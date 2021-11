Doppia vittoria per il rugby targato Cus Torino

TORINO – Quinta giornata di campionato per le due formazioni di serie A: la maschile dell’ITINERA TORINO UNIVERSITARIA RUGBY si è imposta 60-7 all’Albonico sulla Pro Recco Rugby, la femminile del BARRICALLA TORINO UNIVERSITARIA RUGBY ha conquistato la prima vittoria in trasferta sul campo della Benetton Treviso.

Gli universitari hanno giocato una partita concentrati e convinti del proprio gioco e delle proprie capacità, allenate a fondo durante la settimana. Una curiosità: la formazione cussina ha visto sin dal primo minuto partire titolari i fratelli Monfrino e Reeves. Esordio in Serie A per il giovane Parlanti, classe 2001.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo: “Siamo scesi in campo molto concentrati per tutti gli ottanta minuti, abbiamo tenuto un ritmo alto ed espresso un gioco di buona qualità. Questo soprattutto grazie a quello che stiamo costruendo in allenamento. Stiamo costruendo la stagione in base alle nostre capacità sia in attacco che in difesa, non studiando troppo gli avversari”.

Soddisfazione anche nelle parole di coach Luis Otaño: “Siamo molto contenti per la concentrazione dimostrata dalla squadra durante tutta la partita, e anche per i cambi effettuati, che hanno continuato a mantenere il livello alto. Molto buona la conquista della palla in mischia e anche la pressione fatta nei confronti della loro. Dobbiamo ancora migliorare nelle touche, ci manca un po’ di sintonia. È stata ottima anche la prestazione del nostro sistema difensivo”.

Le ragazze di Paul Marshallsay hanno conquistato la prima vittoria in campionato in trasferta sul campo della Benetton Treviso. Tanta la felicità e la soddisfazione nelle parole del coach: “E’ stata una partita alla nostra portata, contro una squadra giovane che sta costruendo il proprio gioco. Siamo riuscite ad imporre il nostro gioco ma non come avremmo voluto però queste partite ci serviranno per il futuro, per gestire certe situazioni a livello strategico e tattico. Siamo contenti per aver vinto in trasferta, non abbiamo subito mete e questa è una cosa buona. Abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo. Si vede il lavoro fatto in allenamento ma non siamo ancora soddisfatti al cento per cento. Vogliamo ancora migliorare e ringraziamo Treviso per l’accoglienza”.

Domenica 5 dicembre la formazione maschile giocherà in trasferta alle 14.30 sul campo del Rugby Parabiago; anche la femminile in trasferta alle 14.30 sul campo del Colorno.

Tabellino SERIE A MASCHILE

Grugliasco (TO), “Angelo Albonico” – domenica 21 novembre 2021 ore 14.30

Campionato Nazionale Maschile Serie A, V giornata

ITINERA TORINO UNIVERSITARIA RUGBY – PRO RECCO RUGBY 60-7 (31-0)

Marcatori: pt. m. 5’ Novello (5-0); tr. Reeves E. (7-0); m. 6’ Monfrino (12-0); tr. Reeves E. (14-0); m. 14’ Ursache (19-0); m. 27’ Caputo (24-0); tr. Reeves E. (26-0); m. 35’ Reeves E. (31-0); st. m. 10’ Tagliavini (31-5); tr. Romano (31-7); m. 15’ Caputo (36-7); m. 19’ Civita (41-7); m. 31’ Civita (46-7); tr. Reeves E. (48-7); m. 37’ Civita (53-7); m. 43’ Pedicini (58-7); tr. Reeves E. (60-7)

ITINERA TORINO UNIVERSITARIA RUGBY: Reeves E., Monfrino E., Monfrino M., Bakchellian (25’ 2t Groza), Civita, Reeves G. (C) (15’ 2t Caiazzo), Mozzi, Ursache, Quaglia, Spinelli (22’ 2t Parlanti), Ciotoli, Belgrano (1’ 2t Venco), Modonutto (9’ 2t Racca), Caputo (25’ 2t Sangiorgi), Novello (15’ 2t Valleise). All.: Lucas D’Angelo

PRO RECCO RUGBY: Cinquemani, Mitri (13’ 2t Marcellino T.), Bertagnon, Barisone M. (34’ 2t Torres), Natale (20’ 2t Armijos), Romano, Tagliavini, Rosa, Canoppia (6’ 2t Marcellino M.), Barisone E. (21’ 2t Salerno), Cartoni (1’ 2t Matulli), Nese, Della Valle (25’ 2t Demarchi), Noto, Nel. All.: Van Vuren

Arbitro: Daniele Vignarelli (MI)

Punti conquistati in classifica: CUS Torino 5, Recco 0

Player of the Match: Andrea Caputo (Itinera Torino Universitaria Rugby)

SERIE A FEMMINILE

BENETTON TREVISO – BARRICALLA TORINO UNIVERSITARIA RUGBY 0-45

Marcatori: pt. m. Sarasso (5-0); tr. Gronda (7-0); m. Gai (12-0); tr. Gronda (14-0); st. m. Toeschi (19-0); tr. Sacchi (21-0); m. De Robertis (26-0); tr. Sacchi (28-0); m. Sacchi (33-0); m. De Robertis (38-0); tr. Gronda (40-0); m. Bruno M. (45-0)

