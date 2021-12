La Nazionale di Cross-Coutry Olimpico in ritiro a Sauze d’Oulx

SAUZE D’OULX – La Nazionale di Mtb/Cross-Country Olimpico da mercoledì 15 dicembre e sino a domenica 19 dicembre sarà in ritiro a Sauze d’Oulx. E a coordinare il gruppo con il Ct Mirko Celestino ci sarà anche Andrea “Tibo” Tiberi, fresco di nuovo incarico federale come Collaboratore Tecnico con delega per il settore giovanile. Un raduno per Elite e Under 23, uomini e donne, finalizzato a far gruppo e a programmare sin da ora Parigi 2024.

Ed è Andrea Tiberi a presentare questo raduno: “L’obiettivo è quello di fare il punto di partenza per il nuovo gruppo che lavorerà in vista di Parigi 2024. Si tratta di un progetto a lungo termine. Forniremo ai ragazzi un supporto complementare rispetto a quello dei team di appartenenza. Dai test otterremo i dati per le analisi future e per gli atleti stessi. In base ai risultati capiremo, in caso di necessità, se intervenire. Possiamo dire che nei 5 giorni faremo la fotografia dello stato attuale. Proprio allo scopo di far gruppo abbiamo previsto anche una serie di test indoor e di attività fisiche alternative come lo sci di fondo e lo sci alpinismo sulle montagne Olimpiche”.

I convocati del raduno sono: Simone Avondetto Team Trek-Pirelli. Martina Berta Centro Sportivo Esercito, Daniele Braidot C.S. Carabinieri, Luca Braidot Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team, Andrea Colombo Asd Team Bramati Trinx Factory Team, Sara Cortinovis Four Es Racing Team, Greta Seiwald Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team, Giada Specia Ktm – Protek – Elettrosystem, Marika Tovo Ktm – Protek – Elettrosystem ed Andreas Emanuele Vittone Ktm – Protek – Elettrosystem. La Squadra è diretta dal CT Mirko Celestino che si avvarrà, oltre che di Andrea Tiberi anche della collaborazione di Giuseppe Giordano Medico Nazionale. Diego Bragato Collaboratore Tecnico, Marco Compri Operatore Tecnico e Fausto Fabbioni Operatore Tecnico, Luca Musella Massaggiatore e Michele Ricci Massaggiatore, Diego Bragato.Team Performance.

Soddisfatto di questa presenza a Sauze d’Oulx il vicesindaco ed assessore allo sport Marco Tintinelli: “Siamo veramente molto contenti che Federazione Ciclistica abbia scelto Sauze d’Oulx per questo ultimo raduno annuale per la Nazionale di Mtb/Cross Country Olimpico. Un grazie va alla presidenza ed ai dirigenti federali. Un ringraziamento va poi ad Andrea Tiberi che per il suo nuovo incarico di Collaboratore Tecnico del Ct Celestino ha scelto proprio Sauze d’Oulx per iniziare il suo nuovo cammino. Gli atleti e tutto lo staff alloggiano al K2 e per la parte indoor utilizzano la palestra Sauze d’Oulx Pin Court, mentre per lo sci testeranno le nostre piste, ovviamente con una guida d’eccezione come Andrea Tiberi che è un grande esperto. Ci auguriamo che questa prima volta possa ripetersi perché le porte di Sauze d’Oulx sono sempre aperte allo sport”.