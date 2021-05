C.D.Ciglianese Pallacanestro Chivasso, sconfitta contro Rivarolo

Prima giornata di ritorno e nuova sconfitta di misura per la C.D.Ciglianese Pall. Chivasso che esce sconfitta dalla palestra di Rivarolo per 75-69

RIVAROLO. Prima giornata di ritorno e nuova sconfitta di misura per la C.D.Ciglianese Pall. Chivasso che esce sconfitta dalla palestra di Rivarolo per 75-69. Una sconfitta dura da digerire, soprattutto per quanto espresso nel primo tempo, giocato con concentrazione, attenzione, determinazione, mentre nel secondo Chivasso si è fatta condizionare dal nervosismo, esasperato da una coppia arbitrale decisamente insufficiente, che abbinato all’aumento di intensità ed entusiasmo avversario ha determinato il risultato finale. RIVAROLO. Prima giornata di ritorno e nuova sconfitta di misura per la C.D.Ciglianese Pall. Chivasso che esce sconfitta dalla palestra di Rivarolo per 75-69. Una sconfitta dura da digerire, soprattutto per quanto espresso nel primo tempo, giocato con concentrazione, attenzione, determinazione, mentre nel secondo Chivasso si è fatta condizionare dal nervosismo, esasperato da una coppia arbitrale decisamente insufficiente, che abbinato all’aumento di intensità ed entusiasmo avversario ha determinato il risultato finale.

La gara si apre subito in salita per i biancoverdi che dopo 3′ perdono Vai per una gomitata sul naso di Ferraresi – nemmeno sanzionata con fallo – che costringe il play chivassese a ricorrere alle cure del medico. Per 5′ il tabellone resta fermo il 3-2 poi sale in cattedra Volpe, che fa la voce grossa sotto canestro sia in attacco sia in difesa e lanciando Chivasso sul 5-10. Dopo il time out i padroni di casa trovano risposte da Castello e Sartore che con 6 punti in fila chiude il primo quarto sul 15-15.

Nel secondo periodo le polveri da sparo s’accendono e il ritmo gara sale su entrambi i lati del campo: Vai – nonostante la botta subita che ne condiziona il rendimento – torna in campo e segna subito la tripla del 17-20, cui gli rispondono Longoni, Astegiano e Ferraresi che mandano Rivarolo sul 24-20, costringendo Pomelari al time out. Minuto di sospensione che rigenera i chivassesi, bravi nel chiudere le maglie difensive, nel cavalcare il momento d’oro di Volpe che in attacco colleziona rimbalzi e giochi da tre punti che portano al nuovo sorpasso chivassese. Mattia Delli Guanti tenta la fuga con la tripla del 26-31, ma Ronci tiene i suoi attaccati alla gara, prima che un incisivo Ratto e Vai chiudano il quarto sul 34-40.

Nel terzo periodo Chivasso pare poter controllare la garacon la tripla di Pagetto e il jump di Cester che mantengono i biancoverdi sul 41-46. Rivarolo allora vara la zona che toglie subito le sicurezze ai biancoverdi: Pagetto fallisce un facile appoggio, Delli Guanti sbaglia la rimessa e Ferraresi ne approfitta per lanciare i suoi sul 49-46. Da questo punto in poi, l’inerzia della gara passa nelle mani dei padroni di casa che piazzano un parziale di 14-0 e allungano sul 55-46. Chivasso perde di lucidità, cede al nervosismo per diversi contatti mai sanzionati e paga con i viaggi in lunetta l’antisportivo di Cirla e Delli Guanti. Ad un passo dal precipizio è ancora Vai a suonare la sveglia con la tripla del 55-49, seguito da Greppi, Cambursano e Cirla per il 56-54 di metà gara.