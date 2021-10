Rivalta, protesta dei genitori per il collegamento autobus con le scuole di Orbassano

RIVALTA – Una raccolta firme per protestare contro la tratta autobus da Rivalta di Torino ad Orbassano e ritorno, in particolare per la linea Rv2 di cui tanti studenti usufruiscono (sono i principali utilizzatori del servizio) per recarsi all’Istituto Amaldi Sraffa in via Rosselli 35 ad Orbassano.

“Ci risulta – spiegano i genitori -, che annualmente la scuola fornisca a Gtt gli orari di uscita degli studenti, ma a quanto pare non è stata presa buona nota. Per quanto riguarda l’andata il bus passa alle 7,35 circa e i ragazzi arrivano a scuola all’ultimo momento e talvolta in ritardo e ci chiediamo cosa avverrà questo inverno con il maltempo. Saremo costretti a giustificare i loro ritardi mentre basterebbe anticipare l’orario del bus di 5/10 minuti. Ancora più grave la situazione del ritorno. Gli studenti devono attendere il bus per tre quarti d’ora alla fermata sia quando escono alle 12,30, che quando escono alle 13,30; mentre per quelli che hanno l’uscita alle 14,20 lo perdono per cinque minuti“.

Da anni le segnalazioni si sono susseguite, ma poco è stato fatto: “Oltre al fatto dei costi degli abbonamenti – continuano i genitori – si tratta anche di sicurezza poichè sostare a lungo alla fermata può esser poco sicuro per i ragazzi. Vorremmo anche far notare che per un tragitto di 6 km circa, che in auto si percorrono in meno di 10 minuti, gli studenti arrivano a casa dopo più di un’ora e venti. Siamo tante famiglie rivaltesi che si uniscono in questo accorata richiesta. Proponiamo che il bus Rv2 sposti i passaggi alla fermata Rosselli per il ritorno a Rivalta di Torino alle 12,40- 13,40- 14,30 circa“.