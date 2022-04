Nuova partnership tra Stellantis &You, Sales and Services e FIDCAR

FIDCAR, start-up del gruppo MotorK, leader nell’area EMEA specializzato in soluzioni SaaS1 per l’automotive retail – quotato su Euronext Amsterdam – e Stellantis &You, Sales and Services annunciano un accordo commerciale nel campo del marketing predittivo post-vendita, che vede l’intelligenza artificiale al servizio della personalizzazione delle relazioni con i clienti.

Il marketing predittivo post-vendita è uno strumento progettato per offrire al cliente soluzioni mirate e tempestive che corrispondono alle condizioni stimate del loro veicolo e alle esigenze di manutenzione.

Intelligenza Artificiale (IA) e co-sviluppo

In particolare, la soluzione di marketing predittivo post-vendita si basa su due tecnologie:

La soluzione “FIDCAR Predict”, una piattaforma di intelligenza artificiale che permette di prevedere e proporre in tempo reale offerte post-vendita che si adattano perfettamente alle esigenze dei clienti.

L’applicazione mobile “FIDCAR Check”, sviluppata in collaborazione con Stellantis &You, Sales and Services. Questa permette di arricchire notevolmente il database che alimenta la piattaforma FIDCAR Predict, migliorando così la pertinenza e la qualità dei suoi risultati.

Feedback positivo e diffusione globale

Per sviluppare e testare questo strumento di marketing predittivo post-vendita in un approccio centrato sul cliente e sull’utente, è stata condotta una fase di test e di co-sviluppo per quasi un anno presso la concessionaria Stellantis &You Villeneuve-d’Asc (agglomerato di Lille).

Alla luce dei risultati emersi da questa fase di sperimentazione in termini di soddisfazione dei clienti e di ROI, Stellantis &You, Sales and Services e FIDCAR hanno deciso di trasformare questo test in un accordo globale. La soluzione di marketing predittivo post-vendita sarà quindi implementata nelle concessionarie europee di Stellantis &You, Sales and Services entro la fine del 2022.

«Fin dalla sua creazione, Stellantis &You, Sales and Services è attivamente impegnata nella trasformazione digitale delle sue attività, al fine di migliorare la propria efficienza e promuovere la crescita del business», ha dichiarato Anne Abboud, Senior Vice President Stellantis &You, Sales and Services. «L’approccio test and learn implementato con FIDCAR ci consente oggi di offrire strumenti di marketing predittivo post-vendita personalizzati, promettenti in termini di conversione e fidelizzazione, a vantaggio della soddisfazione dei clienti delle nostre concessionarie».

«Siamo orgogliosi di stringere questa partnership con Stellantis &You, Sales and Services», ha commentato Marco Marlia, Co-founder & CEO di MotorK. «L’accordo convalida la strategia di acquisizione del gruppo che vede la tecnologia predittiva di FIDCAR integrata nella piattaforma SaaS di MotorK, per servire al meglio la distribuzione automobilistica».

Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) è leader a livello mondiale nella produzione di veicoli e fornitore di mobilità. I suoi marchi iconici e ricchi di storia – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys – danno forma concreta alla passione dei loro fondatori e dei nostri clienti, offrendo prodotti e servizi innovativi. Grazie alla diversità che ci alimenta, guidiamo il modo in cui il mondo si muove puntando a diventare la più significativa azienda tech di mobilità, non la più grande, creando valore aggiunto per tutti gli stakeholder e le comunità in cui opera. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.stellantis.com/it.

MotorK

MotorK (AMS: MTRK) è la società leader nell’area EMEA specializzata in soluzioni SaaS per il retail automotive e vanta oltre 400 dipendenti dislocati tra dieci uffici in sette Paesi (Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Israele). MotorK permette a case produttrici e concessionarie di migliorare l’esperienza cliente attraverso un’ampia suite di prodotti e servizi digitali completamente integrati. L’azienda supporta il comparto con una combinazione innovativa di soluzioni digitali, prodotti cloud SaaS e il più grande dipartimento di Ricerca e Sviluppo nel settore automotive digitale in Europa. Fondata in Italia nel 2010, MotorK è stata riconosciuta da numerose organizzazioni come una delle società europee con il maggior tasso di crescita in Europa, tra queste Euronext TechShare, Tech Tour 50, Technology Fast 500 EMEA, FT 1000. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.motork.io