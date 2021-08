Cosa propone Torino in quest’estate 2021

Festival musicali, cinema, teatro, visite al museo e sport: tutte le iniziative per chi rimane in città

In tanti quest’anno hanno scelto di partire per trascorrere le proprie ferie estive nelle più varie località sparse lungo lo stivale, ma non sono altrettanto in pochi ad aver scelto di rimanere in città. Non mancheranno di certo gli appuntamenti per trascorrere delle splendide giornate all’insegna della serenità e del divertimento; saranno infatti diverse le iniziative tra festival musicali, cinema, teatro, visite al museo e sport. In quest’ultimo caso sembra doveroso sottolineare l’impegno di Torino nello sport integrato, vestendo i panni di capitale del progresso sociale e dell’incisività. Proprio a proposito proprio di eventi, si è tenuta al Palasport di Grugliasco la manifestazione dove si sono alternati centinaia di atleti di diverse specialità sportive, con o senza disabilità. Insomma, Torino ha sempre tanto da offrire, anche per gli appassionati sportivi, scommettitori e non. D’altra parte il mondo delle scommesse è una realtà ormai conclamata che esula dalla geografia; chiunque può usufruire dei prodotti offerti dai migliori siti di gioco autorizzati e piazzare scommesse, oltre che giocare ai titoli degni dei migliori casinò. Vi sarà il Poker, il Baccarat, il Blackjack e anche le Roulette e centinaia di Slot Machine. La tecnologia abbatte le distanze e ci trasporta nei più validi casinò online, ma nonostante questo vediamo cosa ha da offrire la città durante queste calde giornate estive.

Musei aperti durante il mese di agosto

Come ogni anno, ad Agosto saranno aperti a chiunque i musei gestiti dalla Direzione Regionale Musei Piemonte del Ministro della Cultura. Gli orari saranno i soliti e vi saranno aperture straordinarie, come per il giorno di Ferragosto. Sarà possibile visitare gli Appartamenti dei Principi in Palazzo Carignano, il Castello di Moncalieri e anche quello di Agliè saranno accessibili dal venerdì alla domenica, ore 10-18.

Musica al Forte di Bard

All’insegna della musica sarà invece la vigilia di Ferragosto 2021 al Forte di Bard, saranno presenti gli Extraliscio con la loro musica, Mirco Miriani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara. Per chiunque volesse godere di una splendida serata all’insegna della grande musica, farà bene a non perdere questa bellissima opportunità.

Todays Festival

C’è chi lo aspettava nel 2020, quest’anno sarà finalmente possibile partecipare al Today Festival che ospiterà 14 artisti per lo più inglesi, ad eccezione di alcuni importanti nomi della musica italiana: Motta, Tutti Fenomeni, Andrea Laszlo De Simone, Iosonouncane e I hate my Village. Todays Festival sarà interamente sostenuto da Fondazione per la Cultura.

Teatro e cinema all’aperto

Cesana Torinese ospiterà il cartellone estivo 2021 realizzato con Cinedehors, Associazione Amici di San Restituto e Assemblea Teatro in collaborazione con l’Unione Montana Comuni Olimpici. Si partirà con il cinema all’aperto per concludersi con l’appuntamento a Pian della Milizia, per il ricordo degli uomini dell’equipaggio di Miss Charlotte assieme al tributo degli onori civili e militari, la messa e il pranzo offerto dall’Ana di Pianezza.

Festa nazionale della nocciola

La fiera nazionale della nocciola edizione 2021 si terrà dal 20 al 29 agosto a Cortemilia, una rassegna che esporrà nelle vie della città l’arte culinaria di una ventina di specialisti. Vi sarà per altro ospite la star della musica classica contemporanea Giovanni Allevi.