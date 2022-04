Reapers Torino pronti alla gara contro Ferrara

Sabato 30 Aprile i Reapers Torino recuperano la gara di andata con le Aquile Ferrara, prevista inizialmente per Sabato 19 Marzo e rinviata per alcuni casi di positività al Covid nella squadra emiliana. A causa della riprogrammazione del calendario i torinesi affronteranno quindi le Aquile in due gare consecutive, delle tre complessive che determinano chi occuperà il secondo posto del girone alle spalle dei Giaguari. Kickoff alle 21 presso il campo del Cus Torino di Via Milano 63 Grugliasco (TO).

“La squadra di coach Faragalli ha dimostrato grande preparazione e si può dire che abbia davvero dato del filo da torcere alla difesa dei Giaguari durante l’ultima partita; le Aquile sono certamente una squadra molto talentuosa e credo che lo standing del campionato non rappresenti in pieno le loro potenzialità” spiega coach Levi “per questo motivo non possiamo affrontare il match con leggerezza, e dobbiamo essere pronti sia in attacco che in difesa e dare il massimo per mantenere il secondo posto e puntare ai playoff”.

La squadra di Ferrara finora ha incontrato unicamente la testa di serie, dimostrando di essere un valido team, giovane, veloce e con alcuni giocatori di assoluto livello che possono fare la differenza nel campionato di Seconda Divisione.

La squadra torinese dovrà certamente dimostrare di aver fatto passi in avanti, soprattutto in attacco, con meno discontinuità di quanto visto nelle scorse partite. La settimana sarà peraltro cruciale per il recupero di alcuni giocatori infortunati.

“Sabato rientreranno alcuni dei giocatori dagli infortuni e sarà ossigeno per tutta la squadra considerando i 3 match di fila che ci aspettano” continua coach Levi “dovremo avere la giusta mentalità per affrontare al meglio le partite, mantenere la concentrazione per tutta la durata dei match, evitare penalità da distrazione e certamente preservare tutti da ulteriori infortuni. Quelle contro le Aquile saranno due partite decisive per entrambe le squadre e la mia speranza è che siano ovviamente i Reapers a prevalere dimostrando una maggiore maturità sul campo”.

Reapers TV trasmetterà in diretta la partita sul canale Youtube ReapersTorino. Sarà possibile assistere live al match con Green Pass base.

Per il pre-game e l’Half-time show tra il primo e il secondo tempo della gara musica dal vivo per tutti gli spettatori.

I biglietti d’ingresso saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria del campo.

Ufficio Stampa Reapers Torino