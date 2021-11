Torino: “Resti Umani” allo Spazio Kairòs

TORINO – Doppio appuntamento allo Spazio Kairos, via Mottalciatta 7 a Torino, questa settimana: due spettacoli che parlano di temi d’attualità, ma che poi riverberano nei testi qualcosa che ci tocca da vicino, questioni che riguardano il singolo e la coppia, dall’incapacità di comunicare all’essenza delle persone al concetto di verità. Esiste una speciale promozione per questo weekend di novembre a teatro: il biglietto ai singoli spettacoli costa 12 euro. Il biglietto per vederli entrambi 15 euro: per averlo, basta mandare una mail a biglietteria@ondalarsen.org.

Venerdì 19 alle 21 la compagnia Laboratori Permanenti arriva al Kairos da Arezzo per portare in scena “Cedesi macelleria in cambio di giardino”, scritto e diretto da Caterina Casini con Chiara Condrò e Stefano Skalkotos.

Il testo che, come si legge nella presentazione, è stato approvato da Medici Senza Frontiere, racconta di Marta e Vittorio, una coppia di quarantenni che si amano, convivono e non hanno figli. Il loro equilibrio sentimentale entrerà in crisi quando Marta, non senza difficoltà, in maniera improvvisa e traumatica, annuncia a Vittorio che partirà con un’organizzazione umanitaria verso un fronte di guerra, dove i medici in prima linea operano incessantemente. Nascono divergenze sulla visione del mondo, sulla realtà e sull’etica, nella difficile ricerca di una riconciliazione. Il testo è arricchito dall’elaborazione video di Stefano Macaione, scenotecnica di Piero Ercolani.

Note di regia su ” Cedesi macelleria in cambio di giardino”, di Caterina Casini

Per chi non va al fronte, per chi “vede” la guerra, essa diviene inquietudine, incertezza umana ed economica, orrore mediatico, visioni etiche e morali, ideologie, urgenza di concretezza. La capacità di orientamento è messa alla prova. Intanto si fa chiaro che la guerra è nel nostro quotidiano.

Questo testo mette in scena il dialogo tra due conviventi, Marta e Vittorio, senza figli, quarantenni, la storia di una coppia che entra in collisione.

Marta e Vittorio si affrontano, si scorticano, cercano la verità del rapporto e la verità delle loro esistenze, cercano una prospettiva, in un gioco crudele e a un tempo amorevole, che però non sospende lo scontro.

Li ho immaginati piegati, in piedi, all’attacco, con le parole ho spinto i corpi. Li ho visti cercare il cielo, e poi in caduta libera verso un’involontaria ironia. Ne è sorto un linguaggio quotidiano, che a un tratto s’accende e si capovolge in metafora.

Visti i sold out registrati nel mese di ottobre, nuova data, poi, per “Resti umani”, il nuovo spettacolo di Onda Larsen. Va in scena sabato 20 novembre alle 21 sempre allo Spazio Kairòs. Realizzato con il sostegno di Mibact e di Siae, vincitore del bando “Per chi crea”, e prodotto da Compagni di Viaggio, lo spettacolo, scritto da Lia Tomatis, che è anche attrice insieme a Gianluca Guastella, Riccardo De Leo e Daniele Ronco, vede alla regia Luigi Orfeo: vuole essere una riflessione attualissima su differenze ed etichette, categorie e limiti, confini reali e imposti. Siamo ancora capaci di comunicare o siamo chiusi in un guscio di spesse convinzioni?

Lo spettacolo

Il primo riordinamento mondiale che ha catalogato le persone rimandandole ognuna a “casa loro”, sembra purtroppo non essere bastato a sconfiggere i problemi della gente come ci si aspettava. È tempo quindi per un secondo riordinamento, affidandosi alla “Legge delle segnalazioni”. Un sistema tutto nuovo che permette di segnalare le persone che si ritiene abbiano differenze fastidiose per la propria identità, in modo da ricollocare tutti questi “loro” lontano da i “noi” e nel giusto Paese. Differenza dopo differenza, però, il risultato è che non c’è altra scelta se non creare Paesi composti da un unico abitante, assegnando ad ognuno i metri quadri disponibili per la creazione del proprio Stato.

Ma lo spazio abitabile sulla terra è ormai limitato, perciò accade che 4 Paesi, di 4 persone diverse, finiscano a confinare tra loro all’interno di uno stesso appartamento. E così, tra accordi internazionali per l’uso del bagno e confini che dividono mobili a metà, degli esseri umani che fino a quel momento avevano avuto a che fare solo con la loro propria immagine, devono fare i conti con altri esseri umani e infine, forse, anche con loro stessi.

Note dell’autrice, Lia Tomatis

L’idea drammaturgica di “Resti umani” nasce dalla lettura di Bauman, dalla teoria sui “Discorsi” di Focault, ma anche dagli avvenimenti di cronaca, di politica e vita quotidiana che stanno portando ad un ribaltamento della morale.

In particolare le pagine che hanno fatto nascere in me l’urgenza di scrivere “Resti umani” sono quelle di “Retrotopia” di Bauman. Ed ecco esattamente il punto di partenza di Resti Umani: una distopia che affonda consistenti radici nel nostro presente, in cui la divisione tra “noi” e “loro” è portata alle estreme conseguenze, in cui i confini per dividere le persone si sono moltiplicati e inspessiti così tanto da essere diventati, spesso, confini personali, come se ogni persona fosse un mondo a sé stante e sconnesso da tutto il resto. Perché ogni differenza può essere discriminante fino far diventare ogni individuo una categoria.

Si dice che l’ovvio è che quella cosa che hai sotto gli occhi ma che non vedi finché non ti viene indicata e così è stato per la chiave attraverso cui ho costruito i personaggi: renderli “nemici” tra loro non perché lo siano davvero o perché divisi tra bene e male, ma perché incapaci di comunicare, chiusi in uno spesso guscio di false convinzioni autoalimentate attraverso i fraintendimenti.

È importante capire le ragioni sociali e umane che conducono al fenomeno che vogliamo raccontare per poter comprendere sospendendo il giudizio, costruendo esseri umani a tutto tondo, con le loro crudeltà, contraddizioni, qualità positive, crisi, senza che appaiano semplicemente “buoni” o “cattivi”. Il pubblico deve poter riconoscere sé stesso o il suo vicino senza proporre un giudizio ma uno stimolo alla riflessione. Perché anche mia è la riflessione, perché io sono la vicina di qualcuno e qualcun altro il mio vicino.

