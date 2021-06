Vittoria Pattinatori Torino, ancora grandi risultati per i torinesi

Dopo aver saltato un anno di gare a livello nazionale gli atleti del freestyle portano a casa numerose medaglie ed un titolo italiano confermando l’ottimo lavoro svolto dai nostri due giovanissimi allenatori Alice T. e Federico V. ovviamente coadiuvati da Piero T.

Ecco a voi i nostri podi.

In cima alla classifica Davide T. che conquista la maglia da Campione Italiano in free jump cat Rag.M con Marco B. al 3° posto; Federico M e Gioele F. li seguono al 4° posto. Davide inoltre argento in speed slalom e bronzo in classic singolo e per Marco B. 4° posto in speed slalom e un ottimo 6° posto in roller cross.

Le altre medaglie sono state per:

Alice T. e Federico V. argento in classic entrambi cat. Jun. -Sofia D. Cat R F, Elisabeth S. e Gioele F. cat All. 3 bronzi in Speed.

Purtroppo nonostante fossero ai primi posti in qualificazione, nella classifica finale, Andrea T. con un 4° posto, Alice T. e Federico M. con un 5° posto non sono riusciti a salire sul podio in speed, e Federico V., Davide T. al 5° posto ed Elisabeth S. al 4° posto in slide, sono rimasti anche loro ai piedi del podio. Tuttavia grandissima soddisfazione per queste posizioni di meritatissimo rispetto in classifica nazionale e per la quarta posizione della società in classifica generale.

Anche le categorie giovanili della corsa hanno ricominciato partecipando al Trofeo Tiezzi, massimo campionato per i più giovani. Il Vittoria aveva solo due atleti Daniele P. ed Arisa O. entrambi categoria esordienti. La pista non era ottimale come fondo, soprattutto con le temperature elevate del fine settimana di Riccione quindi non tutti gli atleti hanno potuto esternare al meglio le individuali capacità di gara. Daniele al top riesce comunque con grande bravura a conquistare un primo, un secondo e un quarto posto su tre gare con circa 80 partecipanti ciascuna, Arisa riesce ad ottenere come migliori piazzamenti un 14 e un 18 posto che su circa 140 atleti dimostrano comunque grande impegno in gara. I nostri futuri campioni grazie ai loro allenatori Simone e Michele ci hanno regalato grandi emozioni.

Prossima settimana tocca agli atleti più grandi, noi saremo virtualmente con voi a seguirvi in streaming e tiferemo ovviamente sempre #govittoriago!

Foto e Notizie: Ufficio Stampa Vittoria Pattinatori Torino