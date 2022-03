Stagione in corso per i Jacks

Da fine febbraio sono finalmente ripartiti anche i campionati dei nostri Minijacks! Sono tre le squadre in prima linea nei campionati esordienti, aquilotti e scoiattoli. Gli esordienti, i nostri 2010/2011 sono ripartiti a fine febbraio contro Ghemme in una partita non bellissima, ma con qualche passo avanti nonostante lo stop dopo quasi tre mesi.

Gli aquilotti invece, 2012/2013, hanno esordito domenica 6 marzo ad Oleggio in una bellissima partita con grandissimi passi avanti nonostante lo stop forzato e alcune assenze importanti. Gli scoiattoli, 2015/2014, si stanno preparando per affrontare in amichevole gli amici di Arona oltre che per il torneo Choco Cup di aprile. Quest’ultimo ci vede impegnati come società con tre squadre e collaborando con gli organizzatori con l’utilizzo del palazzetto di Gozzano che gestiremo per l’occasione.

Inoltre grazie ai dati pandemici in miglioramento, è ripresa a pieno ritmo la collaborazione con Arona Basket. Con la società del lago Maggiore infatti ci stiamo allenando assieme, unendo i gruppi Esordienti e aquilotti, con Mauro Lucchi responsabile minibasket di Arona. La collaborazione ha l’obiettivo di far conoscere le bambine e i bambini delle due società per poter giocare assieme in futuro.

Anche gli scoiattoli e il microbasket ha potuto sfruttare la collaborazione grazie a due giocatori della serie C di Arona che sono venuti a giocare con noi durante la nostra festa di carnevale tra partite e schiacciate!

Ultima iniziativa in ballo per i Jacks è l’organizzazione della quarta edizione del Summer Jacks Day Camp che quest’anno ci vedrà a Miasino dal 4 al 29 luglio. Anche per quest’anno si confermeranno le attività delle vecchie edizioni tipo barca a vela, Sup, Canoa, tiro con l’arco… ma anche delle nuovissime attività come Wakeboard, parcoavventura, gita all’Isola di San Giulio, laboratori linguistici… e tantissimo altro!

Diamo sempre l’opportunità a tutte le nate e tutti i nati dal 2017 al 2010 di venire a provare gratuitamente le nostre attività nei nostri centri di Gozzano, Ameno, Miasino e San Maurizio D’Opaglio! Informazioni a: info@sanmauriziojacks.it