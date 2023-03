La fase cruciale del torneo sta mettendo alla luce nuovi top e flop, mentre le quote Champions League 2023 nel palinsesto di Betfair continuano a mutare in base alle squadre che stanno andando avanti nel tabellone. Ecco alcune curiosità sulle squadre migliori e le peggiori di quest’anno.

Flop Club Brugge

Certo, la squadra belga ha raggiunto gli ottavi di finale facendo a spallate nel Gruppo B tra Porto, Atletico Madrid e Leverkusen, ma i 7 gol incassati contro il Benfica dichiarano a voce alta il flop, almeno dal punto di vista statistico.

Napoli al top

La squadra Partenopea è in assoluto il club italiano che ha fatto più gol nella fase a gironi, e sono 20 le reti segnate tutte nelle prime 5 gare. Poco conta la sconfitta contro il Liverpool, tenendo presente che durante questa prima fase, Osimhen è stato fuori per infortunio. Il Napoli sta viaggiando velocissimo per chiudere quanto prima il campionato e dedicarsi alla Champions: la sua vittoria del torneo è quotata a 7.

Il Benfica al top contro la maledizione di Guttmann

Le quote vincente Champions danno il Benfica a 26, che non solo si troverà a dover battere le squadre più forti d’Europa per arrivare fino in fondo, ma dovrà anche sconfiggere la Maledizione di Guttmann, l’allenatore che potrò i portoghesi al trionfo nel 1961 e nel 1962, che dopo l’esonero dichiarò che le Aquile non avrebbero mai più vinto la Champions per almeno 100 anni.

Il Real al top e Ancelotti ci riprova

I 5 gol segnati al Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale chiariscono bene quali sono gli obiettivi dei Blancos e Ancelotti, un binomio da record assoluto se si tiene presente che il Real è la squadra più vincente in questa competizione, con 14 Coppe dalle Orecchie Grandi, e anche l’allenatore italiano è il più vincente in assoluto, con 2 Champions sulla panchina del Milan e 2 con il Real. I Blancos e Carletto non mollano e quest’anno ci riprovano, la quota del Real Madrid vincente Champions è fissata a 7.

Flop Dortmund, Chelsea al top

Stando alle regole del gioco, gli inglesi partivano sfavoriti e l’armata tedesca ha affrontato il ritorno degli ottavi, forte dell’1 – 0 dell’andata, ma il destino si è messo contro il Dortmund, che ha floppato una ghiottissima occasione di qualificarsi ai quarti. Sterling e Havertz hanno regalato la qualificazione al Chelsea, che adesso si prepara ad arrivare fino in fondo al tabellone, i Blues vincenti Champions League sono quotati a 21.

Inter al top, flop Barcellona

La qualificazione agli ottavi dell’Inter è stata una vera e propria impresa, perché ha dovuto lottare con i denti contro Bayern e Barcellona. Mentre i Nerazzurri sono al top in chiave europea per risultati, cinismo e determinazione in campo, i Blaugrana nel 2023 hanno fatto harakiri, mettendo in scena un doppio flop prima in Champions e poi in Europa League.