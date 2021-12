Sestriere: giovedì 30 dicembre giornata di vaccini sulla neve in Piemonte

SESTRIERE – Prosegue l’impegno del Comune di Sestriere per fare in modo che residenti, proprietari di seconde case, turisti ed operatori, possano vivere le nostre montagne in sicurezza, nella consapevolezza che il territorio ha attuato tutte le misure per prevenire il diffondersi del covid, un virus su cui non bisogna mai e poi mai abbassare il livello di attenzione. Si lavora per informare e sensibilizzare i turisti sul corretto utilizzo delle mascherine anche all’aperto e sul distanziamento sociale, in collaborazione con Carabinieri, Polizia Municipale con il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo.

Nel frattempo, giovedì 30 dicembre 2021, il Piemonte dedicherà una particolare giornata di vaccinazione sulle piste da sci, in tre delle sue principali stazioni invernali: Sestriere (Torino), Prato Nevoso (Cuneo) e Alagna (Vercelli).

Sarà possibile ricevere la prima dose con accesso diretto o la terza dose nel caso di coloro che hanno già un appuntamento programmato in quello stesso giorno, il 30 dicembre 2021, in uno degli hub vaccinali delle Asl piemontesi e che potranno cogliere l’occasione di una giornata sulla neve per ricevere il vaccino in alta quota. Possono accedere all’iniziativa gli over12 che hanno il domicilio sanitario in Piemonte.

Le vaccinazioni si svolgeranno dalle 9.30 alle 15.00. A Sestriere in Piazzale Fraiteve n. 1 presso il poliambulatorio della Guardia Medica.

“Un modo per avvicinarci al Capodanno continuando a sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza del vaccino – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso, insieme all’assessore al Turismo Vittoria Poggio e allo Sport Fabrizio Ricca -. Speriamo che per chi non ha ancora fatto la prima dose sia una occasione, un incentivo per riceverla, e per chi invece ha già l’appuntamento quel giorno per la terza dose un modo per ricevere la protezione del vaccino senza rinunciare a una giornata sulle nostre splendide montagne”.

“Giovedì 30 dicembre – spiega il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – ospiteremo una giornata vaccinale sulla neve, organizzata da Regione Piemonte in collaborazione con ASL TO3 e Comune di Sestriere. Un’iniziativa molto importante in tema di sicurezza sanitaria nonché un segnale di attenzione verso le montagne e tutti gli appassionati che sul nostro territorio trovano un momento di svago sulla neve praticando uno sport all’aria aperta come lo sci che consente di muoversi in grandi spazi rispettando il distanziamento”.

Per maggiori informazioni e contatti sul tema specifico delle vaccinazioni ricordiamo che la Regione Piemonte ha allestito un sito web specifico al seguente indirizzo: www.ilpiemontetivaccina.it