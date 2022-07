Asha Mevlana: “Amo l’Italia e la sua passione per la vita”

La magia del violino e un profondo amore per la vita sono i protagonisti di oggi con Asha Mevlana.

La super musicista americana ci ha raccontato il suo mondo tra la maternità, la Trans-Siberian Orchestra e l’esperienza con una leggenda come Roger Daltrey. Un viaggio che incontra anche l’Italia. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao Asha, come stai? Progetti per questa estate?

Ho appena avuto un bambino tramite surrogata. Baby Khef ora ha 3 mesi, quindi l’ho introdotto a tutti i tipi di musica e a molti concerti. Ama davvero tutti i tipi di musica. A volte, quando piange istericamente, metto “Back in Black” e all’improvviso si calma e inizia a sorridere. Ascoltiamo anche musica classica e folk.

Voglio che sia esposto a tutti i tipi di musica. Suono spesso il violino per lui e appena smetto inizia a piangere… Vuole una melodia costante intorno a lui.

Qual è stata la tua introduzione alla musica?

Ho sentito per la prima volta dei bambini suonare il violino in un parco e ho pregato mia madre di prendere lezioni. Avevo 6 anni e cominciai attraverso il metodo Suzuki. Facevo tre lezioni a settimana e in questo sistema i genitori sono fortemente coinvolti. Quindi ho dovuto esercitarmi ogni giorno.

Quali sono state le tue prime influenze?

Sono cresciuta con la musica classica e per gran parte della mia vita ho suonato nel repertorio classico. Amo Brahms, le sinfonie di Mahler e Beethoven. Più tardi ho iniziato ad ascoltare Jean Luc Ponty e poi c’è stato Jimi Hendrix.

Come funziona il tuo processo creativo?

Mi piace davvero collaborare a tutto. Trovo che la mia creatività derivi dal rimbalzare le idee sugli altri. E quando sento le loro idee riesco a trovare ancora più ispirazione.

Quanto è arricchente lavorare con la Trans-Siberian Orchestra?

Sono stata in tour con la Trans-Siberian Orchestra negli ultimi 11 anni. La band è la mia seconda famiglia. Quando passi tanto tempo con delle persone tra autobus, camerini e palco… Non puoi fare a meno di avvicinarti.

La nostra sintonia credo si rifletta molto anche sul palco. Paul O’Neill, il fondatore della Trans Siberian Orchestra, è stata una delle persone più incredibili che abbia mai incontrato. L’ho incontrato durante la mia audizione. Quel primo anno ero molto nervosa all’idea di suonare con questa band incredibile, ma lui ha lavorato con me e ha creduto in me. Era la persona più generosa, gentile e creativa che abbia mai incontrato. Sarò per sempre grata a ciò che ha creato e portato nella mia vita.

Hai lavorato anche con Roger Daltrey. Che esperienza è stata?

Roger Daltrey è una tale rock star. È molto semplice e divertente lavorare con lui. Ricordo di aver suonato Baba O’Reilly con lui sul palco della House of Blues di Los Angeles. Ho suonato l’assolo di violino in quella canzone! Sono sempre stata una fan degli Who, ma quello è stato sicuramente uno dei momenti che ricorderò per sempre.

Sei anche una Empowerment Coach. Ci spieghi come funziona il tuo lavoro?

Sono una Performance Coach. Insegno principalmente musicisti e artisti su come esibirsi al massimo del loro potenziale. Li sostengo aiutandoli a eliminare eventuali blocchi mentali, emotivi o fisici.

Ci sono molti artisti di talento che suonano o cantano alla grande in situazioni normali, ma quando la pressione è alta possono farsi prendere dal nervosismo.

Lavoro per aiutare a eliminare le convinzioni limitanti, per creare forza mentale e durezza in situazioni che sono nuove. Impariamo a riformulare i nostri pensieri, piuttosto che pensare se qualcosa va male o su cosa si può comprendere da ogni situazione. Lavoro molto per le esibizioni dal vivo.

Suonare o cantare dal vivo riguarda la connessione con il tuo pubblico e fargli sentire cosa senti quando ti esibisci. Bisogna arrivare a una maggiore sicurezza sul palco e all’usare i movimenti del palco per comunicare.

Qual è il prossimo capitolo per te? C’è un sogno che vorresti realizzare?

Sono concentrata sul mio essere una mamma. Voglio che mio figlio cresca gentile, si goda la vita e spero che la musica sia una grande parte della sua esistenza.

Siamo italiani. Hai ricordi speciali riguardo al nostro paese?

La prima volta che ho viaggiato in Italia è stato subito dopo aver terminato le cure per il cancro al seno. Avrei dovuto fare un viaggio in bicicletta di 3 settimane attraverso la Toscana poco dopo la fine dei miei trattamenti. Era già stato pianificato prima della mia diagnosi.

Ricordo che i medici e la mia famiglia non pensavano fosse una buona idea andare così presto, ma io non vedevo davvero l’ora. Ho finito per andarci ed è stato uno dei viaggi più trasformativi della mia vita.

All’epoca lavoravo nel marketing e dopo quel viaggio sono stato così ispirata da come gli italiani vivevano la loro vita. Sembravano vivere il momento, con passione e non ti preoccupare delle piccole cose.

Gli italiani che abbiamo incontrato avevano un entusiasmo per la vita e hanno tutti trovato del tempo per la loro famiglia, la famiglia allargata e gli amici. È stato dopo quel viaggio che ho finito per lasciare il mio lavoro nel marketing e trasferirmi a Los Angeles per diventare una musicista a tempo pieno.

Volevo vivere la mia vita con più passione, quindi circondarmi delle cose che amavo e non rimanere in un lavoro solo perché era quello che “dovevo” fare. Mi ha dato il coraggio di provarci davvero e di realizzare che potevo creare la mia vita.

Da allora sono tornata in Italia più volte. Ho viaggiato in oltre 30 paesi e l’Italia è un posto che occupa un posto speciale nel mio cuore. È un posto che continuerò a visitare. Amo tutto dell’Italia: le persone, il cibo, la cultura e soprattutto la passione per la vita.

(A.G.)