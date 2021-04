Otto vittorie per la Bosca Cuneo Granda Volley

Otto vittorie in altrettante gare disputate dalle squadre della BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY. Un en plein che corona una ripresa globalmente positiva per le gattine biancorosse, dato che le squadre del settore giovanile cuneese si attestano in vetta a buona parte delle classifiche dei vari campionati.

A punteggio pieno l’Under 19 di coach Petrelli, con quattro vittorie in quattro gare e casella ‘set persi’ ancora immacolata. Nell’incontro casalingo con le braidesi della Libellula Nerostellata, le cuneesi non hanno concesso spazio alle rivali. Secco il punteggio finale (3-0) con parziali nettamente favorevoli alle biancorosse. Doppio impegno e doppia vittoria per l’Under 17 rossa di coach Giordanetto. La prima soddisfazione giunge nel recupero della settima giornata, grazie al successo casalingo con il Mon.Vi: dopo un primo set combattuto punto a punto sino a quota quindici, le padrone di casa prendono il largo con buoni turni al servizio che caratterizzano il resto della gara con le monregalesi. La seconda affermazione settimanale giunge dalla trasferta di Centallo, con parziali mai in discussione: primo set chiuso dalle dodici battute consecutive di Giuliano, grazie ad un turno avviato sul 5-13 e proseguito sino al 5-25 finale. Due vittorie anche per l’Under 15 verde di coach Violino. Primo ‘urrà’ nel recupero della settima giornata con l’LPM Egea Mondovì: dopo un avvio equilibrato, con le ospiti cuneesi brave nel risolvere a loro favore i parziali (22-25 / 22-25), la gara si chiude con un set di forte segno biancorosso (12-25). La seconda vittoria settimanale giunge sul campo della CRF Volley Got Talent Fossano. In vantaggio di due set (9-25 /14-25), le ‘gattine’ concedono il terzo parziale alle padrone di casa prima di riprendere in mano le redini del gioco e chiudere con un netto 12-25. Buona vittoria casalinga anche per l’Under 15 gialla: nella nona giornata di campionato, le giovani cuneesi di coach Guerriero partono con un netto 25-12, seguito da una seconda frazione equilibrata, caratterizzata da qualche colpevole distrazione, ma comunque vittoriosa (25-20). I tre punti, ottimi per classifica a morale, giungono dopo un terzo parziale nuovamente giocato sui buoni ritmi del primo (25-12). Tre punti conquistati in trasferta per l’Under 13 rossa: a Cervere, le giovani cuneesi giocano una buona pallavolo, fatta eccezione per il terzo parziale, chiuso a favore delle padrone di casa. Dopo tre sconfitte arriva anche la prima vittoria stagionale dell’Under 13 gialla: tra le mura amiche dell’Ex Media 4 di Via Bassignano, le ragazze di coach Guerriero si impongono con il punteggio di 3-1 sulle rivali del Villanova Volley. Assegnate, invece, a tavolino le gare dell’Under 17 gialla (Vbc Dogliani vs Bosca Cuneo Granda Volley 3-0) e dell’Under 15 rossa (Vicoforte Volley Ceva Bam vs Bosca Cuneo Granda Volley 0-3).

«Tutte le squadre – commenta Liano Petrelli, responsabile tecnico della Granda Volley Academy – stanno proseguendo nel loro percorso, tra mille attenzioni e difficoltà. Poter giocare il maggior numero di partite, affrontandole con la giusta attenzione e concentrazione, ci permette di migliorare a livello tecnico, tattico e atletico. Se per i gruppi Under17 e Under19 c’è da confermare quanto di buono fatto nel corso del campionato di Serie B, nei campionati Under13 e Under15 c’è da iniziare a calarsi nelle competizioni agonistiche, dopo un intero anno di stop: battuta e ricezione sono le osservate speciali in queste fasce d’età».

Ecco nel dettaglio risultati e tabellini della scorsa settimana:

Under 19 (girone D) – nona giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY – LIBELLULA NEROSTELLATA

3-0 (25-8 / 25-15 / 25-17)

Bosca Cuneo Granda Volley: Candela (C), Monge, Montabone, Baldizzone, Sordo, Ulligini, Giuliano, Battistino, Gay, Scialanca (L), Andeng, Cattaneo, Testa. All.: Petrelli. Vice All.: Cavallera. Dir. Acc.: Sordo.

Under 17 (girone C) – settima giornata (recupero gara)

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA – MON VI VOLLEY

3-0 (25-16 / 25-17 / 25-10)

Bosca Cuneo Granda Volley Rossa: Testa, Andreetto, Giuliano, Ulligini, Battistino, Sordo, Scialanca (L1), Revello, Baldizzone, Montabone, Basso, Donadei, Bernardi (L2). All.: Giordanetto. Vice All.: Petrelli. Dir. Acc: Ulligini.

