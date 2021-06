Festa di San Giovanni Torino 2021, info ed eventi

I festeggiamenti di San Giovanni, giovedì 24, inizieranno alle ore 10.30 con la celebrazione della tradizionale Messa Solenne in Duomo e la distribuzione dei ‘pani della carità’ alle Autorità (iniziativa a cura della Famija Turineisa).

Tante le iniziative che si terranno durante la giornata nella quale molti Musei cittadini saranno aperti fino alle 21 gratuitamente o dietro pagamento di una somma simbolica.

Portici di Carta, la manifestazione che trasforma Torino in una delle librerie all’aperto più lunghe del mondo e in una straordinaria festa popolare del libro, tornerà in città con una edizione speciale nel giorno dedicato al suo patrono San Giovanni, giovedì 24 giugno 2021. Nel pieno rispetto delle normative sanitarie relative all’emergenza Covid-19, il centro di Torino accoglierà lettrici e lettori di ogni età con la presenza di 60 librerie torinesi e 68 editori piemontesi e con la proposta di un programma culturale di incontri, presentazioni, dialoghi, passeggiate letterarie, laboratori per bambine e bambini, letture ad alta voce, in compagnia di scrittori e scrittrici da tutta Italia, bibliotecarie, bibliotecari, insegnanti e volontari.

Inoltre, in piazza San Carlo sarà presente il Bibliobus.

Tra i tantissimi altri appuntamenti in città: l’edizione straordinaria del mercato periodico tematico ‘Il libro ritrovato’; tornei di beach Volley, calcetto e pallavolo; lezioni di canoa e canottaggio; regate; palio in canoa; fiaccolata; corteo di carrozze storiche con cavalli; concerti; spettacoli; proiezione di film e recite teatrali.

Infine, per celebrare la serata conclusiva della Festa di San Giovanni 2021, i cittadini potranno godere di uno scenografico videomapping sulla Mole Antonelliana e sia il Museo Nazionale del Cinema, sia l’ascensore panoramico, saranno eccezionalmente aperti fino alle ore 21.00.

VIDEOMAPPING SULLA MOLE ANTONELLIANA

Dopo il grandissimo successo dell’anno scorso, con oltre 1.500.000 visualizzazioni da tutto il mondo, torna lo spettacolo di videomapping immersivo sulla Mole Antonelliana.

Da giovedì 24 giugno a domenica 25 luglio, ogni sera dalle 22.30 alle 00.30, i quattro lati della cupola dell’edificio simbolo della città si animeranno con immagini che raccontano le suggestioni che solo il cinema sa dare.

Lo spettacolo si articolerà in tre sezioni: ‘Masters’ in cui il regista David Cronenberg presenterà Red Cars sul tema ‘cinema e auto’, il tutto rivisitato dal genio creativo di Donato Sansone; “Show” con il progetto transmediale Revenge Room, prodotto da One More Pictures e Rai Cinema, presentato lo scorso anno alla Mostra del Cinema di Venezia in formato lineare, nelle sale VR della Mole come esperienza di realtà virtuale e adesso in forma di Videomapping sviluppato da Direct 2 Brain; ‘Exhibition’, con lo spettacolo Torino’s Dreaming Photocall, ideato e diretto da Luca Tommassini realizzato in occasione della mostra ‘Photocall. Attori e attrici del cinema italiano’, che dal 20 luglio sarà ospitata al Museo Nazionale del Cinema.

Solo per la serata del 24 giugno, Luca Tommassini arricchirà le proiezioni con uno spettacolo acrobatico di danza verticale dove 8 ballerini-acrobati danzeranno su musiche e coreografie originali con le più note scene di ballo del cinema italiano.

Tutte e tre le produzioni sono in anteprima mondiale.

Altra novità di quest’anno è l’app MNC XR, realizzata da Synesthesia e dal Politecnico di Torino, grazie alla quale sarà possibile ascoltare in sincrono le colonne sonore originali degli spettacoli.

