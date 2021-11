Parella coraggioso, ma alla fine vince Palau

TORINO – Il Volley Parella Torino regge un set contro la corazzata Palau ma poi deve arrendersi alla forza dell’avversario e cede 3-1 non senza lottare fino al termine.

Che sarebbe stata una gara complicata lo si sapeva ma le ragazze di coach Barisciani hanno provato ad intimorire le sarde e finchè il servizio ha tenuto sono state brave a metterle in difficoltà, ma alla fine i valori in campo sono venuti fuori e Palau è stata capace a ribaltare la situazione e portare a casa altri tre punti.

Confermati i sestetti titolari per entrambe le squadre, col Parella che schiera Gullì in regia e Cicogna opposto, Mirabelli e Crespi in posto 4, Farina e Deambrogio centrali e Sopranzetti libero.

Risponde Palau con Sintoni in palleggio e Moretto opposto, Mezzi e Ottino ali, Menardo e Aliberti al centro con Degortes libero.

Nel primo set parte forte il Parella che, con quattro ace di Cicogna, si porta sul 7-2. Due attacchi e un muro di Farina portano le padrone di casa fino al 10-3 e arriva anche il massimo vantaggio sul 13-4. Poi si risveglia Palau che, a poco a poco accorcia le distanze e si avvicina fino al 18-15. Il turno di battuta di Farina ridà margine alle torinesi (21-15) ma in due giri Palau trova la parità: 22-22. Il finale si gioca punto a punto finchè Mirabelli in contrattacco la risolve nel 26-24 che chiude il parziale.

Anche nel secondo set si parte con due ace di Cicogna (3-2) ma Palau risponde immediatamente: 3-6. Due punti consecutivi di Deambrogio riportano il Parella in gara (10-11) ma le sarde allungano nuovamente (11-16, poi 12-19) e chiudono con l’ace di Moretto per il 17-25 finale.

Nel terzo set invece vola subito Palau (2-7) e per il Parella è buio pesto. Tre punti consecutivi di Aliberti portano le ospiti sul 6-18 e il finale è un pro forma con le sarde che si impongono 14-25.

Anche nel quarto sono le ragazze di Palau a prendere subito il largo sul turno di battuta di Sintoni (2-9). Il Parella ha una reazione e si riavvicina fino al 12-15 ma in tre giri, le sarde volano sul 16-24. Ultimo tentativo di rimonta parellino (20-24) finchè l’ex Ottino mette a terra il pallone del definitivo 20-25.

“Ci aspettavamo una gara complicata – commenta a fine partita coach Mauro Barisciani – Nel primo set siamo riusciti a metterle in difficoltà a servizio e alla fine sono venute fuori delle cose buone ma pian piano queste nostre certezze nel corso della gara sono andate scemando e non siamo riuscite più a metterle in difficoltà come nel primo set e quando c’è stato da spingere sull’acceleratore, loro sono una squadra che ha dimostrato di essere capace di portare a casa molto. Abbiamo anche avuto delle reazioni e situazioni in cui abbiamo fatto bene, poi sono venuti fuori alcuni valori. Quando c’era da chiudere il set o da strappare un break l’hanno fatto subito. Sapevamo che sarebbe stata una gara così, non ne facciamo un dramma e pensiamo alle gare successive“.

VOLLEY PARELLA TORINO-CAPO D’ORSO PALAU 1-3 (26-24, 17-25, 14-21, 20-25)

VOLLEY PARELLA TORINO: Gullì 1, Cicogna 17, Mirabelli 7, Crespi 7, Farina 15, Deambrogio 9, Sopranzetti (L), Maiolo 3, Scapacino. N.e: Fano, Nicchio, Bertoli, Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

CAPO D’ORSO PALAU: Sintoni 5, Moretto 16, Mezzi 11, Ottino 6, Menardo 10, Aliberti 18, Degortes (L), Leone, Ghezzi. N.e: Mura, Tesanovic. All: Antonio Guidarini.

Note: Ace 10-9, Battute sbagliate 14-5, Ricezione 53% (12%)-44% (12%), Attacco 33%-40%, Muri 7-6, Errori 33-18.