Under 17 (girone C) – nona giornata

ASD CENTALLO VOLLEY – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA

0-3 (5-25 / 9-25 / 9-25)

Bosca Cuneo Granda Volley Rossa: Testa, Andreetto, Giuliano, Ulligini, Battistino, Sordo, Baldizzone, Montabone, Donadei, Bernardi (L). All: Giordanetto. Vice All.: Petrelli. Dir. Acc: Ulligini.

Under 17 (girone D) – nona giornata

V.B.C. DOGLIANI ASD – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA

3-0 (25-0 / 25-0 / 25-0)

Under 15 (girone C) – settima giornata (recupero gara)

LPM EGEA MONDOVÌ- BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE

0-3 (22-25 / 22-25 / 12-25)

Bosca Cuneo Granda Volley Verde: Giraudo (C), Cavallo (L), Tomatis (L), Tonello, Brocchiero, Cavallera, Mastrangelo, Demaria, Mandrile, Orsi, Ghisolfi, Cottrino. All.: Violino. Dir.Acc.: Brocchiero.

Under 15 (girone C) – nona giornata

CRF-VGT FOSSANO 15F – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE

1-3 (9-25 / 14-25 / 25-23 / 12-25)

Bosca Cuneo Granda Volley Verde: Giraudo (C), Cavallo(L), Costantini (L), Tonello, Brocchiero, Cavallera, Demaria, Mastrangelo, Cottrino, Magliano, Ghisolfi, Orsi, Mandrile. All.: Violino. Dir. Acc.: Petrelli.

Under 15 (girone D) – nona giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA – ASD CENTALLO VOLLEY

3-0 (25-12 / 25-20 / 25-12)

Bosca Cuneo Granda Volley Gialla: Fontana (C), Merola, Ferrua, Gigliotti, Guerriero, Tomatis, Musotto, Giobergia, Re, Bellino. All.: Guerriero. Dir. Acc.: Quaranta.

Under 15 (girone D) – nona giornata

VICOFORTE VOLLEY CEVA BAM – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA

0-3 (0-25 / 0-25 / 0-25)

Under 13 (girone A) – nona giornata

CRF EGEA – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA

1-3 (23-25 / 17-25 / 25-21 / 14-25)

Bosca Cuneo Granda Volley Rossa: Brignone (c), Garino, Cravanzola, Cavallera, Bortolamasi, Introzzi, Cantamessa, Bernardi, Bergese, Cassino, Marchisio, Costantini. All.: Violino. Dir. Acc.: Monge.

Under 13 (girone A) – nona giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA – VILLANOVA VOLLEY

3-1 (25-15 / 13-25 / 25-21 / 25-9)

Bosca Cuneo Granda Volley Gialla: Pascale (C), Chiapello, Levico, Ruggiero, Rosso, Fornero, Shehu, Lingua, Martini, Pascale, Valenzano. All.: Guerriero, Dir. Acc.: Zonta.

Ecco nel dettaglio il calendario delle prossime gare:

Under 19

Domenica 2 maggio 2021 – decima giornata

A.S.D. VOLLEY BUSCA – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY

(ore 18.00, Busca, Palazzetto dello Sport, Via Monte Ollero 3)

Under 17 (girone C)

Mercoledì 28 aprile 2021 – decima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA – VOLLEY SALUZZO EXSPERT CHIALE

(ore 21.00, Cuneo Ex Media 4)

Under 17 (girone D)

Domenica 2 maggio 2021 – settima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA – A.S.D. VOLLEY BUSCA BIANCA

(ore 10.30, Cuneo, Ex Media 4)

Under 15 (girone C)

Sabato 1° maggio 2021 – decima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE – VBC SAVIGLIANO

(ore 18.30, Cuneo, Ex Media 4)

Under 15 (girone D)

Sabato 1° maggio 2021 – decima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA – MON VI VOLLEY

(ore 15.30, Cuneo, Ex Media 4)

VILLANOVA VOLLEY – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA

(ore 15.30, Villanova Mondovì, PalaTomatis V. Marco Levi 37)

Under 13 (girone A)

Domenica 2 maggio 2021 – decima giornata

A.S.D. VOLLEY BUSCA – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA

(ore 14.30, Busca, Palazzetto dello Sport V. Monte Ollero 3)

BOSCA UBI BANCA CUNEO ROSSA – VOLLEY SALUZZO OTTICA BORGHINO

(ore 15.30, Cuneo, Ex Media 4)

Foto e Notizie: Ufficio Stampa Bosca Cuneo Granda Volley