La Città di Torino, con il coordinamento di Turismo Torino e Provincia, lancia l’app Tellingstones, per gestire e promuovere gli eventi collegati al palinsesto di San Giovanni. L’app, realizzata da Espereal Technologies, guida l’utente alla scoperta del territorio inviando delle notifiche nei punti di interesse, con informazioni e proposte di servizi in tempo reale. Con Tellingstones i contenuti vengono erogati con un innovativo metodo di geolocalizzazione che rispetta pienamente l’anonimato e la privacy e invia messaggi con la narrazione dei luoghi. Scaricando la App sul proprio smartphone (disponibile sugli app store di Apple e Google Play), sarà possibile accedere alla ‘card San Giovanni’ con cui si attiveranno automaticamente le notifiche vicino ai luoghi degli eventi diffusi in città e si riceveranno messaggi di aggiornamento.

Il programma potrebbe subire variazioni. In caso di maltempo alcune delle attività potrebbero non essere garantite e riprese solo se le condizioni metereologiche lo permetteranno.

IL PROGRAMMA – MARTEDI’ 22 GIUGNO

Aspettando Portici di Carta

‘Gli scrittori raccontano Nizza Monferrato’

Ore 18.30 – Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5

Presentazione di Storie sospese (Edizioni del Capricorno)

Con la curatrice Antonella Cavallo intervengono, tra gli autori, Stefania Bertola ed Eleonora Sottili con la partecipazione di Fulvio Gatti, Walter Martiny, Simone Nosenzio, Ausilia Quaglia

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO

Aspettando Portici di carta

Alessandro Barbero – Autore di Alabama (Sellerio)- con Giuseppe Culicchia

Ore 18.30 – Lingotto Fiere, via Nizza 294

Massimo Novelli – Autore di ‘Ho molto desiderato la felicità. Storie avventurose e romantiche dei rivoluzionari del 1821’ (Graphot)

Ore 18.30 piazzetta Antonicelli, angolo corso Valdocco

Ester Armanino – Autrice di Contare le sedie (Einaudi) in collaborazione con la Libreria Gulliver

Ore 18:30 – piazza Montanari

‘Premio Tesi di Laurea su Torino’

Ore 20.00 – Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città

Consegna alla Sindaca della Città della tesi di laurea vincitrice

A cura dell’Associazione Premio Tesi di Laurea su Torino

Accensione Farò

Ore 22.00 – piazza Palazzo di Città

Con la partecipazione della Banda del Corpo di Polizia Municipale, della Famija Turineisa e del Gruppo Storico Pietro Micca

GIOVEDI’ 24 GIUGNO

Torneo di beach volley ‘San Giovanni 2021’

con 16 squadre, miste, aperto a tutti

Ore 9.00 – 21.00 – corso Moncalieri 18

A cura del Circolo Amici del Fiume – www.amicidelfiume.it

Messa Solenne in Duomo

Ore 10.30 – via XX Settembre

Distribuzione dei pani della Carità alle Autorità Cittadine

A cura della Famija Turineisa (www.famijaturineisa.com/)

Nomina Ambasciatori

Ore 12.15 – Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città

A cura Cerimoniale Gabinetto della Sindaca

Apertura straordinaria Musei

Ore 10.00 – 21.00 – Molti dei musei cittadini saranno aperti con ingresso gratuito e con orario prolungato

A cura dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il sistema Museale Cittadino

PORTICI DI CARTA

Portici Cittadini via Roma – piazza San Carlo – piazza Carlo Felice

Ore 10.00 – 23.00 Portici di Carta – edizione speciale www.porticidicarta.it

A cura dell’Associazione Torino Città del Libro

Oratorio San Filippo Neri – via Maria Vittoria 5 (necessaria prenotazione)

Ore 10.00 – Lo Zibaldone e Lettura 2030

Due progetti e un omaggio ad Antonella Biscetti

Ore 11.30 – Fabio Cantelli Anibaldi

Autore del libro Sanpa. Madre amorosa e crudele (Giunti) con don Luigi Ciotti

Ore 16.00 – Enrico Deaglio

Autore di Cose che voi umani (Marsilio) con Francesco Guglieri

Ore 17.15 – Evelina Christillin e Christian Greco

Autori de Le memorie del futuro. Musei e ricerca (Einaudi) con Maurizio Assalto

Ore 18.30 – Ilide Carmignani

Autrice di Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba (Salani)

