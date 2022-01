Akronos Libertas Moncalieri: il recupero contro Ragusa

Le padrone di casa della Passalacqua Ragusa scendono in campo con Romeo, Tagliamento, Kuier, Santucci e Kacerik. Coach Terzolo apre invece l’incontro schierando Paixao e Reggiani in cabina di regia, Cordola, Miletic e Růžičková sotto canestro.

Ragusa parte forte: 4-0 in due minuti scarsi. Miletic risponde con i primi 2 punti a referto per le Lunette, ma di lì in poi è l’Eirene a fare la partita portandosi fino all’11 a 2 grazie a una tripla di Romeo e al gioco in transizione. Moncalieri risponde subito e con 4 punti in fila di Katshitshi e grazie alla solita Paixao costringe Ragusa al primo time out della partita sul risultato di 13 a 11 per le padrone di casa. Ed è ancora Katshistshi che dalla lunga distanza porta per la prima volta in vantaggio l’Akronos a 3’ dalla fine del quarto. Nel finale Ragusa riesce a scappare con un paio di canestri facili dalla media, ma una pennellata in rovesciata di Giacomelli chiude il quarto sul 21 a 17 per le siciliane.

Il secondo quarto si apre con un botta e risposta tra le ex di turno Williams e Růžičková che dal pitturato trovano entrambe il fondo della retina con due jumper in allontanamento. Prima Miletic grazie a un super crossover e poi Růžičková su assist di Katshitshi accorciano ancora una volta le distanze per Moncalieri fino al -1 sul 24 a 23. Ragusa risponde subito con due triple in fila di Santucci e Bucchieri che danno fiducia alle padrone di casa, ma Moncalieri grazie ai rimbalzi in attacco e ai secondi tiri riesce a restare in partita. A poco meno di 3’ dalla fine un gioco da tre punti in contropiede dell’ispiratissima Santucci e un canestro da sotto di Kuier portano per la prima volta Ragusa sul +10. Sul finire ci pensano Reggiani con 4 punti in fila e Giacomelli con la tripla sulla sirena a riportare le Lunette in scia sul 41 a 36 dell’intervallo.

Il terzo quarto si apre con un jumper in sospensione di Miletic al quale rispondono velocemente Taylor e Kuier con otto punti in fila. Su assist di Landi si iscrive a referto anche Cordola che con un canestro da sotto riporta Moncalieri -10. Paixao e Miletic accorciano ancora da sotto, ma una tripla di Romeo dall’angolo ricaccia le piemontesi sul -11.

Santucci con un altro gioco da 3 punti e Kuier con 5 punti in fila portano rapidamente Ragusa sul +15 nonostante il jumper realizzato da Růžičková a inizio quarto. Due falli tecnici in rapida successione, il primo per Williams e il secondo per Landi spezzano il ritmo della partita in particolare per le gialloblù, con le siciliane che nel finale dilagano grazie alla stella della Wnba Kuier.

Box Score 76-54

Passalacqua Ragusa Romeo 8, Kaceric 4, Tagliamento 7, Santucci 9, Kuier, 23 Chessari, Terrone, Williams 9, Bucchieri 3, Tumeo, Taylor 13, Ostrarello

Akronos Libertas Moncalieri Paixao 10, Cordola 2, Reggiani 4, Růžičková 6, Miletic 11, Toffolo 5, Landi 2, Delbalzo, Katshitshi 9, Giacomelli 5, Cherubini.

Prossimo appuntamento per l’Akronos domenica 16 gennaio al PalaEinaudi alle ore 18:00 contro Gesam Gas & Luce Luce

Ph in allegato by Passalacqua Ragusa