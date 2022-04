Il Festival di Circo Contemporaneo a Olivola e Frassinello Monferrato

Dal 15 al 17 aprile 2022 torna “Fantasy – Festival di Circo Contemporaneo, Arte di Strada e Musica”, un progetto di MagdaClan circo, con il sostegno di Regione Piemonte e Ministero della Cultura, e con la collaborazione di Comune di Frassinello Monferrato, Comune di Olivola, ProLoco di Frassinello Monferrato e Cucù Bike.

Fantasy è nato dalla determinazione di due artisti della compagnia MagdaClan circo, Giulio Lanfranco e Elena Bosco, originari del Monferrato, con la volontà di “riportare a casa” esperienze artistiche europee di circo contemporaneo, con un progetto che si fonda su condivisione e scambio.

Fantasy, in collaborazione con le amministrazioni di Olivola e Frassinello Monferrato, porta in un contesto collinare artiste e artisti di fama internazionale.

Spiegano gli organizzatori: “Vogliamo creare un’occasione d’incontro sociale, culturale, umano e dare la possibilità al pubblico monferrino di vivere un’esperienza nuova, di guardare spettacoli di alta qualità, di trascorrere giorni all’insegna dell’arte, di tornare a casa col sorriso. Allo stesso tempo, vogliamo far conoscere il Monferrato agli artisti e al pubblico del circo, promuovere la bellezza di questo territorio, dei suoi prodotti, delle sue colline, della sua gente.

Dopo due anni di fermo, Fantasy decide di ripartire, e lo fa con una novità, spostandosi sulle colline del Monferrato, che da anni ormai sono diventate la base per molti artisti di circo contemporaneo, nonché la culla di un sacco di nuovi progetti di circo come Mon Circo e Spiazzo- Circo fuori dal vaso.

Crediamo che unire la manifestazione alla bellezza delle colline del Monferrato patrimonio Unesco possa arricchire la qualità del Festival, portando il pubblico ad assaporare la magia del circo contemporaneo immersa tra il verde delle colline.

Perché a Pasqua? Perché ci piace l’idea di essere tra i Festival che aprono la stagione degli eventi di circo contemporaneo e arte di strada in Italia, e perché molto spesso coincide con il risveglio della natura e il primo sole che scalda, e così anche noi con il Fantasy vogliamo accompagnare il pubblico in questo risveglio”.

Questo il programma di Fantasy 2022:

Venerdì 15 Aprile, ore 21, Olivola:

Inaugurazione del Fantasy con gli artisti di MagdaClan in “Circo Extra_ordinario”, uno spettacolo site-specific ed itinerante.

Un’originale camminata e un’esperienza poetica dove il pubblico sarà guidato dagli artisti tra le vie di Olivola per ammirare come il circo possa stravolgere gli spazi “ordinari” e rendere ancora più poetici scorci e paesaggi del paese. Fondendo insieme il linguaggio del circo contemporaneo, la ricerca e sperimentazione artistica del MagdaClan e la particolarità del borgo di Olivola si creerà una relazione extra_ordinaria tra gli artisti, il pubblico e lo spazio.

Necessaria la prenotazione o l’acquisto online.

https://bit.ly/MagdaClan-circo-extraordinario-15aprile

Ingresso 15 euro (12 euro ridotto over 65 e ragazzi dai 13 ai 18 anni, studenti scuole circo o danza o teatro e soci proloco Frassinello; 8 euro per bambini dai 4 ai 12 anni).

Per questo spettacolo si chiede al pubblico di arrivare almeno mezz’ora prima dell’inizio in via Vittorio Veneto 3 (davanti al Municipio di Olivola).

Prima e dopo lo spettacolo sarà attivo il servizio ristorazione del Ca’ Nostra e de La Magione, caratteristici e suggestivi locali di Olivola.

Sabato 16 Aprile, dalle 15.30, Frassinello Monferrato, area campo sportivo (strada san Bernardo s.n.c.):

Ore 10.00 Yin e Hata Yoga: con Laura Scaglione e Alessia Marchisio, pratica di Yin Yoga, uno stile passivo e meditativo, abbinato ad una pratica di Hatha più attiva per bilanciare yin e yang, le due forze presenti in tutti noi. Info e prenotazioni 3770989515 (Laura) e 3385819262 (Alessia).

Dalle 15.30 apertura del Fantasy con Officina Clandestina, un parco giochi in legno e materiale riciclato, itinerante, per adulti e bambini di tutte le età.

Ore 16.30, Riccardo Rosato presenta PopCorn Break: la storia di Dino, venditore di popcorn che con tanti sforzi riesce a realizzare il suo sogno mettendo in scena un’opera divertente grazie alla partecipazione del pubblico. I popcorn scoppiettano tra le mani di questo buffo personaggio, i bicchieri prendono vita e si trasformano in oggetti di giocoleria, ma sarà il pubblico il vero protagonista.

Spettacolo all’aperto a offerta libera, non è necessaria la prenotazione.

Ore 17.15, El Bechin presenta Horror Puppet Show: clown dalle storie macabre ma esilaranti, El Bechin riesce a dar vita a scheletrici burattini d’oltretomba, a tempo di musica, balli sregolati e una buona dose di follia, per una commedia ricca di buffonerie.

Spettacolo all’aperto a offerta libera, non è necessaria la prenotazione.

Ore 18.00, Linda Wander Vellar presenta White Hole: uno spettacolo sulla possibilità di saltare dalla quotidianità del salone di casa propria verso altre dimensioni personali. Da un evento comune come un té nel pomeriggio si aprono porte verso realtà brillanti e seducenti o magiche e misteriose.

