Volvera Rugby: i risultati delle ultime gare

Nell’ultima partita del campionato piemontese di serie C la Seniores maschile del Volvera ha affrontato sul terreno di casa la capolista Amatori Novara, formazione solida e pesante che si contenderà con il Savona la promozione in serie B.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato, con risultato al riposo di 10-10. Nella ripresa il Novara ha accelerato, facendo valere la propria esperienza e i kilogrammi in più, con il Volvera che di fatto è riuscito a costruire ben poco gioco. Risultato finale 34-10 per l’Amatori Novara. Formazione: Bertoia, Francisetti, Aghemo, Aleotti, Milizia, Collu, Ferraud, Landolfi, Zangirolami, Calza, Porporato, Moioli, Messina, Elera-Gutierrez, Barberio. A disposizione: Carbonaro, De Paoli, Gazzola, Giampaolo, Grosso, Musacchio, Racca.

È tempo di bilanci per una stagione strana, con un campionato di serie C con una prima fase, organizzata in gironi su base territoriale, alla quale hanno pertecipato tutte le squadre delle ex C-1 e C-2, per proseguire, nella seconda fase, con gironi meritocratici. Il Volvera, dopo aver disputato un’ottima prima fase che gli ha consentito l’ammissione al girone promozione, ha sofferto all’inizio della seconda, per poi prendere consapevolezza e riuscire a disputare almeno un tempo alla pari con le squadre che hanno lottato per l’ammissione ai play-off per la serie B.

La stagione ha evidenziato molti problemi per la Under 19 giallonera, ma paradossalmente ciò si è trasformato nell’opportunità per i ragazzi più grandi di entrare a far parte della prima squadra, che li chiamerà la prossima stagione ad un impegno sicuramente maggiore, ma più appagante, nel campionato di C-1.

L’Under 15 ha partecipato al torneo “Città di Firenze” in una squadra unica con i pari età del Moncalieri, società con la quale i rapporti di collaborazione sono sempre più stretti. Il torneo fiorentino, giunto alla 20a edizione dopo due anni di sospensione per il Covid, ha visto la partecipazione di 16 squadre provenienti da quasi tutte le regioni del centro e del nord Italia: Amatori & Union Milano, CUS Genova, L’Aquila, Old West Mirano, Amatori Rosignano, CUS Padova, Lupi Frascati, Primavera Roma, Arnold Roma, Firenze 1931, Mogliano, Scandicci, Cavalieri Union, Formiche Pesaro, Unione Capitolina e Moncalieri-Volvera. L’esperienza per i nostri giovani è stata di altissimo livello, in un contesto ottimamente organizzato e con la partecipazione di un pubblico numeroso ed appassionato.

Il settore Propaganda (Under 5, Under 7, Under 9 (2 squadre) e Under 11) ha partecipato sabato mattina ad un “concentramento” a Chieri con i pari età di Moncalieri, Chieri e Novi. dando vita ad una bellissima giornata di sport, festa e divertimento. Nonostante il caldo, i bambini non hanno smesso di giocare e divertirsi e hanno avuto la soddisfazione di venire premiati con la loro prima coppa.

Da sottolineare, infine, la partecipazione di Luce Floridia, nostra ragazza dell’under 15, al trofeo “Città di Treviso” (ex “Torneo Topolino”) insieme alle pari età del Biella.