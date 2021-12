Tracce di Luce, iniziative ed eventi per il Natale a Carmagnola

CARMAGNOLA – Nel periodo natalizio il Comune di Carmagnola anima la Città con eventi, mercati, iniziative, concerti e intrattenimenti vari per grandi e piccini, con il sostegno della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura e con l’apporto della Pro Loco e di varie associazioni locali che svolgono un ruolo importante nell’organizzazione di varie iniziative.

Per il 2021 l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare seguito al percorso intrapreso quattro anni fa, continuando a mantenere il brand “Tracce di Luce” per il ricco cartellone di eventi ed iniziative che, avviato il 7 dicembre 2021, sino al 6 gennaio 2022, propone un percorso promozionale e culturale contornato da magiche “Luci di Natale”.

Per tutto il periodo alcuni dei principali beni architettonici e storici della Città saranno illuminati con immagini natalizie e tramite proiettori debitamente installati. Verranno inoltre illuminate con stelle di Natale le frazioni, le strade di accesso alla città e non mancheranno le classiche luminarie in collaborazione con Ascom Carmagnolaa per le vie del centro storico ed in Via Torino.

Fino al 6 gennaio 2010 sono molti altri gli eventi in programma con mercati straordinari, iniziative e intrattenimenti vari con concerti, cori gospel e la novità del Villaggio Natalizio all’interno della Chiesa di San Filippo.

Per ciò che riguarda le installazioni, viene rinnovata la collaborazione con l’Istituto Agrario Baldessano Roccati con opere realizzate in via Torino dagli studenti su iniziativa e coordinamento del prof. Costantino Ciccone.

Numerosi saranno anche i mercati che nel periodo natalizio sono di grande aiuto per la scelta dei regali.

Come consuetudine si svolgeranno alcuni mercati straordinari, alcuni verranno prolungati e alcuni spostati di data per sovrapposizione con le principali festività.

Nei giorni 15 e 22 dicembre il mercato tradizionale viene prolungato sino alle ore 18:30 per ciò che riguarda il settore non alimentare. I mercati straordinari sono in programma dalle ore 8 alle ore 18:30 nei giorni 5 e 19 dicembre in Via Valobra, il 12 dicembre in Viale Garibaldi, nel tratto compreso tra via Giolitti e via Gobetti.

Il mercato di mercoledì 8 dicembre viene anticipato a martedì 7 dicembre, quello di sabato 25 si svolgerà venerdì 24 e quello di sabato 1° gennaio viene spostato a venerdì 31 dicembre. Nelle domeniche del 12 e 19 dicembre si svolgerà inoltre il Mercantico, fiera dei generi di riuso. Sono inoltre state allestite delle giostre per bambini nell’area di Via Bobba.

IL VILLAGGIO DI NATALE NELLA CHIESA DI SAN FILIPPO – In collaborazione con Allegramente By Accademia della Moda e Creativamente, all’interno della bellissima Chiesa di San Filippo, sabato 18 dicembre alle ore 15:30 viene inaugurato un Villaggio Natalizio dove simpatici folletti proporranno diversi spettacoli ed animazioni sino al 9 gennaio.

Un magico villaggio in cui Babbo Natale accoglie i giovani visitatori all’interno della sua casa, una caratteristica baita in legno finemente arredata con decorazioni e un orologio a cucú, la piattaia, il caminetto, il giardino esterno ed un trono. I bambini potranno salire e farsi fotografare sulla slitta, pronta per il lungo viaggio della consegna dei doni, oppure fermarsi all’ufficio postale per scrivere e spedire le lettere destinate a Babbo Natale. A volte un simpatico Elfo o una simpatica Natalina accoglieranno i bimbi e quanti vogliono entrare nella magia del Natale.

