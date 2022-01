Curling: ottimo terzo posto per i pinerolesi a Saint Gallen

I pinerolesi Fabrizio Gallo, Fabio Ribotta, Alberto Pimpini diretti dallo skip trentino Luca Rizzolli hanno rappresentato l’Italia nel Torneo a Saint Gallen nella Svizzera tedesca al quale hanno preso parte formazioni internazionali di livello escluse dalla selezione olimpica tutte a riposo precauzionale per la paura di contrarre il Covid a pochi giorni dalla partenza per Pechino.

Gli azzurri nella fase di qualificazione hanno superato i team svizzeri di Schnider per 8 a 7, Hurlimann per 8 a 3 e la Scozia di Craik per 8 a 5 e sono stati sconfitti da Schwaller per 7 a 4.

Nei quarti di finale nuovo successo ancora opposti ad Hurlimann per 7 a 6, mentre in semifinale niente da fare contro Schwaller per 6 a 2. In finale il Team svizzero di Marco Hosli ha prevalso sugli ex-campioni europei di Yannick Schwaller per 7 a 6, mentre azzurri hanno potuto gioire per un terzo posto alla pari con i campioni tedeschi di Tolzer.

Nel Campionato Over 50 a Pinerolo

IL TEAM GLICINI OVER CON UNA TRIPLETTA CONQUISTA LE FINALI

Nell’ultimo turno di qualificazione alle finali del Campionato Over 50 bella soddisfazione per il Team Glicini ( Valter Bruno, Diego Giacchetto, Bruno Polliotto e Fabio Popolla) che vincendo contro la Reale Mutua Torino( Danilo Capriolo, Mario Bologna, Guido Barco, Silvio Dellaia, Massimo Rovera) per 6 a 5, con il C.C. Biella( Adriano Regis, Bruno Mosca, Carlo Ottino, Michele Valgrand) per 5 a 3 e nel derby con il Team Glicini Femminile( Monica Rossetto, Cristina Durando, Daniela Faure Rolland e Grazia Ferrero) per 7 a 3.

Insieme al Team Glicini cono ammesse alle finali in programma a Pinerolo ad inizio marzo il Trentino Curling, il Cral Reale Mutua ed i locali del Fireblock( Mauro Chabert, Mauro Danelon, Giovanni Cortese, Natalino Corà).

Per il Team Glicini femminile da sottolineare il netto successo per 10 a 3 contro la Virtus Piemonte e la soddisfazione di difendere i colori azzurri ai prossimi Campionati del Mondo Master in programma a Ginevra dal 23 al 30 aprile.

Nel Campionato di Serie C

DRAGHI TORINO FSSI- AFRICA ONLY CURLING TEAM : 8 – 3

Niente da fare per il team migranti con Edward Assine, Lamin Kamara, Paul Gomez, Keita Kebba, Seedia Ceesay contro i torinesi del team FSSI (Maurizio Bartolomeo, Luca Brandani,Francesco Bottallo, Sanzio Antonioni, Daniele Caforio) sconfitti per 8 a 3 nel turno di recupero della serie C.

Il prossimo appuntamento sarà per sabato e domenica prossimi.