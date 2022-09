Michael Des Barres: “Tutta l’arte si basa sulla verità”

Una gradita sorpresa per ricominciare al meglio. Direttamente dagli USA arriva l’intervista con Michael Des Barres.

Il cantante e attore inglese, che in Italia si ricorda per i ruoli in NCIS e nel reboot di MacGyver, ha presentato la canzone “Ain’t Nothing You Can Do About It” a CronacaTorino. Il pezzo è frutto del lavoro con la band Prima Donna e Steve Van Zandt.

Non manca, però, l’amore verso l’Italia e un vero manifesto sull’arte. Ecco cosa ci ha raccontato:

Buongiorno Michael, come stai? Ci racconti la tua estate?

Quest’estate è stata eccessivamente calda, ma è diventata più fresca con la nostra nuova canzone “Ain’t Nothing You Can Do About It”.

“Ain’t Nothing You Can Do About It” è una canzone molto bella. Ci racconti come nasce?

Volevo solo scrivere qualcosa di divertente e di semplice. Ho registrato una bozza sulla mia chitarra acustica e l’ho inviata a Stevie Van Zandt che poi ci ha messo la sua magia. Il tutto è stato molto veloce, cosa che penso valga per la maggior parte delle grandi canzoni. Volano via da te e decollano.

Da dove nasce l’ispirazione?

Non puoi davvero descrivere l’ispirazione. È magia. Appare e scompare come la notte e il giorno.

Come funziona il tuo processo creativo?

Sono costantemente in uno stato di sforzo creativo. Scrivo canzoni, ma scrivo anche il mio libro. Penso che la chiave della creatività sia non pensarci. Fallo, non giudicarlo e continua. Tutta l’arte è basata sulla verità.

E il lavorare con Steve Van Zandt?

Stevie Van Zandt è una forza della natura e lo sta dimostrando da decenni. Ha cambiato la mia vita quando mi ha fatto diventare un DJ al Little Steven’s Underground Garage. Siamo diventati molto amici. Faccio tesoro del nostro rapporto.

Progetti per il futuro? Magari un album con i Prima Donna?

Non ci sono nuovi piani per registrare un intero album con Prima Donna. Magari però, con il successo della canzone, le cose possono cambiare.

Un sogno nel cassetto?

Tutti i miei sogni sono diventati realtà.

C’è un artista con cui ti piacerebbe collaborare?

Sì, Jack White.

In Italia, oltre che per la tua musica, i fans ti ricordano per il ruolo di Del Finney in NCIS. Ci racconti quell’esperienza?

Ancora una volta ho interpretato una rockstar. Mark Harmon è un uomo meraviglioso e mi è piaciuto davvero stare davanti alla telecamera.

C’è qualche ricordo particolare che ti lega all’Italia?

Adoro l’Italia. Ho fatto un album a Roma qualche anno fa. Dopo aver finito di registrare, mia moglie Britta è arrivata da Los Angeles e abbiamo avuto un bellissimo cambio di scenario. L’Italia è bellissima. Magia e delizia!

(Alessandro Gazzera)