Tra le ore 15:00 e le ore 18:00, il 18 dicembre sono in programma giochi d’ingegno con ludopark natalizio, il 19 dicembre uno spettacolo di burattini con nevicata finale, dal 20 al 24 dicembre incontri con Babbo Natale, dal 25 al 30 dicembre, dal 3 al 5 gennaio e il 7 gennaio un simpatico elfo o una simpatica Natalina accoglieranno i bambini nel magico mondo di Babbo Natale, il 2 gennaio il laboratorio “Creo un burattino”, il 6 gennaio lo spettacolo di burattini “Chi ha incastrato la Befana?”, l’8 gennaio giochi d’ingegno con ludopark natalizio e il 9 gennaio l’albero delle pignatte.

A cura della Biblioteca Rayneri-Berti, sono inoltre in programma, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, le letture animate “Leggiamo con Babbo Natale” nei giorni 23, 27, 28,30 dicembre e le letture animate “Aspettando la Befana” nei giorni 3, 4 e 5 gennaio.

LE ALTRE PROPOSTE – Nelle giornate di sabato e domenica – 11, 12, 18 e 19 dicembre – sono in programma varie animazioni di strada nel centro storico.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre sono in programma diverse iniziative che hanno per protagoniste le eccellenze agricole e gastronomiche invernali del territorio, con la 28^ Fiera Nazionale del Bovino da Carne di Razza Piemontese e della Giora, la 12^ Mostra Mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola, mercatino dei produttori e artigiani del territorio, mercatino di natale, laboratori per bambini, scuola di cucina, incontri e degustazioni nella tensostruttura trasparente di Cà Peperone, menù a tema proposti in pranzi e cene nel Salone Fieristico o da diversi locali grazie all’iniziativa “Gusto diffuso carmagnolese”.

Sino al 18 dicembre nella saletta D’Arte Celeghini (via Valobra 141) è possibile visitare la Mostra Personale di Giorgio Flis, dalle ore 9:00 alle o12:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00 ad eccezione dei lunedì.

Sino al 19 Dicembre a Palazzo Lomellini (Piazza Sant’Agostino 17) è possibile visitare la mostra collettiva “Compagni di Viaggio2” a cura di Elio Rabbione e Gianfranco Gavinelli. Un grande allestimento realizzato con le opere di oltre 50 artisti, pittori e scultori, tra i quali Corrado Alderucci, Raffaella Brusaglino, Isidoro Cottino, Xavier de Maistre, Germana Eucalipto, Mariarosa Gaude, Giancarlo Laurenti, Mario Mondino, Adelaide Scavino e Giacomo Sampieri.

I giorni e gli orari di visita: giovedì, venerdì e sabato ore 15:30 > 18:30 | Domenica ore 10:30 > 12:30 e 15:30 > 18:30

Martedì 7 dicembre, alle ore 20.00 nel salone polivalente del Centro delle Competenze (Viale Garibaldi 27) è in programma la Festa dei Diciottenni a cura della Consulta Giovanile Carmagnolese, un incontro per stimolare i giovani maggiorenni alla cittadinanza attiva e all’impegno civico.

Martedì 7, Mercoledì 8 e Giovedì 9 dicembre nel Salone della Chiesa di San Filippo si svolgerà la Scatolata Benefica, a cura della Parrocchia SS. Pietro e Paolo.

Sabato 11 Dicembre, dalle ore 15:30 in Piazza Verdi sono in programma Note Natalizie con l’associazione musicale Il Piccolo Conservatorio e alle ore 21.00 nella Chiesa di San Bernardo inizierà il Concerto di Natale con la Società Filarmonica Carmagnola.

Domenica 12 Dicembre, dalle ore 15:30 in Piazza Verdi vengono riproposte le Note Natalizie con l’associazione musicale Il Piccolo Conservatorio e alle ore 21 nella Chiesa dell’Abbazia di Casanova inizierà il Concerto di Natale con la corale Vox Viva Musiche e a cura dell’Associazione Amici dell’Abbazia. Fondato nel 2011 su iniziativa del Maestro Dario Piumatti, suo attuale direttore, il coro, formato da una quarantina di giovani cantori, si è ben presto affermato nell’ambito di rassegne e festival in Italia e all’estero aggiudicandosi importanti riconoscimenti in concorsi regionali e nazionali. Il repertorio spazia dalla musica cinquecentesca al barocco, dal romantico al contemporaneo al popolare e pop, con lo scopo di offrire ai suoi giovani coristi una conoscenza musicale più ampia possibile e la possibilità di esplorare vari generi di musica corale.