Con Renzo Sicco e Carmen Yáñez (in collegamento)

Portici di carta – Itinerari letterari – Zone varie (necessaria prenotazione)

Due partenze per ognuno degli itinerari: ore 10.00 e 15.30

Partenza: piazza Palazzo di Città, di fronte all’Urban Lab

Itinerario Quadrilatero sulle orme, fra gli altri, di Fruttero & Lucentini, Mario Soldati, Jean Jacques Rousseau

Conduce: Alba Andreini

Partenza: piazza Statuto, sotto al monumento dedicato al Traforo del Frejus

Itinerario San Donato sulle orme, fra gli altri, di Edmondo De Amicis, Augusto Monti, Xavier De Maistre

Conducono: Monica Martinelli, ore 10; Francesco Ruggiero, ore 15.30

Partenza: piazza Castello all’angolo con via Viotti e via Pietro Micca, sotto la Torre Littoria

Itinerario Portici di via Po sulle orme, fra gli altri, di Vittorio Al fieri, Friedrich Nietzsche, Mario Soldati

Conduce: Stefano Tubia

Partenza: via Lamarmora 35

Itinerario Crocetta sulle orme, fra gli altri, di Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Primo Levi Conduce: Silvia Nugara

Partenza: corso Vittorio Emanuele II 53, ingresso principale Stazione di Porta Nuova

Itinerario San Salvario sulle orme degli scrittori migranti Amara Lakhous e Younis Taw fik e nelle parole di Natalia Ginzburg

Conduce: Emanuela Ranucci, ore 10; Monica Martinelli ore 15:30

Partenza: via Napione angolo corso San Maurizio

Itinerario Vanchiglia sulle orme, fra gli altri, di Emilio Salgari, Italo Calvino, Ernesto Ferrero. Conduce: Claudio Panella

Spazio incontri – piazza San Carlo

Ore 12.00 – Hangar del libro

Ore 16.00 – Incipit

A cura di Regione Piemonte e Fondazione ECM-Biblioteca Archimede di Settimo Torinese

Ore 17.30 – Se Non Ora Quando?

Ore 19.00 – Lettura Day

In collaborazione con ADEI

ATTIVITÀ PER BAMBINI

Ore 10.00/13.00 – Giardino Leone Ginzburg – corso Moncalieri

A cura di Lions Club Torino e Associazione Pro Loco Pralormo

Ore 10.00/13.00 – Giardini Alimonda

A cura dell’Associazione Riqualificazione Quartiere Aurora

Ore 10.00/13.00 – Giardino Francesca Laura Morvillo

A cura del Comitato Giardino Morvillo

San Giovanni in Arte

Ore 10.00 – 19.00 – portici di corso Vittorio tratto piazza Carlo Felice – corso Re Umberto

A cura dell’Associazione Italian Art in the World – onlus e dell’Associazione I Portici Verdi

CONCERTI NELLE CHIESE

Chiesa di San Leonardo Murialdo – via Francesco De Sanctis, 28

Ore 10.30 – 12.00 – Concerto con musiche di Stanley, Haendel, Mercy

A cura dell’Accademia del Santo Spirito

Chiesa San Giovanni Maria Vianney – corso Benedetto Croce, 24

Ore 16.30 – 18.00 – Concerto ‘Le quattro stagioni ‘ di Vivaldi

A cura dell’Accademia dei Solinghi

Chiesa Santa Maria Goretti – via Vittorio Actis, 20 –

Ore 20.30 – 22.00 – Concerto con musiche di Paisiello, Mozart, Haydn, Cappello A cura di Insieme Cameristico di Torino

Chiesa di Nostra Signora del Suffragio e Santa Zita – via San Donato, 33

Ore 20.30 – 22.00 – Grandi classici di musica popolare e tradizionale A cura di Mythos con il Coro Cai Uget di Torino

TORINO A CIELO APERTO – FESTIVAL D’ESTATE 2021

Rassegna: L’Estate in Circolo – Animazione per bambini



Ore 16.00 – via Carlo Ignazio Giulio, 14/A – Giardino Anagrafe Centrale – ‘Festival d’Estate’

