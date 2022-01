Brandon Allen al FolkClub di Torino

TORINO – Nata per portare a Torino direttamente da quel crogiolo di lingue, culture e arte unico e inimitabile quale Londra è, in concerti spesso unici per l’Italia, le testimonianze più significative di come la scena del jazz e dintorni evolve oltremanica, influenzando l’intero continente, la rassegna RadioLondra giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione, nonostante l’emergenza sanitaria, potendo contare su un ‘parterre’ di pubblico motivato e affezionato.

RadioLondra si avvale di uno “speaker” d’eccezione: Enzo Zirilli, l’ottimo batterista e percussionista torinese che ha vissuto stabilmente a Londra per oltre vent’anni, incontrando innumerevoli grandi artisti e collaborando con musicisti eccezionali, provenienti da tutto il mondo.

Il sodalizio artistico tra il sassofonista Brandon Allen ed Enzo Zirilli ha ormai raggiunto 13 anni e poco prima dell’arrivo dell’emergenza sanitaria globale è tornato alla ribalta grazie a Stefano Di Battista che ha voluto Allen e Zirilli con lui a Roma nel 2019 per due fortunatissimi concerti in quintetto. A seguito di quell’esperienza uno straordinario quartetto con Dario Rosciglione al basso e Andrea Rea al piano approda sul palco del FolkClub per la ‘prima’ di un tour Italiano che sicuramente farà scintille. Oltre che per le sue partecipazioni a RadioLondra (nel decennio scorso, in ‘trasferta’ a Maison Musique), Brandon Allen è noto al pubblico italiano per la sua militanza nella band capitanata da Kyle Eastwood.

Brandon Allen. Originario di Perth, Australia, Brandon si è trasferito a Londra nel 2000. Da allora ha collaborato con molti artisti e gruppi/ensemble affermati. Brandon è impegnato anche come turnista in svariati contesti musicali, sia in studio sia online. È un affermato compositore e arrangiatore jazz, scrive per altri artisti e per i suoi vari gruppi e compone anche musiche per film e TV.

Il suo caratteristico suono è stato incluso in colonne sonore di film tra cui Alfie (2004) e The Look of Love (2013). Tra i suoi innumerevoli live spiccano quelli con Eric Clapton, Paloma Faith, Kyle Eastwood, Mica Paris, Adam Nussbaum, Charlie Wood, Jason Rebello, Hamish Stuart, Darius Brubeck e Jim Mullen e tra le sue ‘aperture’ quelle per Pat Metheny, Joe Lovano, Steve Gadd, BB King, George Benson, The Yellow Jackets, Mark Guiliana, Dave Douglas, Georgie Fame e Kurt Elling.

GIOVEDÌ 27 GENNAIO ORE 21.30

Ingresso Intero 20 € | Ridotto Under 30 10 € | Live Streaming 5 €

Radio Londra