Coppa del Mondo, i risultati delle gare

La vera e completa Discesa maschile sulla pista del Lauberhorn a Wengen è stata uno spettacolo bellissimo, anche perché ha riportato sul podio Dominik Paris (Carabinieri), terzo a 44/100 dall’austriaco Vincent Kriechmayr (TVN Wels – Oberösterreich).

Ammesso in gara nonostante non avesse disputato le prove cronometrate, Kriechmayr ha vinto con il tempo di 2’,26”,09/100, staccando di 34/100 lo svizzero Beat Feuz (Ski Club Schangnau). Prova discreta per Christof Innerhofer (Fiamme Gialle) dodicesimo, mentre Matteo Marsaglia (Centro Sportivo Esercito) si è classificato ventottesimo a 3”,32/100 e Mattia Casse (Fiamme Oro) ventinovesimo a 3”,51/100.

“Oggi ho messo tutto quello che avevo in pista. – ha dichiarato a fine gara Paris – Ho visto Feuz in tv e non aveva sciato così bene e ho pensato di poterlo battere. Poi però, all’Hundschopf ho sbagliato e ho lasciato troppo tempo. Poi sotto sono riuscito a sciare come mi ero prefissato di fare e il risultato si è visto. Sono contentissimo di questo risultato perché a Wengen faccio sempre un po’ fatica a far bene e per questo motivo è ancora più bello salire sul podio qui”.

Nella Discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee grande paura per Sofia Goggia, caduta dopo un minuto di gara quando aveva nettamente il miglior tempo. La finanziera bergamasca ha spigolato finendo nelle reti, ma l’apertura dell’airbag e la sua prontezza hanno evitato guai peggiori. La ticinese Lara Gut-Behrami(Sporting Gottardo) ha avuto così strada libera per la sua trentaquattresima vittoria in Coppa, con il tempo di 1’,45”,78/100 e con 10/100 di vantaggio sulla tedesca Kira Weidle (Ski Club Starnberg). Terza a 44/100 l’austriaca Ramona Siebenhofer (USV Krakauebene – Steiermark).

Ottimo quarto posto a 52/100 per la gardenese Nadia Delago (Fiamme Oro). Bene anche Federica Brignone (Carabinieri) sesta ad 87/100, Nicol Delago (Fiamme Gialle) dodicesima ad 1”,30/100, Elena Curtoni (Centro Sportivo Esercito) tredicesima ad 1”,35/100 e la cesanese Francesca Marsaglia (Centro Sportivo Esercito) diciannovesima ad 1”,90/100. Domenica 16 gennaio è tempo di Slalom per gli uomini a Wengen e di Super-G per le donne ad Altenmarkt-Zauchensee.

Le classifiche delle Discese disputate a Wengen e ad Altenmarkt-Zauchensee

