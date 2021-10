B1-F: Sara Sopranzetti è il nuovo libero

TORINO – Il Volley Parella Torino comunica l’acquisizione a titolo temporaneo dalla Polisportiva Volley Filottrano del libero Sara Sopranzetti.

Classe 2001, cresce pallavolisticamente tra le fila del Montelupone, sua città di origine, per poi passare al Corridonia in C, e diventare campionessa regionale marchigiana Under 14 con Conero Planet. Quindi il passaggio a Filottrano e nell’estate 2018 l’approdo in prestito al Vta Moncaro Moie. L’anno dopo il ritorno a Filottrano, nel frattempo salito in A1 e arriva il debutto nella massima categoria. Lo scorso anno per lei ancora un prestito, questa volta in A2 alla CBF Balducci Helvia Recina Macerata.

“L’arrivo di Sara è legato al grave infortunio al ginocchio occorso a Sandrone la scorsa settimana – dice il direttore sportivo Davide Belluz – Un infortunio che purtroppo le ha fatto terminare la stagione anzitempo. Tutta la società le fa un grosso in bocca al lupo per una sua pronta guarigione. Nonostante la giovane età, Sopranzetti vanta già un curriculum di tutto rispetto. Entra in questo gruppo in punta di piedi ma con grande volontà e spirito di adattamento“.

“Sono molto felice di far parte di questo gruppo – sono le prime parole da parellina di Sara Sopranzetti – perché per me è sicuramente una primissima esperienza totalmente fuori casa ed in una grande città e soprattutto sono felice dell’opportunità che ho di poter giocare in B1 al Parella. Sono determinata a far bene e a dare il mio contributo alla squadra. Siamo partite bene sin dalla prima di campionato quindi ci auguriamo sicuramente di continuare a far bene“.

Volley Parella Torino SSDaRL

ASD Sporting Libertas Parella