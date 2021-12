L’Akronos Libertas Moncalieri sconfitta da Campobasso

MONCALIERI – Gli ultimi dieci minuti condannano l’Akronos Libertas Moncalieri alla sconfitta contro Campobasso. Dopo 3 quarti equilibrati, infatti, nell’ultimo parziale le molisane dilagano fino al +23.

Per Moncalieri scendono in campo dal primo minuto Sara Toffolo, Taina Paixao, Arianna Landi, Maya Růžičková e Lea Miletic. Mentre per Campobasso iniziano Nina Premasunac, Stefania Trimboli, Natalia Chagas, Reshanda Gray e Robin Parks.

Avvio di partita con mani fredde da entrambe le parti, con il tabellone che dice 3-3 dopo quattro minuti di gioco. Di lì a poco si iscrivono alla partita Růžičková (7 punti alla fine del primo parziale) e Gray (5 punti alla prima sirena). Il primo quarto si chiude in parità sul 12 pari.

Il secondo parziale si apre con una tripla dall’ala di Paixao, a cui risponde Parks con un 1/2 dalla linea della carità per il +2 in favore delle Lunette a 8′ dalla sirena centrale. Ci pensa poi Parks con un jumper in allontanamento a riportare la partita in parità. Un 2/2 ai liberi di Toffolo e una pennellata mancina di Giacomelli costringono al TimeOut Campobasso sul risultato di 19 a 15 a 6’ dalla fine. All’uscita dal minuto di riposo sono Reggiani e Růžičková che con due tiri dalla media portano l’Akronos fino al +8, sul 23 a 15, nonostante la zona allungata delle ospiti. Roshanda Gray con 5 punti in fila accorcia poi la distanza, portando fino al -2 le molisane. Paixao e Miletic però non ci stanno e dagli angoli opposti rispondono con due canestri tutt’altro che facili. Chiude il parziale Růžičková che di sinistro porta l’Akronos a quota 30, con Campobasso che insegue a 27.

Růžičková e Paixao aprono il secondo tempo con quattro punti in fila, ma Campobasso risponde colpo su colpo. A 4’ dalla fine è Reggiani a riportare in vantaggio le Lunette con un jumper dalla media, ma una tripla di Nicolodi cambia nuovamente il risultato in favore delle molisane a meno di 1’ dalla fine del parziale.

Nell’ultimo parziale Campobasso piazza un parziale di 10 a 0 nei primi due minuti portandosi per la prima volta in doppia cifra di vantaggio (39-54). Durante il TimeOut viene espulso coach Terzolo e Francesco Lanzano prende in mano le redini della squadra.

FINAL SCORE 49-72

RISULTATI PROGESSIVI (12-12; 30-27; 39-44)

BOX SCORE

Akronos Libertas Moncalieri Toffolo 3, Paixao 12, Cordola, Landi Ar., Reggiani 5, Delbalzo, Katshitshi 8, Růžičková 15, Miletic 3, Jakpa, Giacomelli 3, Cherubini

La Molisana Magnolia Campobasso Del Sole, Togliani, Premasunac 11, Trimboli 5, Quinonez 6, Chagas 16, Nicolodi 8, Gray 18, Amatori, Parks 8, Egwoh.

