Al via il ciclo cameristico “Di suono in gioco” alla Reggia di Venaria

Tre appuntamenti pomeridiani ispirati al tema del gioco per un’esplosione di suoni che oscillano fra vivaci divertimenti salottieri, arrangiamenti di classici spagnoli e rivisitazioni di celebri preludi, arie e chansons d’opera. Si inserisce nell’ambito di Play. Un anno tutto da giocare – il programma culturale 2022 della Reggia di Venaria – il ciclo cameristico Di suono in gioco che Lingotto Musica presenta dal 25 settembre al 9 ottobre, ogni domenica alle 15.30, nel magnifico scenario della Sala di Diana della Reggia.

Realizzati in collaborazione con La Venaria Reale e De Sono Associazione per la Musica, i tre concerti domenicali arricchiscono il palinsesto di mostre e attività culturali che la residenza sabauda dedica quest’anno al gioco nelle sue varie manifestazioni. Protagonisti giovani ex-borsisti e allievi delle masterclass di De Sono, già lanciati in una brillante carriera internazionale, come la coppia contrabbasso-arpa The Girls in the Magnesium Dress, il Duo Evocaciones di chitarra e violoncello, e il quintetto Pentafiati.

A inaugurare il ciclo, domenica 25 settembre, sono Anna Astesano (arpa) e Valentina Ciardelli (contrabbasso), pluripremiate musiciste trapiantate a Londra che dal 2018 formano The Girls in the Magnesium Dress. Il duo, il cui nome è ispirato a uno dei brani orchestrali più noti del chitarrista e compositore americano Frank Zappa, si muove con versatilità fra trascrizioni operistiche, brani virtuosistici classici e musica contemporanea, espandendo i confini abituali del catalogo solistico per i due strumenti. In programma una scelta di pagine del repertorio lirico e liederistico più amato: dalla canzonetta “Deh, vieni alla finestra” da Don Giovanni di Mozart ai pezzi corali “Tutto cangia, il ciel s’abbella” da Guglielmo Tell di Rossini e Ständchen (Serenata) di Schubert; dal Preludio sinfonico della Traviata di Verdi alle arie pucciniane “Fermo che fai” da Turandot e “L’età dei giochi e dei confetti” da Madama Butterfly; dalla chanson “Sur l’eau claire et sans ride” da La princesse jaune di Saint-Saëns a un’aria da La dama di picche di Čajkovskij.

Seguono, domenica 2 ottobre, le calde sonorità dei principali maestri della scuola spagnola fra Otto e Novecento affidate al Duo Evocaciones, nato nel 2020 dalla collaborazione tra il chitarrista di rilievo internazionale Pietro Locatto e la promettente violoncellista Martina Biondi. Per questo organico insolito ma di notevole forza espressiva saranno adattate celebri pagine dei pianisti Albéniz (Granada e Cordoba) e Granados (Intermezzo da Goyescas, Oriental e Andaluza da 12 danzas españolas) e del loro erede Manuel de Falla (La vida breve, 7 canciones populares españolas e Danza ritual del fuego da El amor brujo).

Chiude, domenica 9 ottobre, il viaggio nel repertorio leggero e spigliato per quintetto di fiati dell’ensemble Pentafiati, composto da Roberta Nobile (flauto), Matteo Forla (oboe), Simone Benevelli (clarinetto), Irene Masullo (corno) e Carlo Alberto Meluso (fagotto). Dai toni disimpegnati di grandi classici come il Divertimento n. 1 di Haydn e il Quintetto op. 56 n. 1 di Danzi alla freschezza delle Trois Pièces brèves di Ibert, tratte dalle musiche composte per la commedia Le Stratagème des roués, fino alla trascrizione per questa particolare formazione della nota Ouverture da Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Di suono in gioco Reggia di Venaria, Sala di Diana Piazza della Repubblica 4, Venaria Reale realizzato da Lingotto Musica in collaborazione con La Venaria Reale e De Sono Associazione per la Musica.

Domenica 25 settembre 2022 – ore 15.30

The Girls in the Magnesium Dress

Musiche di Verdi, Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Puccini, Čajkovskij, Rossini

Domenica 2 ottobre 2022 – ore 15.30

Duo Evocaciones

Musiche di Granados, Albéniz, Falla

Domenica 9 ottobre 2022 – ore 15.30

Pentafiati

Musiche di Haydn, Danzi, Rossini, Ibert