Martedì 14 Dicembre, alle ore 15.00 nel salone polivalente del Centro delle Competenze (Viale Garibaldi 27), sono in programma le Nozze d’Oro, evento ad invito per festeggiare le coppie carmagnolesi che festeggiano i 50 anni di matrimonio a cura degli assessorati Demografici, Manifestazioni e Politiche Sociali.

Giovedì 16 Dicembre, alle ore 21.00 nella sala Monviso del Parco Cascina Vigna si svolge l’incontro intitolato “Cambiamenti climatici e crisi idrica in Piemonte”, con relazione del Prof. Stefano Fenoglio e presentazione del calendario 2022 “Il Po dal Monviso a Torino” di Carlo Avataneo. L’evento è a cura di CAI, Parco del Monviso, Museo Civico di Storia Naturale e il Carmagnolese.

Sabato 18 dicembre alle ore 16.00 in Piazza Sant’Agostino avrà luogo il Concerto “NOEL” a cura del coro Espressioni Gospel della Chiesa Evangelica ADI di Carmagnola, una realtà religiosa multiculturale presente storicamente in città.

Alle ore 18.30 al Cinema-Teatro Elios è in programma un concerto con i giovani musicisti dell’Associazione culturale Saxmania, che eseguiranno un vivace repertorio di brani pop.

Domenica 19 dicembre in Piazza Sant’Agostino, alle ore 15:30 avrà luogo “Zimbra e la Magia del Natale, spettacolo di teatro, magia e pupazzi per bambini e famiglie; alle ore 16:00 inizierà la distribuzione di vin brulè e cioccolata calda a cura dell’Associazione Nazionale Alpini.

Martedì 21 dicembre, alle ore 21.00 nella Chiesa della Misericordia, altro concerto a tema natalizio con brani di musica irlandese e scozzese a cura dell’Associazione Euron Ensemble capitanata dal maestro Enrico Euron. Un concerto affascinante ed originale negli arrangiamenti, nell’esecuzione, nel carisma sul palco, nella capacità di coinvolgere, emozionare e divertire.

Mercoledì 22 dicembre, alle ore 10.00 nella Chiesa di San Rocco viene inaugurata una esposizione di presepi a cura della Pro Loco che potrà essere visitata sino al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.30.

Giovedì 23 dicembre alle ore 20.45 nella Chiesa Evangelica di Via Rio Tercero 24, è in programma il secondo Concerto “NOEL” a cura del coro Espressioni Gospel della Chiesa Evangelica ADI di Carmagnola.

Domenica 2 gennaio, alle ore 16.30 ella Chiesa della Misericordia, è la volta di “Antiche Armonie beneauguranti per il 2022”, concerto d’organo del Maestro Luca Ronzitti. Nato nel 1989, intraprende presto lo studio dell’organo sotto la guida di Andrea Banaudi. Parallelamente agli studi classici, studia Composizione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, prima con Daniele Bertotto, poi con Orazio Mula. Particolarmente attratto dalla musica antica e barocca, ne approfondisce lo studio partecipando attivamente a seminari, corsi di interpretazione e corsi organizzati dall’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano a Cremona.

Giovedì 6 gennaio, alle ore 16.30 nella Chiesa della Misericordia si termina con “Concertando con i Re Magi attorno a Gesù Bambino”, concerto della “Camerata Corale La Grangia” diretta dal Maestro Mario Barbero, fondata nel 1954 da Angelo Agazzani e da lui diretta fino al 2016.

