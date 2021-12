Curling: il Team Retornaz sconfitto dalla Norvegia. Oggi la sfida con la Rep Ceca

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin e Mattia Giovanella perdono la prima gara in serata contro la Norvegia all’extra end per 5 a 4. Una secca rivincita dopo il successo degli azzurri per la medaglia di bronzo a Lillehammer in occasione dei Campionati Europei. Per gli scandinavi si apre così la strada alla qualificazione diretta per Pechino 2022 e per gli azzurri i probabili play off.

Peccato, gli azzurri sono riusciti a controllare l’incontro fino alla nona mano, quando con il punteggio di 3 a 2 i norvegesi ci hanno “sorpassato “ posando due sassi pesanti nella casa e portandosi così in vantaggio per 4 a 3. Niente da fare per Joel e compagni che, dopo il pareggio al decimo end, all’extra end hanno subito il punto decisivo.

Nella gara del mattino il nostro team aveva superato i padroni di casa dell’Olanda al decimo end per 7 a 6.

Domani alle ore 14.00 nuovamente in campo; l’avversario sarà la Repubblica Ceca attualmente posizionata in terza posizione alle spalle degli azzurri galvanizzati dal netto successo di stasera per 11 a 6 con il Giappone ed in piena corsa per i play off.

Ottime stamane le azzurre che hanno superato nettamente la Repubblica Ceca per 13 a 6. Domani doppio appuntamento con Turchia alle ore 9.00 e Germania alle ore 19.00. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e Elena Dami possono ancora sognare la qualificazione. Forza ragazze !!!!