Spettacolo all’aperto a offerta libera, non è necessaria la prenotazione.

Ore 19.00, Il duo Wunder Tandem presenta il suo originale concerto: due voci, una fisarmonica e una mini batteria per una selezione di brani dall’anima disco-punk con mash-up sorprendenti, caustici e irripetibili che abbatteranno definitivamente le barriere di genere.

Spettacolo all’aperto a offerta libera, non è necessaria la prenotazione.

A partire dalle ore 18.30 sarà attivo il servizio apericena di Cucù Bike, una bici da street food adatta a tutte le situazioni, con i prodotti del Monferrato e proposte originali per stupire mente e palato.

Ore 21.00 sotto il tendone di MagdaClan si terrà lo spettacolo InBox della compagnia Soralino, con Caio Sorana e Clément Malin, rappresentato con oltre 200 repliche in tutto il mondo.

Inbox è un’illustrazione domestica del mito di Sisifo dove due tizi in impermeabile, il piccolo con un vestito troppo grande ed il grande con un vestito troppo piccolo, giocano con dei cartoni lanciandoli e impilandoli sul bordo della catastrofe. Traslocatori dell’assurdo e magazzinieri dell’inutile raggiungono le cime nell’arte di convincervi che, mai, l’oggetto dominerà l’uomo.

Soralino nasce dall’incontro tra un giocoliere e un equilibrista, ma soprattutto dai chilometri e dai viaggi in furgone: Caio Sorana e Clément Malin si incontrano a Parigi all’Académie Fratellini e fondano la compagnia nel 2015. Oggi più che mai Soralino è la rappresentazione della loro complicità e del loro lavoro che mira a portare la strada in teatro ed il silenzio del teatro in strada.

Necessaria la prenotazione o l’acquisto online.

https://bit.ly/Soralino-Inbox-Fantasy

Ingresso 15 euro (12 euro ridotto over 65 e ragazzi dai 13 ai 18 anni, studenti scuole circo o danza o teatro e soci proloco Frassinello; 8 euro per bambini dai 4 ai 12 anni).

Per questo spettacolo si chiede al pubblico di arrivare almeno mezz’ora prima dell’inizio fuori dal tendone.

Ore 23.00 Dj set con Dj Gas: diviso tra Casale Monferrato e Rodi, Gas arriva da una pluriennale carriera fatta di programmi in radio, dj set nei locali, direzioni artistiche come il Moleto Jazz Club e come collaboratore di case di produzioni per cinema e tv. Seleziona dischi in vinile di musiche “black” del passato, del presente e del futuro. Ultimamente produce un podcast sul jazz italiano dal titolo “Ritmo Sincopato” che potete trovare su Spotify.

Domenica 17 aprile, Frassinello Monferrato, area campo sportivo (strada san Bernardo s.n.c.):

A partire delle ore 18.30 aperitivo Cucù Bike e apertura dei giochi di Officina Clandestina.

Ore 18.30 Mago Noly

Da circa 20 anni Noly si dedica per passione alla magia, specializzandosi soprattutto in spettacoli per bambine e bambini con l’intento di regalare momenti speciali.

Spettacolo all’aperto a offerta libera, non è necessaria la prenotazione.

Ore 21.00 sotto il tendone di MagdaClan replica dello spettacolo InBox della compagnia Soralino.

Necessaria la prenotazione o l’acquisto online.

https://bit.ly/Soralino-Inbox-Fantasy

Ingresso 15 euro (12 euro ridotto over 65 e ragazzi dai 13 ai 18 anni, studenti scuole circo o danza o teatro e soci proloco Frassinello; 8 euro per bambini dai 4 ai 12 anni).

Per questo spettacolo si chiede al pubblico di arrivare almeno mezz’ora prima dell’inizio fuori dal tendone.

Fantasy Festival dedicherà anche un appuntamento speciale alle scuole di Frassinello Monferrato e dintorni: grazie alla tenacia e allo spirito d’iniziativa di Federico Andreone, il Sindaco di Frassinello Monferrato, sotto il tendone sarà ospitato “Gretel”, spettacolo di Clara Storti-Quattrox4 circo, presentato esclusivamente per le scolaresche di Frassinello e dei comuni limitrofi.

Biglietteria: gli spettacoli all’aperto di sabato 16 aprile sono a offerta libera, senza prenotazione.

Per gli spettacoli “Circo Extra-ordinario” e “InBox” i posti sono limitati. è necessaria la prenotazione telefonando al numero 331.1388336 o scrivendo a info@magdaclan.com .

Possibilità di acquisto online

https://bit.ly/MagdaClan-circo-extraordinario-15aprile (Circo Extra_ordinario)

https://bit.ly/Soralino-Inbox-Fantasy (InBox).

I biglietti acquistati online verranno stampati direttamente in biglietteria la sera dello spettacolo e potranno essere ritirati a partire dalle ore 20.

Parcheggio: A Olivola e Frassinello saranno predisposte aree di parcheggio. Chiediamo al pubblico di condividere i posti auto, pubblicando offerte di car-sharing nell’evento facebook.

Ristoro: oltre al servizio Cucù Bike per la merenda e l’apericena, il paese di Frassinello Monferrato offre anche alternative come l’Enosteria Fer.mo e La vecchia Rocka Pub.

Accoglienza: sono state attivate due convenzioni con B&B tenuta San Rocco Conzano (AL) e Fer.Mo Frassinello (AL), per chi prenota a nome Fantasy il servizio colazione sarà offerto.

Meteo: in caso di pioggia, tutti gli spettacoli del sabato pomeriggio saranno accolti sotto il tendone di MagdaClan.

Maggiori informazioni su www.fantasyfestivalcirco.it