le figure freelance sono sempre più richieste.

Per questo motivo, se si è appassionati di informatica e programmazione, pensare di farla diventare una carriera è sicuramente un’ottima scelta che si ripagherà ampiamente nei prossimi anni, visto che la domanda per i web developer sarà sempre più alta.

Spesso capire come fare a introdursi in questo settore professionale può sembrare disorientante, ma già completando un corso web developer online si potranno muovere i primi passi.

Vediamo quindi dove trovare il corso più adatto al proprio livello di esperienza e alle proprie necessità e quali sono gli sbocchi lavorativi e le prospettive di carriera che questo settore offre.



Come scegliere il miglior corso di programmazione informatica?

Su internet si può trovare una vasta offerta di video corsi, workshop, approfondimenti e contenuti interessanti riguardo alla programmazione informatica, sia per chi è già esperto e vuole migliorare che per chi invece è alle prime esperienze. È bene sapere, infatti, che per lavorare in questo settore non è necessario avere una laurea in informatica né in materie affini: i corsi online per diventare un web developer saranno l’ideale per partire e, una volta acquisite le basi, ciò che farà la differenza sarà la pratica e un’esercitazione costante.

Per trovare il corso di programmazione più adatto per noi ci si può affidare ad Aulab, il sito italiano che da anni si impegna a offrire formazione informatica adatta a tutti i livelli. I video corsi che propone sono interamente on demand, quindi si adattano bene a qualsiasi stile di vita o orario, e sono molto approfonditi. Ci sono percorsi pensati per chi sta iniziando da zero e vuole imparare i primi linguaggi di programmazione e corsi per chi già lavora in questo settore e vuole approfondire e consolidare un bagaglio di esperienza già esistente.

Grazie all’aiuto costante dei tutor e al confronto coi propri colleghi si potranno cominciare a scrivere i primi codici e, in poco tempo, diventare dei programmatori web pronti per entrare nel mondo del lavoro.



Quali sono gli sbocchi lavorativi se si sceglie la carriera della programmazione informatica?

La figura del programmatore non è statica e non rappresenta un unico tipo di lavoratore.

Ogni professionista può specializzarsi in un settore diverso– ad esempio le applicazioni, i videogiochi, i software o altro – a seconda delle proprie passioni o delle prospettive lavorative future. Inoltre, può decidere di formarsi come programmatore Front End (ovvero che si occupa di tutta la parte con cui l’utente interagisce), Back End (cioè si specializza in ciò che sta dietro la facciata) o Full Stack (che coniuga le competenze di entrambe le figure).

I programmatori Full Stack sono i più richiesti dalle aziende e si prevede che la domanda di questa figura andrà a crescere sempre di più nei prossimi anni: sicuramente una perfetta carriera in cui investire.

Diventando dei bravi sviluppatori si potrà facilmente trovare lavoro e avere una carriera sempre in crescita e ben retribuita, sia come dipendenti di aziende sia come lavoratori autonomi.

Per essere certi di classificarsi fra i migliori del proprio settore, è importante tenersi sempre in aggiornamento con le ultime novità perché, come anticipato, il mondo dell’informatica è in continua evoluzione e così anche il lavoro dello sviluppatore. Con impegno, dedizione e molta pratica si potranno raggiungere alti livelli professionali.