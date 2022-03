Moncalieri convince a Campobasso, ma non basta

MONCALIERI – Forse una delle Akronos Libertas Moncalieri più convincenti dall’inizio del campionato fino ad oggi, in particolare considerando il calibro dell’avversario in questione: La Molisana Magnolia Campobasso.

Le Lunette si presentano all’incontro con tutto lo sfavore dei pronostici: 8 punti in classifica, contro i 20 delle padrone di casa; e il -23 all’andata tra le mura amiche del PalaEinaudi. Moncalieri – forte dell’attesissimo esordio stagionale di Julie Vanloo – non si fa però intimorire dai centimetri e dall’esperienza delle avversarie, rispondendo colpo su colpo ai canestri delle molisane.

E con i 7 punti di Lea Miletic, 5 di Julie Vanloo e 2 di Erica Reggiani insegue dopo 10’ di appena 1 punto, con il risultato di 15 a 14 per le padrone di casa, grazie a una tripla della belga con la canotta n.35 a ridosso della prima sirena. Nel secondo parziale si iscrivono alla partita anche Ilenia Cordola e Maya Ruzickova che insieme a Vanloo (24 punti con 4 triple a fine partita) trascinano Moncalieri fino al vantaggio alla pausa centrale (31-29). Al rientro in campo è un continuo contrattacco, con le Lunette che si portano sul +2 a tre minuti dalla fine grazie a 4 punti in fila di Miletic.

Campobasso non ci sta e negli ultimi giri d’orologio ricuce lo strappo, fino a trovare il +1 alla penultima sirena (45-44). Le batterie dell’Akronos sono però scariche per l’ultimo e decisivo parziale. Alla boa del quarto il tabellone dice infatti +10 per la Molisana per la prima volta in tutta la partita, grazie a un pesantissimo break firmato dal duo Chagas-Parks (autrici di 13 punti consecutivi in appena 2 minuti e spiccioli).

Negli ultimi minuti Moncalieri prova in tutti i modi a ritornare in partita, ma i secondi sul tabellone si esauriscono inevitabilmente. In ottica playout la situazione rimane invariata, con la pesante sconfitta di Faenza a Ragusa (73-38), di Empoli in casa con Schio (54-72) e di Broni a Bologna (81-61).

A bordo dell’autobus LineaAzzurra la squadra di coach Terzolo si sposta adesso in direzione Emilia-Romagna, per la sfida di martedì alla Segafredo Arena contro la Virtus Bologna per il recupero della 17^ giornata. Palla a due alle ore 18:00, dirigono l’incontro: Ursi, Pratico’, Castellaneta.

Prossimo impegno casalingo sabato 19 alle 17:00 contro l’Eirene Ragusa. Per i biglietti: https://www.liveticket.it/libertasmoncalieri.

Risultato Finale 64-58 Parziali (15-14; 29-31; 45-44)

La Molisana Magnolia Campobasso Lawrence* 5, Togliani* 7, Trimboli* 6, Gray* 14, Parks* 16, Chagas 7, Nicolodi 9, Quinonez, Del Sole n.e., Trozzola n.e., Egwoh n.e., Amatori n.e.

Allenatore Sabatelli Assistenti Di Meglio, Ghilardi

Akronos Libertas Moncalieri Cordola* 4, Ruzickova* 6, Miletic* 13, Giacomelli*, Vanloo* 24, Toffolo 2, Landi 2, Reggiani 2, Katshitshi 3, Jakpa n.e., Cherubini n.e., Berrad n.e.

Allenatore Terzolo Assistenti Lanzano, Lazzerini