La Juve e le altre: dalla A alla Lega Pro, ecco come stanno andando le piemontesi

Sono 5 le squadre piemontesi che partecipano quest’anno ai campionati di calcio professionistici: Juventus e Torino in A, Alessandria in B, Pro Vercelli e Juve U23 in Lega Pro. Ecco come stanno andando i rispettivi tornei? E quali gli obiettivi in questo rush finale?

Serie A: il percorso di Juventus e Torino

Le due torinesi alle prese con il campionato di massima serie sono partite con obiettivi chiaramente diversi, affidandosi a due nuovi tecnici rispetto alla passata stagione: sulla sponda bianconera è stata la volta del ritorno di Allegri, mentre i granata hanno puntato tutto su Ivan Juric.

Per la Juventus che ieri si è guadagnata l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, bisogna dire che l’inizio stagione non era stato facile e questo lo si era capito sin dalle prime giornate di campionato, in cui i bianconeri si sono mostrati in forte difficoltà anche contro squadre di medio-bassa classifica (vedi le sconfitte casalinghe con Empoli e Sassuolo e la debacle di Verona). Lentamente l’undici guidato da Massimiliano Allegri è riuscito ad entrare prepotentemente in zona Champions, tuttavia anche alcuni analisti sportivi come Betway Sports vedono molto difficile una rimonta in chiave scudetto da parte dei bianconeri, obiettivo annunciato a inizio stagione ma quasi sicuramente da considerare archiviato, anche se con un Dusan Vlahovic in più, anche ieri decisivo contro il Sassuolo, tutto è possibile…..

Diverso è lo stato d’animo della Torino granata, che finalmente sembra aver ritrovato fiducia grazie all’ottimo lavoro svolto dall’ex allenatore del Verona Juric. Dopo aver rischiato la retrocessione nello scorso campionato, oggi il Torino viaggia a metà classifica con velleità di accesso all’Europa League, ma soprattutto sta mostrando più carattere che in passato e un gioco nettamente migliorato, in cui spicca il rendimento di giocatori come Sanabria e Brekalo, cosa non é rimasta inosservata tra le notizie sportive. Tutti fattori che lasciano aperto ogni spiraglio e regalano ai tifosi un’annata molto più tranquilla rispetto al recente passato.

Serie B, Alessandria a caccia della salvezza

Per l’Alessandria quello del ritorno in serie B sarà certamente un anno di difficoltà e sofferenza, ma i tifosi si attendevano già tutto questo data la complessità del campionato cadetto. Da neopromossa, la squadra guidata da Moreno Longo non sta in realtà sfigurando, tanto da aver portato a casa anche importanti vittorie contro avversarie di livello, come Reggina e Cremonese, ma per ora paga il numero elevato di sconfitte che la costringono ai margini della zona playout/retrocessione.

Considerate le grandi difficoltà finora riscontrate dai team che occupano le posizioni più basse in classifica, come Vicenza, Pordenone, Crotone e Cosenza, l’Alessandria può guardare con una certa fiducia alla seconda parte della stagione: trovando la giusta continuità, infatti, i grigi non dovrebbero avere problemi a centrare la salvezza.

Lega Pro, Juve U23 e Pro Vercelli possono sognare la B?

Il quadro delle piemontesi si chiude con Juventus U23 e Pro Vercelli, che stanno seguendo un andamento piuttosto simile nel girone A di Lega Pro. Entrambe le squadre sono infatti pienamente coinvolte nella corsa ai playoff promozione e possono quanto meno sognare il salto di categoria passando, appunto, per gli spareggi finali. L’andamento inarrestabile delle prime quattro in classifica chiude qualsiasi spiraglio per quanto riguarda una promozione diretta, ma gli ultimi anni ci hanno insegnato che i playoff rappresentano un campionato a sé, aperto a qualsiasi sorpresa: mantenere le attuali posizioni è dunque il primo obiettivo per il momento, così da ottenere il lasciapassare per giocarsi tutto al di fuori della regular season. Le possibilità ci sono, perché dunque non guardare oltre?