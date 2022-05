Quinta vittoria consecutiva dei Giaguari Torino

Quinta vittoria consecutiva per i Giaguari Torino, che liquidano con un perentorio 35-0 gli Hogs Reggio Emilia nella penultima partita della stagione regolare. Il cammino perfetto verso i playoff prosegue fino ad ora senza intoppi, in attesa di concludere la stagione contro i Reapers domenica prossima al Nebiolo.

La partita contr gli Hogs è corsa via senza grossi patemi per i padroni di casa, che hanno segnato 14 punti nel primo quarto per mettere il risultato al sicuro fin da subito.

È Tenconi, che sostituiva l’infortunato Licari, a violare l’end zone avversaria per primo con una corsa da una yard. Poi iniziava lo show di Dalmasso. Il quarterback torinese sta crescendo di partita in partita, ed oggi ha piazzato quattro touchdown pass a coronamento di una prova maiuscola. Il primo è un pallone indirizzato ad Andrea Serra che riceve, fa uno slalom tra i difensori ed infine entra in end zone con una poderosa accelerazione per il 14-0 con cui si conclude il primo quarto.

Nel secondo quarto Dalmasso pesca Jacopo Salsa per altre 30 yard, e sul 21-0 la partita sembra ormai direzionata sui binari giusti per i padroni di casa. Gli Hogs tentano il tutto per tutto per rientrare in partita e ricorrono al loro marchio di fabbrica, quella Delaware Wing-T che li ha resi celebri negli ultimi venti anni. Dopo qualche azione positiva che sorprende i Giaguari, però, il coaching staff dei gialloneri attiva le dovute correzioni, ed anche questo momentaneo pericolo viene tamponato in maniera adeguata.

Nel secondo tempo Dalmasso colpisce ancora, prima con un touchdown pass su Naretti e poi con una palla infilata al millimetro tra due difensori e ricevuta da Alessandro Socci per il touchdown del 35-0 che fa scattare il cosiddetto “running clock”. Seconde e terze linee in campo a fare esperienza, dunque, e partita che i Giaguari controllavano fino al fischio finale giunto poco prima che su Torino si rovesciasse un acquazzone di proporzioni bibliche.

Tutti soddisfatti in casa Giaguari, sia per il risultato, sia per essere riusciti a far giocare praticamente tutti, mettendo minutaggio nelle gambe dei backup, importantissimo sia per la loro crescita, sia in vista della post season, dove ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti per portare a casa un risultato positivo.

La regular season si chiuderà domenica prossima con la partita con i Reapers, che per l’altra compagine trinese diventa di vitale importanza per sperare in un posticini ai playoff da terza del girone, avendo nuovamente perso dalle Aquile anche la partita di ritorno.

Niente riposo e squadre subito in campo domenica prossima al Nebiolo con kickoff alle ore 15.