Disney + Pixar Musical alla Palazzina di Stupinigi, il primo (doppio) appuntamento di Musical a Corte, domenica 28 novembre

STUPINIGI – Dopo il grande successo nella scorsa stagione dell’appuntamento dedicato ai lungometraggi Disney, aprirà domenica 28 novembre la nuova edizione di Musical a Corte nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi, Disney + Pixar con un doppio spettacolo, alle ore 19 (già sold out) e alle 21.

Da Cenerentola a Il Libro della Giungla, da Toy Story a Mary Poppins, il musical esplora ulteriormente l’universo Disney fatto di canzoni indimenticabili allargandolo al catalogo Pixar. Walt Disney ha costruito tutti i suoi film come fossero musical di Broadway, introducendo intere generazioni al Teatro Musicale. Disney + Pixar è un concerto per sestetto e pianoforte che vuole omaggiare l’intero catalogo Disney (allargato) di canzoni indimenticabili, puntualmente premiate da planetaria e perenne popolarità. Nel programma si alternano medley corali che intrecciano canzoni dallo stesso tema (Basta Poco, Lavoro, Amicizia, Amore, Esplorazione, Cani e Gatti) a singole canzoni tratte da Come d’Incanto, Aristogatti, Lilli e il Vagabondo, Il Libro della Giungla, Pocahontas, Hercules, intrecciate con le canzoni da premio Oscar della Pixar, tratte dai Toy Story, Monsters & Co. e Coco.

Musical a Corte è organizzata dal Teatro Superga in collaborazione con STM – Scuola del Teatro Musicale e Fondazione Ordine Mauriziano.

PROGRAMMA

Medley 1: Al Lavoro!

Heigh Ho (Biancaneve), Lavorando insieme (Come d’Incanto), Cenerella Cenerella (Cenerentola)

Medley 2: All’Origine

Steamboat Willie (Silly Symphonies), Vorrei/Canto (Biancaneve)

Medley 3: Cavoli e Re

Il Tricheco e il Carpentiere (Alice), Voglio esser come te (Il Libro della Giungla), Principe Alì (Aladdin), I just can’t wait to be king (Re Leone), Lavender Blue (Cinderella), Go the distance (Hercules)

Medley 4: Cani & Gatti

Bella Notte (Lilli e il Vagabondo), Les Poissons (Sirenetta), Ev’rybody wants to be a cat (Aristogatti), He’s a Tramp (Lilli e il Vagabondo), If I didn’t have you? (Monsters & Co.)

Medley 5: Navigare

I will go sailing no more (Toy Story), Just around the riverbend (Pocahontas), Strangers like me (Tarzan), Colors of the wind (Pocahontas)

Medley 6: Amicizia

You got a friend in me (Toy Story), If I never knew you (Pocahontas), You’ll be in my heart (Tarzan)

Medley 7: Blues

Will the sun ever shine again? (Mucche alla riscossa), When she loved me (Toy Story 2), Remember me (Coco)

Finale: Amore

Can you fell the love tonight (Re Leone), I won’t say I’m in love (Hercules), Belle (Bella e la Bestia), When you wish upon a star (Pinocchio)

Saluti: Basta poco!

Poche briciole (Il Libro della Giungla), Un poco di zucchero (Mary Poppins)

CREDITI

Solisti: Andrea Ascari, Gaia Bellunato, Matteo Giambiasi, Elisa Mattioli, Ilenia Silvestrelli, Adriano Voltini

Pianoforte: Giuseppe Guerrera

Progetto e testi di Andrea Ascari

INFO E BIGLIETTI

Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino

Biglietti: 25 euro

Info e prenotazioni: 011.6279789 biglietteria@teatrosuperga.it

www.teatrosuperga.it