A cura di L’Arteficio – Ingresso gratuito

Rassegna: E\Estate in Vincoli – ‘Teatro Provincia dell’uomo’

Spettacolo di presentazione del libro Prof. F. Mastropasqua

www.sanpietroinvincoli.org

Ore 18.30 – via San Pietro Vincoli, 28 – Cortile San Pietro in Vincoli –

A cura dell’Associazione San Pietro in Vincoli

Ingresso gratuito: consigliata prenotazione scrivendo a infoprenotazioni@labperm.it

Barriera a cielo aperto – ‘Gocce di musica’

www.bagnipubblici.wordpress.com

Ore 19.00 – via Agliè, 9 – Casa del quartiere – Bagni Pubblici – ‘Festival d’Estate’

A cura dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema

Ingresso gratuito: info e prenotazioni allo 011 5533938

Evergreen Fest – ‘San Giovanni Pizzicato’

www.evergreenfest.it

Ore 19.30 – corso Francia, 186 – parco della Tesoriera

A cura di Associazione Tedacà

Ingresso gratuito: consigliata prenotazione scrivendo a prenotazione@evergreenfet.it o telefonando al +39 334 8655865

Sun of a beach – ‘Open air show case’

www.spazio211.com

Ore 20.30 – Spazio 211 – via Cigna, 211

A cura dell’Associazione Spazi Musicali

Ingresso gratuito: Info telefonando allo 01119705919

SPIAGGIA.TO – ‘San Giovanni festival in SPIAGGIA.TO’

www.facebook.com/spiaggia.To

ore 11.00 – via San Paolo, 169 – parco Ruffini

A cura di Colorado Green Club

Ingresso gratuito

Cascina sotto le stelle

www.cascinaroccafranca.it

Ore 21.00 – via Rubino, 45 – Cascina Roccafranca

Spettacolo teatrale ‘La gabbianella e il gatto’

A cura di Assemblea Teatro

Ingresso gratuito: sino ad esaurimento posti – Info 011 01136250 –

Ginzburg Park Festival

https://www.facebook.com/watch/?v=705542626819088

Ore 21.00 – Giardini Leone Ginzburg, corso Moncalieri, 18, Torino

Concerto Banda del Corpo di Polizia Municipale di Torino

Ore 16.30 – Cortile Palazzo Reale

A cura della Famija Turineisa, Lion Club International

Fiume Po

Regata di canottaggio

Ore 14.30 – 19.00 – (Castello del Valentino – Circolo Amici del Fiume);

Palio in canoa

Ore 19.00 – 21.30 – (Ponte Umberto I – Circolo Amici del Fiume);

Fiaccolata

22.00 – 22.45 – (Castello del Valentino – piazza Vittorio Emanuele I).

A cura del Circolo Amici del Fiume – www.amicidelfiume.it

Torneo di beach volley ‘San Giovanni 2021’

Ore 9.00 – 21.00 – corso Moncalieri 18

Con sedici squadre, miste, aperto a tutti

A cura del Circolo Amici del Fiume – www.amicidelfiume.it

Cittadini e turisti: tutti in canoa’

Ore 14.00 – 18.00 – Murazzi del Po

Uscite sul fiume. Lezioni di canoa e canottaggio

A cura del Circolo Amici del Fiume – www.amicidelfiume.it

Cortili ad Arte

www.contradatorino.org

Cortili di edifici privati in tutta la città

A cura della Fondazione Contrada

Il Risorgimento per le vie della Città

dalle ore 15.00 – Giardini Reali Bassi – Castello del Valentino

Itinerario di carrozze storiche a cavallo

A cura dell’Associazione Attacchi in collaborazione con i Musei Reali e del Museo del Risorgimento

Torino Jazz Festival – IX Edizione

Biréli Lagrène & Charliersourisse Multiquarium Big Band “Remember Jaco Pastorius” – Prima italiana

Ore 17.30 e ore 21.00 OGR

www.torinojazzfestival.it

Videomapping Mole con spettacolo di danza acrobatica

Ore 22.00 – Mole Antonelliana

A cura del Museo del Cinema

