Akronos Libertas Moncalieri: recupero della partita contro Ragusa

MONCALIERI – Questa sera alle 20:30 è in programma il recupero dell’11^ giornata del campionato di Serie A1 Lbf Techfind tra Passalacqua Ragusa e Akronos Libertas Moncalieri. La partita, prevista il 18 dicembre, era stata rinviata in seguito a diverse positività da covid 19 riscontrate nel gruppo squadra della formazione piemontese a ridosso della trasferta.

Calendario alla mano, entrambe le formazioni scendono in campo con 11 partite disputate su 15, con Moncalieri che dal 12 dicembre ad oggi ha giocato soltanto il 2 gennaio a Venezia, perdendo 66 a 58 in casa delle campionesse in carica della Reyer. Ragusa ha invece giocato a Lucca il 22 gennaio (persa 72-67) e il 5 gennaio a Sesto San Giovanni (vinta 66-53), ma deve ancora recuperare la 5^ giornata contro la Dinamo Sassari rinviata per maltempo, oltre alla 13^ e 15^ causa covid. Per l‘Akronos, invece, gli altri recuperi in agenda sono le due trasferte di Schio e Faenza, oltre al match casalingo vs Broni.

Questa sera al Palaminardi di Ragusa la squadra di coach Terzolo dovrebbe ritrovare a pieno regime Lydie Katshitshi (la cui assenza per una problema alla caviglia a Venezia si è fatta sentire e non poco). Per lei in stagione 6,5 punti con 5 rimbalzi e 1,5 assist a uscita. Gran parte del carico offensivo delle moncalieriesi è affidato al duo Miletic-Paixao (quasi 25 punti e 5 assist in due), mentre sotto le plance Ilenia Cordola è chiamata a una grande prestazione dopo l’incoraggiante esordio stagionale a Venezia in seguito al lungo stop per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Moncalieri – Ragusa è anche la partita delle ex, con Maya Růžičková e Sherise Williams che a inizio dicembre si sono scambiate la casacca. Per Maya nelle due partite disputate fino ad ora in gialloblù quasi 9 punti e 6 rimbalzi in 30 minuti di media di utilizzo. Su sponda siciliana, al momento a quota 16 punti con 8 vittorie e 3 sconfitte, guidano l’attacco Kuier, Tagliamento, Taylor e Romeo con oltre 50 punti in quattro a uscita.

Direzione arbitrale: Pratico’, Cappello, Tarascio.

Palla a due alle 20:30 al Palaminardi di via M.Rumor (Ragusa)

Diretta streaming su Lbftv.it

Classifica aggiornata

Schio 22 ****

Venezia 20 ***

Bologna 20 **

Ragusa 16 ****

Lucca 16 **

Campobasso 14 ****

Geas 12 ***

Fila San Martino 12 ***

Sassari 8 ****

Costa Masnaga 8 **

Moncalieri 6 ****

Broni 6 ***

Faenza 4 ***

Empoli 2 ***