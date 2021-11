Biella lotta fino alla sirena finale, ma è la Bakery a sorridere: 71-67

BIELLA – Trasferta in terra piacentina per Edilnol Pallacanestro Biella impegnata al Pala Bakery contro la Bakery Piacenza per la nona giornata del campionato di A2 Old Wild West, girone verde. Anche i rossoblù aderiscono all’iniziativa di Lega Nazionale Pallacanestro #unrossoallaviolenza, campagna per dire no alla violenze sulle donne, indossando sulle proprie canotte una fascetta rossa.

PRIMO QUARTO – Coach Zanchi inizia la sfida con Soviero, Hasbrouck, Pollone, Davis e Morgillo. Pollone apre le danze, Lucarelli risponde dall’arco per il primo vantaggio Bakery (3-2). Davis dal centro dell’area riporta avanti Biella, seguito da una tripla di Hasbrouck per il +4 rossoblù: timeout immediato Bakery (3-7). Al ritorno sul parquet Morse realizza il canestro del -2, seguito dall’ex di turno Daniel Donzelli che dall’arco ristabilisce la parità a quota 8. La Bakery trova il vantaggio con il canestro di Morse e la tripla di Lucarelli (13-8). L’Edilnol si blocca in attacco, Sacchettini ne approfitta per portare i suoi sul +7: timeout per coach Zanchi. Dopo la pausa Piacenza continua ad allungare, con Biella che non riesce a sbloccare quota 8 (19-8). Davis blocca l’emorragia offensiva dei rossoblù riportando Biella sul -9. Un primo quarto difficile per Pollone e compagni: il punteggio è 23-12 a favore della Bakery.

SECONDO QUARTO – L’Edilnol torna in campo con Bianchi, Bertetti, Porfilio, Vincini e Morgillo. Bertetti apre il quarto con la tripla del -8, Morse mantiene i suoi in doppia cifra di vantaggio (25-15). Vincini segna 4 punti consecutivi riavvicinando Biella sul -6. La Bakery torna ad allungare con i tiri liberi di Morse. Davis batte un colpo dall’arco, Raivio risponde dalla media (29-22). Porfilio con un ottimo lavoro a rimbalzo offensivo e due canestri riporta i suoi a un possesso pieno di svantaggio (29-26). La Bakery mantiene il vantaggio, ma in questa fase del match l’Edilnol è totalmente in partita, guidata dai canestri di un positivo Davis e da Hasbrouck (37-33). All’intervallo lungo i biancorossi di casa guidano sul 43-33.

TERZO QUARTO – L’Edilnol torna in campo con lo stesso quintetto che ha iniziato la partita. Bonacini apre il quarto con il canestro del +12, Soviero realizza i primi punti della sua sfida. Ancora Bonacini, vero hombre del partido in questa fase del match per la Bakery, che dall’arco punisce i rossoblù. Biella prova a rientrare in gara con Morgillo e Hasbrouck, ma Piacenza mantiene un vantaggio significativo (48-40). Hasbrouck prova a tenere i suoi in linea di galleggiamento con la tripla del -5, seguito da un’altra bomba a firma Davis (48-46). Lucarelli dall’arco e Soviero con il 2+1 muovono il punteggio per le due compagini. Sul finale di quarto la Bakery torna ad allungare sul +7 (55-49). Una tripla di Vincini tiene l’Edilnol a contatto: dopo 30 minuti il parziale al PalaBakery è 58-55 per la formazione di casa.

ULTIMO QUARTO – Bianchi, Porfilio, Pollone, Vincini, Davis: questi i cinque scelti da coach Zanchi per iniziare l’ultimo parziale. Donzelli dalla lunetta riporta Piacenza sul +5. Hasbrouck dall’arco riporta Biella a -3 (63-60). Piacenza mantiene il vantaggio con i punti dell’ex Donzelli. Il match prosegue con le squadre che non trovano la via del ferro per diversi minuti, ci pensa Bianchi a segnare il canestro del -4 (68-64). Una tripla di Davis avvicina Biella sul -1 a poco più di 60 secondi dalla fine, Raivio segna un canestro importante per il nuovo +3 Bakery (70-67). Nell’ultimo minuto Piacenza non sbaglia e porta a casa il match con il punteggio finale di 71-67.

Una gara che Biella ha iniziato con difficoltà offensive, seguite da un terzo quarto di grande intensità che ha permesso all’Edilnol di tornare in gara. Nel finale la Bakery non ha tremato e porta a casa una vittoria importante per la sua classifica. Domenica prossima si torna al Forum per affrontare la Pallacanestro Cantù. Palla a due il 5 dicembre alle ore 18.00. In settimana aprirà la prevendita, tutte le info su www.pallacanestrobiella.it

Bakery Piacenza-Edilnol Pallacanestro Biella 71-67

Parziali: 23-12, 43-33, 58-55,

Bakery Piacenza: Bonacini 18, Raivio 13, Donzelli 10, Morse 11, Sacchettini 2, Perin 5, Czumbel, Chinellato ne, Lucarelli 12, Carone ne, El Agbani ne. All.: Federico Campanella

Edilnol Pallacanestro Biella: Soviero 5, Hasbrouck 15, Pollone 4, Davis 23, Morgillo 2, Bianchi 2, Bertetti 3, Porfilio 4, Vincini 9, Infante. All.: Andrea Zanchi

Terna arbitrale: Foti, Pellicani, Grazia.

Foto: Pallacanestro Piacentina