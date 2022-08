Intervista a Tom Brislin (Kansas): “Vogliamo tornare a suonare in Italia”

Riparte la stagione di CronacaTorino e lo fa con un grande artista: Tom Brislin. Tastierista e cantante americano, ma con un legame anche con l’Italia, ha lavorato negli anni al fianco di artisti come Yes, Meat Loaf e Camel. Membro dell’iconica band Kansas dal 2018, si è fatto anche apprezzare per i suoi lavori solisti. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao Tom, come stai? Cosa sta succedendo ora sul pianeta Tom Brislin?

In questo momento sono in tournée negli Stati Uniti con i Kansas e scrivo nuova musica.

Prima di parlare della tua carriera. Qual è stata la tua introduzione alla musica? Cosa ti ha convinto a iniziare a suonare e cantare?

Nella mia famiglia sono il più giovane di 5 figli. La musica era sempre presente in casa e ho gravitato verso il pianoforte sin da quando avevo 3 anni. I miei fratelli mi hanno dato le prime lezioni di pianoforte e ho scoperto la musica rock dalle loro raccolte di album.

Quali sono state le tue prime influenze?

La mia introduzione alla musica è stata il rock degli anni ’70. Band pazzesche come Foreigner, Yes, Led Zeppelin ecc.

Una volta che ho scoperto la radio, è stata la musica degli anni ’80 che mi ha aiutato a formare la mia identità di musicista. Parlo di artisti come Prince, Men at Work, The Police, Duran Duran e così via.

Vedremo nuova musica quest’anno?

Scrivo sempre musica. Tutto è possibile, ma penso che il prossimo anno sia più realistico.

Come è nata l’opportunità di diventare un membro dei Kansas? C’è una canzone che ti piace particolarmente?

Sono stato indirizzato ai Kansas tramite Thomas Waber di Inside Out Music. Mi aveva visto esibirmi con “The Sea Within” alla Night of the Prog in Germania. Ha subito pensato che fossi adatto alla band.

Alcuni membri dei Kansas conoscevano il mio lavoro con Yes e Camel, ed è stata una telefonata inaspettata che mi ha chiesto di unirmi al Kansas.

Ricordo di aver ascoltato “Fight Fire with Fire” alla radio quando ero un bambino e ovviamente i loro grandi successi c’erano sempre. Scoprendoli sempre di più penso che “Song For America” ​​sia particolarmente speciale per me.

Con i Kansas sei apparso anche nella serie TV Walker. Che esperienza è stata per te?

I Kansas hanno un legame con la serie TV Supernatural. Inizialmente dovevamo apparire nel finale della serie, ma la pandemia ha interrotto quel piano. Tutti erano delusi, ma quando due delle star della serie stava lavorando alla serie Walker c’è stata un’opportunità per coinvolgere la band. Eravamo in tournée e ci trovavamo a Austin.

Abbiamo filmato la nostra apparizione per la serie sullo stesso palco in cui avremmo suonato il nostro concerto quella stessa notte, il Moody Theatre. Sembrava tutto perfetto e ci siamo divertiti molto a farlo.

Di recente abbiamo perso il Meat Loaf. Con lui hai collaborato in diverse occasioni… Ci racconti qualche aneddoto? Che tipo di artista era?

Meat Loaf è stato il primo grande artista a darmi l’opportunità di girare il mondo. Avevo 24 anni e da anni mi esibivo a livello locale nell’area di New York/New Jersey, ma avevo poca esperienza in tournée.

A Meat Loaf, insieme all’allora direttore musicale Kasim Sulton, piacque la mia musica e mi fecero entrare nel gruppo. La prima esibizione è stata la ripresa di uno speciale televisivo chiamato VH-1 Storytellers. Stavo provando con la band da alcune settimane, ma lo stesso Meat Loaf non si è unito a noi fino a circa 3 giorni prima delle riprese.

È strano a dirsi, ma quando abbiamo girato lo speciale, era come se lo conoscessi da anni. Sono stato nella sua band per circa 3 anni prima di partire per un tour con gli Yes e sono tornato per quello che sarebbe stato l’ultimo tour di Meat Loaf nel 2016. È stato sempre buono con me e mi ha portato anche in studio. Ci mancherà.

Siamo italiani. Hai ricordi speciali riguardo al nostro paese?

Nel 2001 sono venuto a Milano con gli Yes per il Symphonic Tour. Avevo parenti italiani, ma non conoscevo diversi di loro. È stata una tale gioia invitarli al concerto e incontrarli dopo lo spettacolo. La mia parte preferita del tour sono le persone che incontro, quindi è stato davvero speciale entrare in contatto con la famiglia.

Ultima domanda: un messaggio per i tuoi fan italiani

Voglio ringraziare tutti i fan in Italia per il loro supporto ed entusiasmo per la mia musica, che sia con i Kansas, il mio lavoro o gli altri artisti con cui ho collaborato. So che è passato molto tempo da quando i Kansas hanno suonato lì, ma sicuramente vogliamo e speriamo di essere lì per esibirci presto.

(A.G.)