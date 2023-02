La Juve è tra le favorite per l’Europa League

La Juve ha risposto sul campo battendo pochi giorni fa la Lazio, conquistando così, la semifinale di Coppa Italia dove affronterà L’Inter.

Nonostante il periodo burrascoso e molto travagliato in casa bianconera, la Juventus potrebbe avere anche uno scatto di orgoglio in campo europeo.

Non succedeva da diversi anni che l’Italia avesse un numero cospicuo di rappresentanti in campo europeo: Milan, Inter e Napoli in Champions League, Roma e Juventus in Europa League e Lazio e Fiorentina in Conference League. Se per la coppa dalle grandi orecchie siano veramente infinitesimali le chance di vittoria per le italiane, mentre in Conference soprattutto la Lazio potrebbe sorprendere tutti, in Europa League la Roma e la Juve godono della considerazione degli analisti delle quote.

Vedendo le quote sulla Serie A, il Napoli è irraggiungibile per tutte le inseguitrici. Per i bianconeri che, stando anche alle ultime vicende in campionato, non hanno quasi più nessuna chance di recuperare il terreno perduto per agganciare la zona coppe, ma in campo europeo potrebbero trovare il proprio riscatto. Bisogna dire, dunque, che giunti ai sedicesimi di finale dell’Europa League Roma e Juve sono inserite nelle prime 5-6 posizioni delle squadre candidate alla vittoria finale del trofeo.

D’altronde vincere la competizione non è solo una questione di prestigio. Andare avanti nel torneo e arrivare persino alla vittoria frutta un bel po’ di denaro. Se la Roma può trarre vantaggio dalla penalizzazione dei bianconeri e candidarsi a un posto in Champions League per l’anno prossimo, la Juve, dal canto suo, deve fare i conti con un’annata non felicissima che la sta vedendo retrocedere di diverse posizioni in classifica. E al di là di come sarà la classifica finale, una delle poche chance di guadagnare abbastanza per portare un segno positivo nella propria stagione è quello di cercare la vittoria in Europa League. Alzare la seconda coppa europea per club porta un introito consistente nelle tasche del club. Almeno 20/25 milioni di euro in aggiunta al botteghino, al merchandising e a contratti commerciali con gli sponsor più fruttuosi. E soprattutto, vincere l’Europa League significa accedere, al di là della posizione in classifica nel campionato nazionale, ad un posto in Champions.

Europa League, le migliori squadre per la corsa al titolo

Naturalmente tra il dire e il fare c’è di mezzo…le migliori squadre del continente. Secondo i bookmakers Arsenal e Barcellona, che dovrà incontrare il Manchester United ai sedicesimi, sono le due squadre maggiormente favorite per la vittoria finale, grazie alle loro rose complete e superiori a livello qualitativo, adatte a palcoscenici europei. Proprio dietro queste due forze si trova il Manchester United in una gara che deciderà il destino della competizione.

A seguire si posiziona proprio la squadra di Allegri che sta soffrendo in campionato, sia dal un punto di vista sportivo, che dal punto di vista giudiziario. Dopo la debacle interna contro il Monza, sappiamo che è una squadra che è sempre risorta, specialmente davanti alle difficoltà. Nella doppia sfida dei sedicesimi i bianconeri incontreranno il Nantes, anch’esso in grandissima sofferenza in campionato, a soli sei punti dalla zona retrocessione. Per la Juve di Allegri, dunque la possibilità di riprendere il controllo della squadra e del proprio destino, segnato da una penalizzazione ma anche da uno stato di forma in campionato niente male, fino a raggiungere le 8 giornate di fila senza sconfitte.

Continuando nella “classifica” delle squadre maggiormente favorite per la vittoria finale dell’Europa League, troviamo l’Ajax e subito dopo Friburgo, Real Betis, Siviglia e Real Sociedad. Dopo queste squadre ecco spuntare la Roma di Mourinho, rivitalizzata in campo nazionale che proverà a cercare una propria posizione di spicco anche a livello continentale. Nei sedicesimi troverà il Salisburgo, partita non impossibile che farà da spartiacque nella stagione dei giallorossi. A chiudere il cerchio delle squadre favorite per la vittoria finale, poi, troviamo il Bayer Leverkusen, seguito dal Salisburgo, dallo Sporting. Rennes, Psv e a seguire tutte le altre, fino a Ferencvaros, Midtjylland e Nantes, con scarsissime possibilità di vittoria.