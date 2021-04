La settimana del Settore Giovanile BEA Chieri

Weekend ricco di impegni per il Settore Giovanile BEA Chieri. Finalmente infatti tutte le squadre arancio-nere sono scese in campo, con i debutti stagionali di Under 18 Femminile e Under 16 Gold

Weekend ricco di impegni per il Settore Giovanile BEA! Finalmente infatti tutte le squadre arancio-nere sono scese in campo, con i debutti stagionali di Under 18 Femminile e Under 16 Gold. Cinque partite e quattro successi per una settimana ricca di emozioni.

Partendo dai più grandi, l’Under20 di coach Allisiardi vince pur senza convincere sul difficile campo del Tam Tam Torino (70-74), difendendo primo posto e imbattibilità. Non la migliore prestazione stagionale per gli arancioni, arrivati alla partita dopo una settimana difficile ma comunque capaci di trovare la giusta concentrazione per chiudere la partita nel finale respingendo i tentativi di rimonta locale.

Se l’Under18 Maschile riposa, esordio stagionale per l’Under 18 Femminile di coach Sandiano, che ospita al PalaCascinaCapello la Polisportiva Pasta. Dopo un primo quarto con il freno a mano tirato, le Leoparde prendono in mano le redini del match con una seconda frazione da 21-3, gestendo bene il vantaggio fino al 54-39 finale.

Esordio anche per l’Under 16 Gold, che supera tra le mura amiche i torinesi della Sisport. La ruggine si fa sentire nelle prime battute ma poi i ragazzi di coach Usai prendono il largo e scappano, raggiungendo presto le 20 lunghezze di vantaggio e chiudendo i conti sul 75-57.

In campo al PalaCascinaCapello anche l’Under 14 Èlite che ospita l’Abet Bra per quello che ha tutta l’aria di essere il big match del girone. I Leopardi però non lasciano scampo all’avversario e con un primo quarto di grande energia da 21-4 ipotecano la partita. Gli ospiti provano in tutti i modi a tornare a contatto, ma i chieresi gestiscono bene il vantaggio sempre attorno alle 20 lunghezze. 58-71 il finale.

Prima vittoria per l’Under 14 Silver di coach Grillone (in foto), che dopo lo scivolone della prima giornata supera Il Canestro Alessandria nella prima casalinga. Partita sempre in controllo per i Leopardi, che non riescono mai però a dare la zampata decisiva al match. Nell’ultima frazione i padroni di casa arrivano fino al +15, e a nulla vale l’ultimo sussulto alessandrino che porta solo al 49-42 del 40′.

Seconda partita anche per i Leopardi nel campionato Under 13 Èlite, che dopo due rinvii consecutivi, tornano ad affrontare nuovamente l’ottima Granda College Cuneo. Rispetto alla partita di andata, l’andamento del match è totalmente diverso, con BEA che combatte su ogni pallone e rimane agganciata agli avversari per tutta la partita. Alla fine però Cuneo fa valere tutto il proprio talento e porta a casa i due punti nonostante un’ottima prova dei Leopardi. Di seguito i tabellini di tutte le partite:

UNDER 20:

TAM TAM A.S.D. – BEA CHIERI SSDRL 70-74